أهم 10 قطع أثاث للبيوت الصغيرة

هل تستعد لشراء أثاث منزلك الأول؟ إذا كنت لا تعرف ما ستحتاج إليه حقًا، فاقرأ قائمتنا لأفضل الاختيارات لشراء قطع الأثاث لأول مرة...

سرير غرفة النوم

ستقضي حوالي ثلث كل يوم في السرير ، لذا يجب أن تستريح وتسترخي. اختر أفضل جودة يمكنك شراءها. على الأرجح بأنك لن تغير سريرك على الأقل لمدة 10 سنوات أو أكثر. ولكن ضع في اعتبارك أن أغلى سرير قد لا يكون أفضل سرير. إذا لم تستطع الاستثمار في سرير رائع على الفور ، فاشتر سريرًا هوائيًا لفترة من الوقت. عندما تتسوق لشراء سرير ، ضع في اعتبارك الحجم المناسب والصلابة والسطح المناسب.

طاولة الطعام

معظم طاولات الطعام مستديرة أو مستطيلة ، لكن يمكنك أن تبدأ بمربع أو طاولة قابلة للتمدد. قبل أن تستثمر في طاولة خشبية أو رخامية، قد تحصل على طاولة من الزجاج فوق قاعدة متينة وتغطيها بغطاء مزخرف بطول الأرضية.

كراسي كلاسيكية لمائدة الطعام

اختر كراسي كلاسيكية لإضافة الجمال واللون إلى منطقة تناول الطعام الخاصة بك. يجب أن تكون مريحة بدرجة كافية بحيث يمكنك الجلوس لتناول عشاء طويل. الكراسي الخشبية غير مكلفة ، لكن الكراسي المنجدة ستكون أكثر راحة. يمكنك دائمًا وضع وسادة إضافية على الكراسي الخشبية أو وضع قماش مختلف على الكراسي القماشية لتغيير مظهرها في الاحتفالات الموسمية. الكراسي بذراعين فاخرة ويمكن نقلها إلى منطقة المعيشة عندما تحتاج إلى مقاعد إضافية.

أريكة كبيرة

تأتي الأرائك في العديد من الأشكال والأنماط والأقمشة والتكاليف. اختر أفضل ما يمكنك. يمكنك إضافة أريكة في غرفة النوم أيضاً. لا ترضى بأي شيء أقل من إطار من الخشب الصلب ونوابض ذات 8 وصلات مصنوعة يدويًا ونسيج جذاب ومتين. الوسائد المدعمة الفضفاضة تبدو غير رسمية بينما الأرائك الضيقة تتطلب صيانة أقل. لن تضطر إلى الاستمرار في تعديل واستقامة الوسائد. سيكون عليك اختيار الطول أو فتحة الذراع أو عدد الوسائد أو القماش العادي أو المنقوش أو الوسائد الاصطناعية.

طاولات جانبية وطاولات متداخلة

يمكنك شراء طاولات جانبية كبيرة ومثيرة أو يمكنك الاستثمار في طاولات أصغر حجماً وعصرية. يمكن نقلها في جميع أنحاء الغرفة. يمكن استخدام مجموعة من الطاولات الصغيرة كطاولة قهوة. الطاولة الصغيرة مفيدة أيضاً بجانب السرير. اختر طاولات خشبية أو معدنية أو زجاجية حسب رغبتك.

المقعد العثماني أو مسند القدم

المقعد العثماني هو كرسي منجد ، صغير أو كبير. يشكل مسند أقدام رائعًا ولكن يمكن أيضًا استخدامها كطاولة قهوة. اشترِ زوجًا واستخدمهما معًا أو افصل بينهما أو اشترِ واحدًا وضع صينية كبيرة في الأعلى. نظرًا لأنك ستضع قدميك عليها، اختر قماشًا متينًا أو جلدًا للغطاء.

مجموعة أدراج

أنت بحاجة الى خزانة ذات أدراج في الحمامات لتخزين الإمدادات والبياضات ، وفي غرفة النوم للملابس ، وفي غرفة المعيشة لتخزين الألعاب ، والأقراص المدمجة ، والكتب أو لوازم مكتبية وفي الردهة أو المدخل للأوشحة والقفازات والقبعات. اختر قطع كلاسيكية.

مجموعة خزائن للملابس

لا توجد قطعة أثاث مثل خزانة الملابس عندما تحتاج إلى تنظيم الملابس أو البياضات أو تخزين الأشياء أو إخفاء التلفزيون. إنها واحدة من أكثر قطع الأثاث تنوعًا التي يمكنك شراؤها ويمكن أن تضيف جمالًا وتوفر تخزينًا في أي غرفة في المنزل تقريبًا.

الإضاءة والمصابيح

غالبًا ما تحتوي المنازل الصغيرة القديمة على إضاءة قوية. قم بتثبيت مخفتات الإضاءة على جميع مفاتيح الحائط. ضع مصابيح أرضية أو مصابيح طاولة بالقرب من المقاعد. أزواج المصابيح مناسبة لأزواج الطاولات. المصابيح المثبتة على الحائط رائعة بجوار الأسرة. اختر غطاء مصباح قماشي شفاف لمزيد من الضوء أو معدني لتركيز الضوء لأعلى أو لأسفل. تأكد من شراء كمية من المصابيح التي ستحتاجها.

سرير لغرفة الضيوف

بالنسبة للضيوف ، هناك العديد من الحلول إلى جانب النوم على الوسائد على الأرض. يمكن أن يوفر سرير الأريكة (sofabed) في غرفة المعيشة أو غرفة العائلة مقاعد مريحة ونومًا مريحًا بشكل معقول. تأكد من حصولك على فرش جيد. إذا كنت بحاجة إلى مساحة نوم إضافية ، ففكر في سرير هوائي جيد. ينفخ عند الحاجة ويخزن بسرعة.

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