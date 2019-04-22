أهمية هرمون البروجسترون للمرأة وعلامات ارتفاعه

هو أحد الهرمونات الأنثوية التي تُفرز في المبيض بواسطة الجسم الأصفر، ويفرز بشكلٍ كبير أثناء المرحلة البروجستيرونية المتمثلة بأخر أسبوعين من فترة الطمث لدى الأنثى، أي الفترة التي تلي الإباضة، وتكمن أهمية هذا الهرمون بدوره الفعال بتجهيز الرحم للحمل، وذلك بزيادة نسبة سماكته وتغذيته للاستعداد لاستقبال البويضة ليُصار إلى تلقيحها فور التقائها مع الحيوانات المنوية، وفي حال عدم حدوث حمل تتدنى معدلاته ليحدث الطمث بعدها.

إليكم أهمية هرمون البروجسترون للمرأة:

1- تحويل الدهون إلى طاقةٍ حرارية يستفيد منها الجسم من خلال تعزيز عملية الاستقلاب، ويمنح العظام كثافةً ويحافظ عليها.

2- المحافظة على مستويات سكر الدم والزنك والنحاس وتثبيتها، ويعتبر أيضاً مضاداً للاكتئاب.

3- تقليلل فرص الإصابة بسرطان الثدي وبطانة الرحم.

4- يعدّ هذا الهرمون بمثابة جزيء مرسال نظراً لانتقاله عبر مجرى الدم إلى مختلف الأنسجة والأعضاء، ويتكاتف مع هرمون الإستروجين أحياناً في العمل إلّا أنّ هناك اختلافاً بينهما من حيث التأثير على الخصائص الجنسية الثانوية.

5- منح الجسم الحيوية والصحة.

علامات ارتفاع هرمون البروجسترون:

- حدوث حمل نتيجة تهيؤ البويضة للإخصاب على أكمل وجه، وعند التقائها بالحيوان المنوي يحدث الحمل فوراً.

- تدفق إفرازات الغدة الكظرية وزيادتها بشكلٍ كبير.

- تورّم المبايض.

- تورّم الغدة الدرقية.

- ألم في الرأس.

- تقلب المزاج بشكل ملحوظ. ألم وتحسس في الثدي.

- مغص.

- تدني مستويات الكولسترول المفيد المعروف بـ (DHL).

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