ما هو موقع السرير الأنسب لصحتك وفقا لفنغ شوي

ما هو موقع السرير الأنسب لصحتك وفقاً لفنغ شوي السرير هو المكون الاهم في غرفة النوم. يعد الموقع الأنسب للسرير وموضعه واتجاهه المتفق مع مبدأ فنغ شوي أمرًا مهمًا للغاية لمساعدتك في الحفاظ على صحتك وكذلك تحقيق النجاح في العمل والأعمال. الآن ، دعونا نلقي نظرة على أنسب موقع للسرير.
ما هو موقع السرير الأنسب لصحتك وفقاً لفنغ شوي
موقع السرير
- بغض النظر عن مكان وضع السرير ، يجب أن تكون قادرًا على رؤية باب ونافذة غرفة النوم من السرير ويجب أن تدخلها الشمس عند الفجر ، مما يساعد على امتصاص الطاقة الطبيعة ويفيد صحتك.
- يجب أن يكون السرير موازيًا أو عموديًا لجدار غرفة النوم لتجنب الشعور بعدم الاستقرار.
- ألا يكون السرير مواجهًا لباب غرفة النوم مباشرة.
- يجب عدم وضع السرير أمام التكييف ، مما قد يؤدي بسهولة إلى البرودة. إذا واجهت رأسك مكيف الهواء ، فسيكون حظك سيئًا ويضر بخصوبتك. أيضًا ، يجب ألا يكون جهاز التكييف على الجانب الأيمن من سريرك أو فوقه.
- لا يجوز وضع السرير مقابل جدار الحمام أو في مواجهة باب الحمام مباشرة. وفقًا لنظرية فنغ شو ، ينتمي الحمام إلى الماء في العناصر الخمسة وله يين ثقيل (المبدأ السلبي / السلبي / الأنثوي في الطبيعة) ، وبالتالي قد يؤدي بسهولة إلى عدم الراحة في أسفل الظهر والكلى. ثبت أن معظم السكان الذين يعيشون في غرفة النوم المواجهة للحمام لديهم أعراض آلام الظهر مباشرة. هذا لأنه بغض النظر عن مدى رفاهية الحمام ، فإنه يستخدم فقط للتفريغ ، وبالتالي فإن جودة الهواء رديئة. إذا كان السرير يواجه باب الحمام مباشرة أو يميل على جدار الحمام ، فسيكون رطبًا ويؤثر بسهولة على جودة الهواء في غرفة النوم ، مما يؤدي إلى آلام الظهر وزيادة عبء إزالة السموم من الكلى بعد فترة طويلة. لذلك ، يُقترح وضع بعض نباتات أوراق الشجر التي تنمو في التربة في الحمام أو فصل المساحة الجافة عن المساحة الرطبة.
ما هو موقع السرير الأنسب لصحتك وفقاً لفنغ شوي
اتجاه السرير
- يجب ألا يواجه اللوح الأمامي باب غرفة النوم مباشرة.
- أنت بحاجة إلى بيئة آمنة ومستقرة وهادئة للنوم. الباب هو بوابة ضرورية للدخول والخروج من الغرفة ، لذلك يجب ألا يواجه اللوح الأمامي باب غرفة النوم مباشرة ؛ وإلا فإن النوم على السرير قد يشعرك بسهولة بعدم الأمان وتعاني من ألم عصبي وصداع. إذا كان اللوح الأمامي يواجه الباب، فيمكنك استخدام شاشة لإغلاق الباب والحفاظ على خصوصية غرفة النوم.
ما هو موقع السرير الأنسب لصحتك وفقاً لفنغ شوي
يجب ألا يكون ظهر السرير متجهًا للغرب
- اتجاه اللوح الأمامي يعني مكان وضع اللوح الأمامي. حسب التحليل العلمي فان الارض تدور حول محورها من الشرق الى الغرب. إذا كانت رأسك يواجه الغرب ، فسوف يندفع الدم دائمًا إلى الرأس ولا يمكنك النوم بسلام ، لذلك يجب وضع السرير في اتجاه الشمال والجنوب ويمكنك النوم برأس مواجه للجنوب وأقدام مواجهة للشمال لتجنب التداخل المغنطيسي الأرضي .
ما هو موقع السرير الأنسب لصحتك وفقاً لفنغ شوي
يتم اختيار اتجاه اللوح الأمامي وفقًا لموسم ميلادك
- إذا كنت قد ولدت في الربيع أو الصيف (من 6 مارس إلى 8 أغسطس حسب التقويم الغريغوري) ، فأنت بحاجة إلى تهدئة حياتك الساخنة باستخدام اتجاه الماء أو المعدن، لذلك يجب أن تواجه اللوح الأمامي الغرب أو الشمال أو الشمال الغربي أو الشمال الشرقي. إذا كنت قد ولدت في الخريف أو الشتاء (من 9 أغسطس إلى 5 مارس من العام المقبل) ، فأنت بحاجة إلى تدفئة حياتك الباردة باستخدام الخشب أو اتجاه النار ، لذلك يجب أن تواجه اللوح الأمامي الشرق أو الجنوب أو الجنوب الغربي أو الجنوب الشرقي.
ما هو موقع السرير الأنسب لصحتك وفقاً لفنغ شوي
يجب أن يتكئ اللوح الأمامي على الحائط
- إذا كان السرير لا يتكئ على الحائط ، فإن اللوح الأمامي مطلوب لتجنب الشعور بالتعليق ويجب ألا يكون المطبخ أو الحمام خلف اللوح الأمامي ؛ وإلا فإن النوم على السرير سيكون شارد الذهن ومريبًا للغاية ، مما يؤثر على الصحة والعمل.
ما هو موقع السرير الأنسب لصحتك وفقاً لفنغ شوي
يجب ألا يحتوي ظهر السرير على شعاع أعلاه
- يجب أن يكون السقف مسطحًا بدون عارضة مما قد يؤدي إلى الشعور بثقل الجسم. على وجه الخصوص ، ستشعر بالنوم تحت الشعاع بضغط كبير وضغط نفسي ، مما سيؤثر على صحتك وعملك. تشمل هذه الظروف أيضًا: يجب ألا يحتوي باب غرفة النوم على شعاع أعلاه ؛ لا يجوز وضع مكيف الهواء الداخلي فوق السرير؛ السرير يجب ألا يحتوي على ضوء فوقه.
ما هو موقع السرير الأنسب لصحتك وفقاً لفنغ شوي
يجب ألا يكون يواجه السرير المرآة
- يجب ألا يواجه السرير المرآة وخاصة المرآة الطويلة من الأرض إلى السقف أو النافذة لأنك قد تصاب بالذعر ليلاً وتشعر بالضيق ، مما يؤدي إلى الدوخة ، والمرض ، والكابوس. الألم العصبي. إذا كانت هناك مرآة تواجه سريرك في غرفة النوم ، يمكنك تغطيتها أثناء الليل. يقترح وضع المرآة في خزانة غرفة النوم.
- يجب ألا يتكئ اللوح الأمامي على النافذة
- إذا كانت اللوح الأمامي ملاصقًا للنافذة ، فسيؤدي ذلك إلى الشعور بالتقييد، وعدم الأمان لأنك لا تستطيع رؤية النافذة، مما يؤدي إلى إجهاد عقلي ويؤثر على صحتك.
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