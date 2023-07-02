البوابة - هل تخطط لقضاء إجازة قصيرة في الساحل الشمالي ؟ نقدم لكم مجموعة من الفنادق المميزة التي يمكنكم قضاء وقت ممتع فيها برفقة عائلتكم واصدقائكم.

5 أفضل فنادق ومنتجعات في الساحل الشمالي مصر

ريكسوس العلمين هو منتجع 5 نجوم يقع في العلمين. يحتوي على شاطئ خاص و 5 حمامات سباحة و 8 مطاعم ومنتجع صحي. تم تصنيف الفندق بدرجة عالية من قبل الضيوف لما يقدمه من خدمات ممتازة وغرف نظيفة ومجموعة متنوعة من الأنشطة ووسائل الراحة. منتجع جاز ألماظة بيتش ، ألماظة باي هو منتجع 5 نجوم يقع في خليج ألماظة. يحتوي على شاطئ خاص و 8 حمامات سباحة و 5 مطاعم ومنتجع صحي. تشتهر بأجوائها العائلية ، وفريق عمل ودود ، ومجموعة متنوعة من الأنشطة ووسائل الراحة. جاز كريستال ، ألماظة باي هو منتجع 5 نجوم يقع في خليج ألماظة. يحتوي على شاطئ خاص و 7 حمامات سباحة و 4 مطاعم ومنتجع صحي. تشتهر بأماكن الإقامة الفاخرة ، والخدمة الممتازة ، ومجموعة متنوعة من الأنشطة والمرافق. جاز تامرينا ، ألماظة باي هو منتجع 5 نجوم يقع في خليج ألماظة. يحتوي على شاطئ خاص و 6 حمامات سباحة و 4 مطاعم ومنتجع صحي. تشتهر بأسعارها المعقولة ، والخدمة الممتازة ، ومجموعة متنوعة من الأنشطة والمرافق. Steigenberger Pure Lifestyle Soma Bay هو منتجع 5 نجوم يقع في خليج سوما. يحتوي على شاطئ خاص و 5 حمامات سباحة و 6 مطاعم ومنتجع صحي. تشتهر بأجوائها المخصصة للبالغين فقط وأماكن الإقامة الفاخرة ومجموعة متنوعة من الأنشطة ووسائل الراحة.

هذه بعض من الفنادق و المنتجعات الرائعة في الساحل الشمالي ، في دولة مصر. عند اختيار منتجع ، من المهم مراعاة ميزانيتك واهتماماتك والوقت من العام الذي تخطط لزيارته. كذلك ننصح بالحجز المبكر لأن أغلب هذه الفنادق تكون مزدحمة في موسم الصيف، توقع تغييرات في الأسعار.

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