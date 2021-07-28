السياحة في تنزانيا، تقع تنزانيا في شرق وسط قارة أفريقيا، وتشترك في حدودها من الشمال مع دولة كينيا ودولة أوغانيا، أمّا من جهة الجنوب فتشترك في حدودها مع كل من دولة الموزامبيق وزامبيا وملاوي، وتشترك من الجهة الغربية في الحدود مع جمهورية الكونغو الديمقراطية ودولتي رواند وبوروندي، أمّا حدودها الشرقية فتمتد على طول المحيط الهندي.

يطلق عليها اسم جمهورية تنزانيا ، ويعود سبب تسميتها بتنزانيا إلى انضمام كل من تنجانيقا وزنجبار معاً لتشكيل جمهورية تنجانيقا وزنجبار الاتّحادية في عام 1964 م، بقي مركزها الساحلي الرئيسي دار السلام العاصمة الرسمية للبلاد حتى عام 1996 م، ثمّ اختيرت دودوما لتكون العاصمة الرسمية للجمهورية، تبلغ مساحة الجمهورية 945.203 كم2 ويبلغ عدد سكانها ما يقارب 44 مليون نسمة.

وتمتلك تنزانيا سياحة تتسم بجمال المناظر الطبيعية بشكل عام، وهي من اجمل الوجهات السياحية في افريقيا بل وحتى في العالم، فإن كانت وجهتك القادمة هي السياحة في تنزانيا ننصحك بقراءة هذا المقال والتعرف على اهم المعلومات عن هذا البلد الجميل

قبل السفر إلى تنزانيا

أين تقع تنزانيا ؟ تقع جمهورية تنزانيا في الجهة الشرقية من وسط افريقيا حيث يحدها من الشمال اوغندا وكينيا ومن الشرق المحيط الهندي فيما يحدّها كل من الكونغو ورواندا وبوروندي من الغرب وفي الجنوب يحدّها زامبيا وموزامبيق وملاوي، عاصمة تنزانيا هي دودوما في حين تعتبر مدينة دار السلام أكبر مدنها وأشهرها.

السفر الى تنزانيا يحتاج الى فيزا يمكن الحصول عليها من خلال مراجعة سفارة تنزانيا في بلدكم، العملة الرسمية في تنزانيا هي الشلن التنزاني واللغة الرسمية في تنزانيا هي السواحيلية وايضاً الانجليزية.

ماهي أفضل اوقات السفر إلى تنزانيا ؟

إن أفضل وقت لزيارة تنزانيا هي في الفترة بين مايو وسبتمبر.

ماهي المدّة الكافية للسياحة في تنزانيا ؟

المدة الكافية للسياحة في تنزانيا وزيارة اجمل المناطق السياحية فيها هي أسبوع.

أهم الأماكن السياحية في تنزانيا زنجبار

أهم الأماكن السياحية في تنزانيا زنجبار شواطئ زنجبار

تعد زنجبار وجهة رئيسية لقضاء العطلات في تنزانيا وتشتهر بشواطئها الجميلة التي تتميز برمالها البيضاء الناعمة ومياهها الضحلة الصافية إلى جانب القوارب التقليدية التي تصطف على الشاطئ. يمكن زيارة مدينة ستون تاون التاريخية، المعروفة بالمنازل العربية القديمة والأزقة الضيقة والميناء المزدحم.

أهم الأماكن السياحية في تنزانيا زنجبار "محمية سيلوس"

من اجمل اماكن السياحة في تنزانيا وهي واحدة من اكبر المحميات التي تضم الفيلة والاسود في افريقيا والعالم، تستقطب السيّاح عشاق المغامرات والسفاري عن طريق الطائرات ليستمتعوا بإستكشاف معالمها عبر جولات المشي والرحلات في الانهار

أهم الأماكن السياحية في تنزانيا زنجبار "بحيرة منيارا"

احدى المناطق الطبيعية التي تتجه اليها رحلات السفاري والتخييم حيث تعتبر موطناً لعشرات الانواع من الطيور بما في ذلك طيور النعام، غير أنها تتحول الى مكان تعيش فيه الحيوانات البرية كالفيلة والزرافات وفرس النهر وذلك في المواسم الجافّة من السنة

يذكر انه تتوفر العديد من النزل والمرافق التي تقدم الخدمات للسيّاح القادمين من مناطق عديدة حول العالم

أهم الأماكن السياحية في تنزانيا زنجبار "جزيرة مافيا"

هي واحدة من اجمل مناطق السياحة في تنزانيا كما انها تعتبر من مناطق الغوص المفضّلة لهواة هذه الرياضة حيث تمتلئ مياهها بالاحياء البحرية المثيرة كالاسماك الملونة والهامور العملاق والاخطبوط اضافة الى الدلافين والقرش حيث تتواجد في الاماكن الاكثر عمقاً من المياه

