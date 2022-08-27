ما هو موقع السرير الأنسب لصحتك وفقا لفنغ شوي

لا يجوز وضع السرير مقابل جدار الحمام أو في مواجهة باب الحمام مباشرة. وفقًا لنظرية فنغ شو

، ينتمي الحمام إلى الماء في العناصر الخمسة وله يين ثقيل (المبدأ السلبي / السلبي / الأنثوي في الطبيعة) ، وبالتالي قد يؤدي بسهولة إلى عدم الراحة في أسفل الظهر والكلى. ثبت أن معظم السكان الذين يعيشون في غرفة النوم المواجهة للحمام لديهم أعراض آلام الظهر مباشرة. هذا لأنه بغض النظر عن مدى رفاهية الحمام ، فإنه يستخدم فقط للتفريغ ، وبالتالي فإن جودة الهواء رديئة. إذا كان السرير يواجه باب الحمام مباشرة أو

يميل على جدار الحمام ، فسيكون رطبًا ويؤثر بسهولة على جودة الهواء في غرفة النوم ، مما يؤدي إلى آلام الظهر وزيادة عبء إزالة السموم من الكلى بعد فترة طويلة. لذلك ، يُقترح وضع بعض نباتات أوراق الشجر التي تنمو في التربة في الحمام أو فصل المساحة الجافة عن المساحة الرطبة