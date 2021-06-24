6 نصائح لصيانة أرضيات غرفة النوم

معظم أرضيات غرف نوم البالغين لا يكون بها الكثير من المشاكل مقارنة مع غرف الأطفال التي قد تبلى بشكل أسرع بسبب طبيعة اللعب اليومي...

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في كلتا الحالتين، أنت بحاجة إلى اختيار مواد أرضيات يسهل صيانتها ولا تسبب متاعب للحفاظ على نظافتها وجودتها. وهذا بدوره يساعد على الحفاظ على غرفة النوم بأكملها أكثر صحة وأكثر راحة.

الأرضيات المصنوعة من السيراميك

السيراميك عبارة عن مادة قرميدية صلبة مصنوعة من الطين الممزوج بالمكونات الطبيعية الأخرى. يمكن أن يكون سطح هذه البلاط مزججًا، مما ينطوي على فائدة إنشاء سد منيع لا يمكن اختراقه بواسطة الماء أو المواد الملطخة. صلابة السيراميك تضمن أيضًا أن يكون متيناً وطويل الأمد وسهل التنظيف، لأن الأوساخ سوف تبقى على السطح في انتظار تنظيفها.

يمكن أن تكون أرضيات السيراميك باردة قليلاً وصعبة في بيئة غرفة النوم. ومع ذلك ، يمكن تعويض هذا من خلال الاستخدام الاستراتيجي للسجاد بالقرب من السرير ، وعند المدخل. أرضيات السيراميك هي أيضا مرشح جيد لأنظمة التدفئة الإشعاعية تحت السطح، والتي يمكن أن تزيد الدفء. سيساعد ذلك أيضًا على تسخين باقي غرفة النوم بطريقة فعالة من حيث الطاقة.

الأرضيات المصنوعة من الفينيل

يتشابه الفينيل المصنوع من مادة صناعية مع البلاستيك في أنه مصمم ليكون متينًا وخفيفًا ومانعاً من الماء ، فضلاً عن أي عامل تلطيخ تقريبًا. عندما تضع صفائح الفينيل أو البلاط في غرفة النوم ، فإنك تقوم بشكل أساسي بإنشاء درع منيع في الجزء الفرعي بأكمله.

ولهذا السبب، تشمل الصيانة الوحيدة المسح أو الكنس أو مسح الغبار أو الأوساخ التي تراكمت على سطحه.

أما مشكلة الفينيل الأولى في غرفة النوم هو أن بعض المواد منخفضة الجودة تحتوي على المواد الكيميائية العضوية المتطايرة في الهواء. هذه عادة ما تكون كميات ضئيلة فقط ، ولكنها مواد كيميائية ، وهي سامة ، بحيث يمكن أن تساهم بشكل سلبي في جودة الهواء في الفضاء. هذا ليس شيئًا يجب تنظيفه بل سيختفي بمرور الوقت بعد التثبيت الأولي.

الأرضيات المصنوعة من الحجر الطبيعي

هناك العديد من الأنواع المختلفة من أرضيات البلاط الحجرية المتاحة ، ويمكن أن تختلف خصائصها بشكل كبير بقدر ما تتسم بالمتانة ، وتعليمات الصيانة ، وسهولة التنظيف. كل حجر سيكون صعبًا ، مما يعني أن تنظيف الأوساخ والحطام سهل نسبيًا. ومع ذلك ، فإن الحجر يكون مساميًا أيضًا ، مما يعني أنه يجب إغلاقه كل فترة لجعله غير قابل لامتصاص البقع.

الألواح الحجرية والجرانيت والحجر الجيري أكثر مواد الأرضيات المعمرة الخالية من المتاعب. الرخام رائع وجميل ولكنه عرضة للخدش، ومع ذلك ، فإن لا يزال يحظى بشعبية في غرفة نوم. يمكنك أيضا اختيار الحجر الرملي الذي هو دائم إلى حد ما ، ولكن مسامي جدا ، الأمر الذي يتطلب رعاية أكثر صرامة لنظام الاغلاق الدوري.

الأرضيات المصنوعة من الخشب

يعتبر الخشب الطبيعي خيارًا رائجًا في غرف النوم لأنه أنيق. يجمع بين جمال الطبيعة ودقة الألواح الخشبية المبطنة ، والخشب الصلب خيار دافئ وودود لغرفة النوم. إنه أيضاً خيار صيانة منخفض ، يتطلب فقط التنظيف المنتظم بالمكنسة الكهربائية لإزالة الأتربة والغبار. يجب تجنب الماء والصابون، ولكن يمكن استخدام ممسحة لإزالة الغبار.

مع مرور الوقت ، يمكن أن تتلف الأرضيات الخشبية بسبب حركة السير على الأقدام والخدوش وأظافر الحيوانات الأليفة. في غرف النوم ذات الحركة المعتدلة إلى المنخفضة العادية ، قد يستغرق التلف سنوات أو حتى عقودًا. ولكن حتى لو كانت الأرضية قديمة ، فيمكنك تجديدها بشكل كامل متى شئت ببساطة عن طريق إعادة صقلها.

الأرضيات المصنوعة من الخشب الصناعي

الخشب الصناعي رائع في غرف النوم لأنها يمكن أن يعطيك مظهر الأرضيات الخشبية الطبيعية باهظة الثمن بجزء صغير من السعر. كما أنه من السهل الحفاظ على نظافته لأنه مصمم مع طبقة عازلة غير مرئية تعمل كحاجز فوق كل قطعة ، وتحميه من البقع والأوساخ والسوائل. ولكن التسريبات المائية يمكن أن تتلفه لذلك إذا كان الحمام مرفقًا ، فيمكن وضع سجادة عند الباب لخفض التسريب.

مع الوقت، ستتلاشى الطبقة الواقية، تاركة طبقة معرضة للكسر وللتأثيرات الضارة. لذلك يجب استبدالها بعد فترة من الوقت أو عند التلف.

الأرضيات المصنوعة من من السجاد

السجاد هو خيار غرف النوم الأكثر شعبية لأنه ناعم ودافئ وعازل. كما أن الصيانة المنتظمة للسجاد أمر سهل نسبيًا ، حيث تتطلب فقط استخدام المكنسة كل بضعة أيام.

القضية الرئيسية مع السجاد في غرفة النوم هي أنها مادة قماشية، وبهذا يمكن لعوامل التلوين السائلة أن تخترقه عميقاً، مسببةً البقع ، ونمو العفن والرائحة الكريهة. ويمكن تعويض هذا مع الحذر والرعاية الأساسية ومنع تناول الطعام والمشروبات على السجاد. يمكنك أيضًا استخدام منظف بخاري من وقت لآخر لعملية تعقيم أكثر اختراقًا.

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