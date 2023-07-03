البوابة - هل ستقضي إجازة قصيرة في دبي ، لؤلؤة الخليج العربي، وترغب في القيام بالعديد من الأنشطة الصيفية، نقدم لكم مجموعة مختارة من أجمل وأفخم وأروع مسابح دبي التي توفر لكم الراحة والاستجمام والهدوء أو النشاط والحيوية والمرح مع العائلة.

أهم 6 مسابح فخمة ومبهرة في دبي هذا الصيف

1. كلاود 22 - اتلانتس ذا رويال (Atlantis The Royal)



مسبح لا متناهي على السطح يقع في فندق Atlantis The Royal في جزيرة نخلة دبي. يوفر إطلالات خلابة على الخليج العربي ونخلة جميرا. تتميز الصالة بقواعد اللباس غير الرسمي وهي مفتوحة للضيوف من سن 21 عامًا فما فوق. تتميز القائمة بالمأكولات الفرنسية المتوسطية ومجموعة واسعة من الكوكتيلات.

تحتوي الصالة أيضًا على منطقة كابانا خاصة يمكن حجزها للمناسبات الخاصة.

كلاود 22 مفتوح يوميًا من الساعة 11 صباحًا حتى 7 مساءً.

فيما يلي تفاصيل الاتصال:

https://www.atlantis.com/dubai/dining/cloud22

2. أورا سكاي بول (Aura Sky Pool)



مسبح لا متناهي بزاوية 360 درجة تقع في الطابق 50 من فندق العنوان سكاي فيو في دبي. إنه أعلى مسبح لا متناهي في العالم ، ويوفر إطلالات خلابة على أفق المدينة والخليج العربي.

المسبح مفتوح للضيوف الذين تبلغ أعمارهم 21 عامًا فما فوق. تتوفر ثلاثة أنواع مختلفة من التذاكر:

تجربة المسبح: يتيح لك ذلك السباحة في المسبح والوصول إلى منطقة الصالة.

تجربة الصالة: تتيح لك الاسترخاء في منطقة الصالة والاستمتاع بالمناظر دون السباحة في المسبح.

تجربة شروق الشمس: وتشمل الإفطار والدخول إلى المسبح.

يمكن شراء التذاكر عبر الإنترنت أو عند الباب. يفتح المسبح يوميًا من الساعة 6 صباحًا حتى 11 مساءً.

الموقع: https://auraskypool.com/

3. بركة سباحة أتلانتس النخلة



يحتوي فندق أتلانتس النخلة على مسبحين:

The Royal Pool وهو مسبح للبالغين فقط يقع في الطابق الأرضي من فندق رويال أتلانتس، إنه حمام سباحة كبير مع بار والكثير من أرائك التشمس.

يقع مسبح أكوافينتشر في حديقة Aquaventure المائية. إنه مسبح مناسب للعائلات مع مجموعة متنوعة من المنزلقات المائية وأماكن الترفيه. كلا المسبحين مفتوحان لنزلاء الفندق وزوار اليوم الواحد. يمكن لزوار اليوم الواحد شراء بطاقة دخول إلى المسبح ، والتي تتيح لهم الوصول إلى كلا المسبحين ، بالإضافة إلى حديقة أكوافنتشر المائية.

أسعار دخول المسبح هي كما يلي:

سعر الدخول إلى للبالغين الكبار (12+ سنة): 295 درهم إماراتي.

الأطفال (4-11 سنة): 195 درهم إماراتي.

الأطفال (0-3 سنوات): مجاني.

بطاقة المسبح صالحة ليوم واحد ويمكن شراؤها عبر الإنترنت أو من مكتب تذاكر https://www.atlantis.com/dubai.

4. البركة الزجاجية من فور سيزونز مركز دبي المالي العالمي



مسبح لا متناهي بجدران زجاجية يقع على سطح فندق فور سيزونز مركز دبي المالي العالمي في دبي. يطل على مناظر خلابة لمركز دبي المالي العالمي وبرج خليفة. المسبح مفتوح لنزلاء الفندق وزوار اليوم الواحد.

يمكن للزوار اليوم شراء بطاقة بركة السباحة ، والتي تبلغ تكلفتها 300 درهم إماراتي لكل شخص بالغ و 200 درهم إماراتي لكل طفل.

بطاقة المسبح صالحة لمدة 3 ساعات وتشمل الدخول إلى المسبح والمناشف وغرفة تغيير الملابس.

يفتح المسبح يوميًا من الساعة 8 صباحًا حتى 8 مساءً.

5. بركة سباحة تونينو لامبورغيني ماري نوستروم بول



مسبح لا متناهي يقع في منتجع وسبا راديسون بلو ، نخلة جميرا في دبي. يوفر مناظر خلابة لنخلة جميرا ودبي مارينا وبرج العرب وبرج خليفة. المسبح مفتوح لنزلاء الفندق وزوار اليوم الواحد.

يمكن للزوار اليوم شراء بطاقة بركة السباحة ، والتي تبلغ تكلفتها 200 درهم إماراتي لكل شخص بالغ و 150 درهم إماراتي لكل طفل.

بطاقة المسبح صالحة لمدة 4 ساعات وتشمل الدخول إلى المسبح والمناشف وغرفة تغيير الملابس.

يفتح المسبح يوميًا من الساعة 9 صباحًا حتى 7 مساءً.

يعد المسبح جزءًا من مطعم ونادي المسبح الذي يقدم مأكولات البحر الأبيض المتوسط وبارًا على المسبح وموسيقى حية.

فيما يلي تفاصيل الاتصال:

الموقع: https://tlamborghini-marenostrum.ae/

6. مسبح بريفليدج فندق SLS



حمام سباحة لا متناهي على السطح يقع في الطابق 75 من SLS Dubai Hotel & Residences في دبي. يوفر إطلالات خلابة على أفق المدينة والخليج العربي.

المسبح مفتوح لنزلاء الفندق وزوار اليوم الواحد.

يمكن للزوار اليوم الواحد شراء بطاقة دخول بركة السباحة ، والتي تبلغ تكلفتها 250 درهمًا إماراتيًا لكل شخص بالغ و 150 درهمًا إماراتيًا لكل طفل.

بطاقة المسبح صالحة لمدة 4 ساعات وتشمل الدخول إلى المسبح والمناشف وغرفة تغيير الملابس.

يفتح المسبح يوميًا من الساعة 9 صباحًا حتى 7 مساءً.

يعد المسبح جزءًا من بار Privilege الموجود على السطح والملهى الليلي ، والذي يقدم الكوكتيلات والمأكولات الخفيفة والموسيقى الحية.

فيما يلي تفاصيل الاتصال:

https://book.ennismore.com/hotels/sls-hotels/dubai/privilege

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