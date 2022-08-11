أهم فوائد الخزامى للمهبل لا غنى عنها

تتنوع فوائد الخزامى للمهبل إلى ما هو علاجي وتجميلي، فمنذ قديم الأزل اُستخدمت العشبة للعديد من الأغراض النسائية، وقد ثُبتت فعاليتها من قبل الدراسات والأبحاث الطبية، نظرًا لخصائصها المميزة والفعالة، المساهمة في جعلها العشبة الأكثر استخدامًا من قبل النساء، لذلك تابعي معنا السطور التالية لتتعرفي أكثر عن فوائدها لكِ.

فوائد الخزامى للمهبل

تعتبر الخزامى أو اللافندر من الأعشاب شائعة الاستخدام ما بين النساء، إذ اُستخدمت في كثير من الأغراض النسائية التجميلية والعلاجية، وقد أثبتت فعاليتها بسبب خصائصها القوية، وفيما يلي فوائد الخزامى للمهبل كلًا على حدة:

تعطير المهبل

إن أفضل فوائد عشبة الخزامى للمهبل هي تعطيره، إذ تتمتع عشبة الخزامى برائحة منعشة وجذابة، بالإضافة إلى أنها لا تتسبب في موت البكتيريا النافعة داخل منطقة المهبل، لذا فهي مثالية لمنح المنطقة رائحة طبيعية وجميلة.

تقليل الإفرازات المهبلية

تعتبر الإفرازات المهبلية من الأمور الغير مقبولة والمزعجة للمرأة، حيث تتسبب في الحكة والرائحة الغير محببة، وهنا يأتي دور عشبة الخزامى، التي تعمل على تقليل خروج الإفرازات من المهبل بفعالية، لذا دائمًا ما ينصح باستعمالها للتخلص من تلك المشكلة المزعجة.

القضاء على فطريات المهبل

من أهم فوائد بذور الخزامى للمهبل هو فعاليتها في التخلص من فطريات المهبل، التي تتسبب في التعرض للالتهابات الشديدة، مثل: التهاب المسالك البولية؛ بفضل تمتعها بخصائص قوية وفعالة مضادة للفطريات، لذا دائمًا ما يفضل الاستعانة ببذور الخزامى للقضاء على الفطريات المتراكمة داخل المهبل.

فوائد زيت الخزامى للمهبل

يتم استخدام الزيت المستخلص من عشبة الخزامى في العديد من الأغراض الطبية البحتة، ومن ضمن فوائده للمهبل ما يلي:

علاج مرض المبيضات

يعمل زيت عشبة الخزامى على التخلص من مرض المبيضات، الذي يصدر من تراكم فطريات المبيضة البيضاء داخل المنطقة الحساسة، لذا ينصح باستعماله لمدة 2 يوم من خلال تطبيقه على المهبل من الخارج، للقضاء على مرض المبيضات نهائيًّا.

تسريع التئام جروح المهبل

يساهم زيت عشبة الخزامى في تعزيز عملية التئام جروح منطقة المهبل بفعالية، لاسيما بعد حدوث الولادة التي تتطلب إحداث شق بمنطقة العجان لجعل عملية الولادة الطبيعية أسهل، لذلك ينصح بتطبيقه لمدة 10 أيام على مكان الجرح لتسريع عملية التئامه.

فوائد الخزامى للمهبل للعزباء

تمنح عشبة الخزامى ببضع فوائد مهمة للبنت العزباء، وتكون كما يلي:

تقليل حدة العلامات المصاحبة لفترة الحيض، على سبيل المثال: النزيف الحاد، والانتفاخ، والتقلصات، والإجهاد.

زيادة معدل الخصوبة.

منح المهبل رائحة منعشة ونظيفة.

فوائد شرب الخزامى للمهبل

ليس فقط الاستخدام الموضعي لعشبة الخزامي يمنحك العديد من الفوائد للمنطقة الحساسة، بل أيضًا تناولها يساعد على منحك العديد من الفوائد الأخرى، والتي تتمثل في النقاط التالية:

يساهم مشروب الخزامى في تنظيف الرحم والمهبل من آثار الحيض والسموم المتراكمة داخلهما.

يساعد على زيادة قوة المبايض وتنشيطها.

يعزز من صحة البويضات.

يخفف من آلام فترة الدورة الشهرية.

يقضي على الرائحة الكريهة للمهبل.

يحمي المهبل من الإصابة بالفطريات والبكتيريا.

فوائد غسول الخزامى للمهبل

يتمتع غسول الخزامى بفوائد كثيرة لمنطقة المهبل، وتكون كما يلي:

يعقم المهبل بصورة كاملة، من خلال القضاء على الميكروبات المتراكمة داخله.

يعالج الالتهابات المهبلية.

يقلل من خروج الإفرازات المهبلية لخصائصه المضادة للالتهاب.

يعالج تضخم وألم المهبل لاسيما بعد حدوث الولادة.

يساعد على تفتيح المنطقة الحساسة.

يطهر الرحم خاصةً عند انتهاء فترة الطمث، عن طريق تخليصه من بقايا الإفرازات والدم المتجمع داخله.

يعطي إحساسًا بالانتعاش.

يخفض من فرص إصابة عنق الرحم ومنطقة المهبل بالأورام السرطانية.

يقلل من آلام وتشنجات الرحم ويسهم في الإحساس بالاسترخاء.

