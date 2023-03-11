البوابة - الجميع يتساءل عن اسم المصمم أو المصممة التي قامت بتصميم فستان زفاف الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني، تعالوا نتعرف على أهم وأشهر مصممي فساتين الزفاف حول العالم. يعد اختيار فستان الزفاف من أكثر القرارات الهامة لأي عروس، ولكن اختيار المصمم يعد الأكثر صعوبة بالنسبة لكل عروس.

لا شك بأن التصاميم الكلاسيكية معروفة ولكن ماذا عن التصاميم غير المألوفة؟ تعالوا نتعرف على أفضل مصممي فساتين الزفاف الذين أبهروا العالم بتصاميمهم، والذين يجب أخذهم بعين الاعتبار عند البدء في البحث عن فستان الزفاف المثالي. من الحرير الفاخر إلى الدانتيل، تعالوا نتعرف على أهم وأشهر مصممي فساتين الزفاف.

أهم وأشهر مصممي فساتين الزفاف حول العالم

أوسكار دي لا رنتا

يعد أوسكار دي لا رنتا مصمم الأزياء المفضل في عروض الأزياء وهو الأهم في صناعة فساتين حفلات الزفاف، حيث أسس علامته التجارية التي تحمل اسمه في عام 1965. ولكن في حين أن الرجل الذي يقف وراءها لم يعد يصمم الفساتين التي نراها اليوم ، تواصل العلامة التجارية تجسيد رؤيته الإبداعية بفساتين مذهلة مدهش للعرائس في كل موسم.

فساتين أوسكار دي لا رنتا مثالية للعرائس اللاتي يرغبن في الحصول على كل الدراما المتعلقة بفستان الزفاف المثالي. لا تتوقع شيئًا أقل من فستان جريء.

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إيلي صعب

بالإضافة إلى تصاميم الأزياء الراقية (والانتقال إلى باريس للحصول على موعد، ومشاهدة العروض)، يمكنك الآن أيضًا الحصول على مجموعة فساتين زفاف إيلي صعب في مجموعة حصرية من المحلات. توقع الكثير من الدانتيل والرومانسية التي تخطف الأنفاس.

فساتين إيلي صعب: عظيمة لحفلات الريف أو لإطلالة كلاسيكية. لدى المصمم أيضًا مجموعة من إكسسوارات العرائس اللاتي يرغبن في أن تكون إطلالتهن الكاملة من إيلي صعب.

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فيرا وانغ

كانت مصممة فساتين الزفاف الأمريكية فيرا وانغ على رأس قائمة مصممي فساتين أحلام العرائس لسنوات عديدة. تشتهر تصاميم وانغ بالقصات التقليدية المذهلة مع لمسة عصرية ، ويمكن التعرف عليها على الفور.

فساتين فيرا وانغ مناسبة للاحتفالات في المدن.

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فيفيان ويستوود

تعكس تصاميم فساتين الزفاف من فيفيان ويستوود ، المصممة حسب أتيليه لندن ، تراثها البريطاني الكلاسيكي مع توقيع مميز. من استخدام الحرير الفاخر الى التصاميم الجريئة والخصر المتناسق مع ألف طبقة من التول.

فساتينها مناسبة لكل النساء اللاتي يرغبن في فستان مختلف ومميز في يوم زفافهم.

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كارولين كاستيجليانو

فساتينها عنوان التألق الساحر بلا مجهود. لقد كانت تصاميم كارولين كاستيجليانو في طليعة فساتين الزفاف الفاخرة وملابس السهرة على مدار 28 عامًا. تتوفر مجموعة فساتين زفاف كاستيجليانو لدى بائعين مختارين في جميع أنحاء العالم. يتم تقديم "مجموعة نايتسبريدج" ، بالإضافة إلى فساتين الزفاف المصممة حسب الطلب وحصريًا في متجر نايتسبريدج - جميع الأثواب مصنوعة يدويًا في المملكة المتحدة. انه المكان المناسب لإحداث تأثير منذ اللحظة التي تدخل فيها الغرفة .

تتميز بأنها فساتين فائقة الأنوثة مع خطوط كلاسيكية نظيفة بلمسات عصرية.

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كارولينا هيريرا

واحدة من أفضل مصممي فساتين الزفاف ، تعكس إبداعات كارولينا هيريرا دائمًا رؤيتها لعروس اليوم ، كما أن تصاميمها كلاسيكية بلمسة أنوثة واضحة.

مناسبة للعروس التقليدية التي تحب الاصالة والتصاميم المريحة والأنيقة.

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الصورة الأولى لإطلالة الأميرة إيمان في حفل الحناء

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