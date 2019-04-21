ما هو هرمون الكورتيزول؟

هرمون الكورتيزول هو هرمون ستيرويدي يفرز من قشرة الغدة الكظرية. يفرز استجابةً للإجهاد أو لانخفاض مستوى هرمونات القشريات السكرية في الدم. الكثير من المركبات المصنوعة من الكورتيزول تستخدم لعلاج العديد من الأمراض المختلفة.

يتميّز هرمون الكورتيزول بعدم ثباته طوال النهار؛ حيث إنّه يتغيّر طيلة اليوم من وقت لآخر، ويكون أعلى تركيز له في فترة الصّباح الباكر، وخاصّةً ما بين الساعة السادسة والثامنة صباحاً، ثمّ يقلّ تدريجيّاً إلى أن يصل إلى أدنى مستَوياته في مُنتصف الليل.

يُمكن قياس نسبة هرمون الكورتيزول في الجسم عن طريق الدم أو البول، كما يُمكن أن يتمّ استعمال عيّنةٍ من اللعاب في بعض الأحيان، وتظهر نتيجة نسبة الهرمون على حسب وقت سحب العيّنة لفحصها؛ إذ في العادة يكون مستوى الهرمون في الصباح حوالي 165-744 نانومول / لتر، ولكن تلك النسبة تقلّ في المساء كما ذكرنا لتصل إلى 83-358 نانومول /لتر، وتجدر الإشارة إلى أنّ الأشخاص الذين يعملون في مُناوبات ليلية أو يَنامون بشكلٍ متقطّع سوف تختلف لديهم نسبة الهرمون بحكم عملهم.

وظيفة هرمون الكورتيزول:

- يعتبر مهدئاً لجهاز المناعة في جسم الإنسان.

- التقليل من معدل تكوين العظام.

- يساعد على رفع نسبة الجلوكوز في الدم، وذلك عن طريق تخليق الجلوكوز.

- يساعد في استعمال الجسم للدهون والنشويات والبروتينات والكربوهيدرات.

- ينظم ضغط الدم ووظائف القلب الوعائية.

- يساعد على التحكّم بمستوى السكر في الدم.

- يعد مسؤولاً رئيسياً عن عملية الاستقلاب في الجسم.

أسباب الإصابة بارتفاع هرمون الكورتيزول:

- فرط نشاط الغدة الكظرية الأولي أو الثانوي.

- الحمل.

- تناول مضادات الحمل.

- التهاب الدماغ.

- احتشاء القلب الاحتقاني.

- تعاطي كميات كبيرة من الكحول.

أعراض زيادة هرمون الكروتيزول في الجسم:

- زيادة نسبة السكر في الدم.

- ارتفاع ضغط الدم.

- السمنة أو البدانة.

- الإصابة بهشاشة العظام.

- التعرّض لهشاشة الجلد مما يؤدي إلى ظهور خطوط جلدية على عضلات البطن.

- غزارة في شعر الوجه عند المرأة.

- اضطرابات الدورة الشهرية لدى النساء

- تخلخل العظام.

-الإصابة بالاكتئاب.

- تراكم الدهون وبخاصة في منطقة حول البطن.

- الإصابة بالقرحات الهضمية.

أسباب الإصابة بنقص هرمون الكورتيزول:

- مرض أديسون.

- يُمكن أن يصاب الأشخاص الذين يتعاطون الاستيرويدات.

- قصور الغدة الكظرية والذي يكون نتيجة قصور الغدة النخامية.

أعراض نقص هرمون الكورتيزول:

- نقص الوزن ممّا يؤدّي إلى الإصابة بالنحافة.

- الضعف العضلي في أعضاء مختلفة من الجسم.

- الإنهاك والشعور بالتعب الدائم.

- انخفاض ضغط الدم. الألم البطني.

- التعرّض للقصور الكظري والذي ينتج عنه تسارع في نبضات القلب، ومشاكل التنفس، ويمكن أن ينتج عنه الغياب عن الوعي أو الغيبوبة.

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