كيف استخدم الخزامى للمهبل؟

في الواقع هناك أكثر من طريقة لاستخدام عشبة الخزامى للمهبل، والتي تكون كما يلي:

الخزامى مع زيت الزيتون للمهبل

تعتبر الطريقة الأسهل والأكثر استخدامًا، ويتم اتباعها كما يلي:

المكونات

5 قطرات من زيت الخزامى.

1/2 ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

1 كوب ماء.

طريقة التحضير والاستخدام

في زجاجة برأس بخاخ تمزج كافة المكونات معًا. تترك المكونات في البراد لمدة 24 ساعة حتى يمتزجا معًا بشكل جيد. يستخدم الخليط المتكون كغسول مهبلي 2 مرة من كل أسبوع لنتائج مثالية.

منقوع الخزامى

هي طريقة بسيطة ولا تستغرق الكثير من الوقت، ويتم تحضيرها كما يلي:

المقادير

عشبة الخزامى كبيرة الحجم مجففة.

1 لتر ماء.

خطوات الإعداد والاستعمال

تُنقع العشبة داخل الماء وتترك على الأقل لمدة 2 ساعة. يتم غلي المزيج على النار ثم يترك إلى أن يبرد. يضاف المزيج المتكون إلى إناء كبير ويتم الجلوس داخله لمدة 10 دقائق للقضاء على الفطريات المهبلية. تشطف المنطقة وتجفف بشكل جيد. تكرر الطريقة 1 مرة أسبوعيًّا لأفضل نتائج.

ماء الورد وزيت الخزامى

يمكن استخدام ماء الورد وزيت الخزامى في تطهير المهبل، ويتم تحضيرهما كما يلي:

المكونات

3 كؤوس ماء ورد.

5 قطرات زيت الخزامى.

1 كأس ماء مقطر.

5 ملعقة خلاصة إكليل الجبل.

طريقة التحضير والاستخدام

في زجاجة فارغة ومعقمة تمزج كافة المكونات معًا بشكل جيد. يتم رج الزجاجة بصورة جيدة إلى أن يتكون غسول متجانس القوام. يستخدم الغسول 1 مرة كل يوم لنتائج مثالية.

زيت النعناع والخزامى

يعمل زيت النعناع والخزامى على تطهير منطقة المهبل بفعالية، ويتم إعدادهما كما يلي:

المقادير

1 قطرة زيت النعناع.

2 قطرة زيت الخزامى.

1 لتر ماء مقطر.

خطوات الإعداد والاستعمال

في زجاجة فارغة ومعقمة تخلط كافة المكونات سويًّا. يرج المزيج جيدًا إلى أن تمتزج المقادير معًا بشكل جيد. تغمس قطعة قطنية معقمة بالغسول، وتمرر على منطقة المهبل لتعقيمها وتنظيفها. تكرر الطريقة 1 مرة لمدة أسبوع لأفضل نتائج.

طريقة استعمال الخزامى للمهبل

من الضروري معرفة الطريقة الصحيحة لاستعمال عشبة الخزامى للمهبل؛ للتمكن من الحصول على فوائدها وتجنب التعرض لآثارها الجانبية، وتكون كما يلي:

يفضل شطف منطقة العجان والمهبل من الخارج بغسول عشبة الخزامى.

يمكن استعمال قطعة قطنية معقمة وغمسها في الغسول، ثم إمرارها على منطقة المهبل.

من الممكن أضافة غسول الخزامى إلى وعاء كبير من الماء والجلوس داخله لمدة لا تزيد عن 15 دقيقة.

يفضل استعمال ماء فاتر عند استخدام غسول الخزامى؛ لتجنب الإصابة بالالتهابات المهبلية فيما بعد.

هل الخزامى يعالج التهاب المهبل؟

نعم، تتمتع الخزامى بدور فعال في التخلص من الفطريات المسببة للإصابة بالتهاب المهبل فيما بعد، فهي تتمتع بتأثير فعال ومشابه لعلاج كلوتريمازول الفعال في القضاء على الالتهابات المهبلية، لذا دائمًا ما تلجأ السيدات لاستعمال عشبة الخزامى، للتخلص من التهاب المهبل والأعراض المصاحبة له.

هل الخزامى تساعد على تضييق المهبل؟

نعم، تتمتع عشبة الخزامى بدور فعال في تضييق المهبل، ويتم استخدامها كما يلي:

المكونات

2 لتر ماء مغلي.

1 ملعقة شبة باودر.

5 ملعقة من عشبة الخزامى.

1 ملعقة من ملح الطعام.

1/2 ملعقة عرق سوس باودر.

طريقة التحضير والاستخدام

تُخلط كافة المكونات معًا بشكل جيد إلى أن يتكون لدينا مزيج متجانس القوام. يصفى المزيج بشكل جيد ويستخدم لغسل منطقة المهبل. تكرر الطريقة 1 مرة في اليوم لمدة 7 أيام، للوصول إلى أفضل نتائج ممكنة.

عزيزتي حتى تتمكني من الحصول على فوائد الخزامى للمهبل عليكِ بتجنب الإفراط في استعماله، والحرص على استخدامه ضمن الحدود المعقولة، مع الاهتمام بصحة المنطقة الحساسة، من خلال اختيار الملابس القطنية لها، وتجفيفها بشكل جيد، والحرص على تغيير الملابس الداخلية 2 مرة بشكل يومي، واستشارة الطبيب في حالة ظهور أعراض غريبة.