تتميز الجزيرة ايضاً بشواطئها الذهبية وبتنوع النباتات والاشجار التي تنتشر في ارجائها مثل أشجار جوز الهند والشجر الاستوائي كالكاجو والمانجو وأشجار البابايا

أهم الأماكن السياحية في تنزانيا زنجبار "جزيرة زنجبار"

جزيرة زنجبار ، هي الجزيرة الرئيسية في أرخبيل تنزانيا من زنجبار. هي مركز تجاري قديم ، مع المساجد والممرات المتعرجة. يوجد هناك أيضا قصر السلطان السابق مع برج الساعة. يضم الحصن القديم الآن مركزًا ثقافيًا ومدرجًا حجريًا. قنوات المياه الجوفية تغذي المياه الساخنة إلى الحمامات الحمامية الفارسية من أواخر القرن التاسع عشر.

في سوق دراجاني منذ أوائل عام 1900 ، يجتمع السكان المحليون لشراء المنتجات والتوابل والمأكولات البحرية. تقع الكاتدرائية الأنغليكانية في موقع سوق العبيد القديم. تشتهر جزر موروغو وبانغ ، قبالة ستون تاون ، بشعابها المرجانية ومواقع الغوص، كما أن المياه المحيطة بجزيرة منيمبا الصغيرة ، الواقعة قبالة الساحل الشمالي الشرقي لأونغوجا ، تتميز أيضًا بحياة بحرية حيوانية و نباتية متنوعة، حيث تسبح الدلافين قبالة الشواطئ في الجنوب، وتعتبر محمية غابة جوزاني موئلاً للقرود الحمراء وغيرها من الحيوانات البرية الأصلية.

أهم الأماكن السياحية في تنزانيا زنجبار "أروشا"

أروشا هي مدينة في تنزانيا شرق أفريقيا ، وتقع على قاعدة جبل بركاني. و تعرف على انها بوابة لوجهات سفاري وإلى كليمنجارو أعلى قمة في أفريقيا ، حيث تقع على بعد 100 كم شمال شرقها .

إلى الغرب تقع حديقة Serengeti الوطنية ، موطن للحياة البرية بما في ذلك الأسود ، وحيد القرن والزرافات والفهود و العديد من الحيوانات الأخرى، والتي تتميز بعمليات الهجرة السنوية بقطعان كبيرة من الحيوانات البرية التي تعبر سهولها.

و تعتبر الحديقة موطنا لحيوانات برية كثيرة مثل الفيلة والحمار الوحشي والحيوانات البرية والغزال، والعديد منها ينجذب إلى تيارات تحت الأرض خلال موسم الجفاف.

فنادق تنزانيا

فندق زوري زنجبار

يقع فندق زوري زنجبار في منطقة شاطئ كيندوا، ويقدم أماكن إقامة مع منطقة شاطئ خاص وخدمة الواي فاي مجانًا. ويضم مكان الإقامة مسبحًا في الهواء الطلق، وحديقة وتراساً وباراً. تحتوي جميع الغرف على تكييف الهواء ومكتب وتلفزيون بشاشة مسطحة مع قنوات فضائية ومنطقة جلوس. تبدأ أسعار الغرف من 1440 ريال سعودي لليلة الواحدة.

ذا ريزيدنس زنجبار

يقع ذا ريزيدنس زنجبار على امتداد شاطئ رملي أبيض على بُعد 55 دقيقة بالسيارة من مدينة زنجبار، ويضم مكان الإقامة حديقة ويوفر خدمة الواي فاي مجاناً للضيوف. تحتوي الغرف على مسبح خاص وتلفزيون بشاشة مسطحة مع قنوات فضائية، وماكينة عمل القهوة والشاي، وحمام خاص مزود بلوازم استحمام مجانية. تبدأ أسعار الغرف من 1642 ريال سعودي لليلة الواحدة.

مطاعم تنزانيا

مطعم ساماكي ساماكي في وسط دار السلام يقدم مأكولات بحرية.

مطعم تشوباتي الهندي في دار السلام يقدم أشهى مأكولات هندية مثل الباتورا التقليدية أو الزبدة بالكعك بالكاري.

مطعم لوستانيا أفضل مكان لتناول بعض المأكولات البحرية اللذيذة في منطقة زنجبار.

نصائح السلامة قبل السفر إلى تنزانيا

تجنب السير في المناطق الهادئة لوحدك أثناء الليل لتجنب التعرض لحالات السرقة واخطف.

تجنب الذهاب إلى المناطق المضطربة ومناطق النزاع والمظاهرات.

تجنب المياه الملوثة والاكتفاء بشرب من زجاجات معبأة.

احتفظ بنسخة من أوراقك الرسمية وضرورة نسخها بأكثر من صورة.

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