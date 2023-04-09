البوابة - إذا كنت تخطط للسفر في الطقس البارد أو قضاء إجازة في مكان به درجات حرارة شديدة البرودة، فأنت بحاجة إلى اخذ ملابس مناسبة لمساعدتك على البقاء دافئًا، وإلا فأن إجازتك لن تكون سعيدة. للأسف، تشتهر العديد من الملابس الشتوية الكلاسيكية بكونها ضخمة وثقيلة - وهي خصائص ليست مثالية بشكل خاص للسفر. وبينما يمكن لطبقات الملابس السميكة أن تبقيك دافئًا بالخارج، إلا أنها غير عندما تكون في الداخل. تعالوا نتعرف على أهم النصائح التي ستساعدك على البقاء دافئاً و التقاط صور جميلة.

أهم 6 نصائح للمسافرين في الطقس البارد

نصائح هامة للسفر في الطقس البارد:

اختر أقمشة مريحة ذات عزل جيد

تذكر أن الاختيار الصحيح للأقمشة يمكن أن يعزز بشكل كبير قدرة الملابس على الاحتفاظ بالحرارة. لن تحتاج إلى ارتداء طبقات من الثياب الضخمة إذا كان لديك بعض القطع البسيطة المريحة والمعزولة جيدًا. توفر العديد من ماركات الأزياء الآن ملابس خفيفة وقابلة للتنفس مصممة خصيصًا للحفاظ على حرارة الجسم في الطقس البارد . إذا كنت تبحث عن ملابس مصنوعة من ألياف طبيعية ، فاختر الملابس المصنوعة من صوف ميرينو أو الكشمير. إنها توفر عزلًا رائعًا بينما تكون خفيفة الوزن وناعمة الملمس.

لا تنسى السراويل الدافئة

بالنسبة للسراويل، من الأفضل ارتداء تلك المبطنة أو المصنوعة من مواد أكثر سمكًا. اللباس الداخلي المبطن بالصوف أو السراويل الجلدية أو الجينز تعمل بشكل جيد. ومع ذلك ، إذا كان الطقس شديد البرودة ، فقد ترغب في ارتداء طبقات لمزيد من الدفء. ابدأ بطبقة أرق وأخف وزنا ، ثم ارتدِ طبقة أكثر سمكًا فوقها. يمكنك ضبط هذا حسب درجة برودة وجهتك. ارتدي طبقة أساسية خفيفة وممتصة للرطوبة ومتعددة الاستخدامات. ستمنع المواد الخفيفة جسمك من السخونة الزائدة عندما تخطو داخل مكان أكثر دفئًا.

تعتبر الياقة العالية والقمصان ذات الأكمام الطويلة خيارات مناسبة. قد ترغب أيضًا في ثني الجزء العلوي للجاكيت، لأن هذا يحبس الحرارة ويحافظ على البرودة. يمكنك كذلك ارتداء قميص ذو أكمام قصيرة أسفل الطبقة الأساسية أثناء الطقس البارد .

استبدل التريكو الضخم بسترة من الريش

البلوزات الصوفية أو البلوزات المحبوكة هي طبقات كلاسيكية. لسوء الحظ ، يمكن أن تصبح ضخمة جدًا ، خاصةً عندما تكون طبقات فوق بعضها البعض. في حين أن الطبقة الوسطى من ملابسك ضرورية للحفاظ على دفئك ، لا يجب أن يكون ارتدائها مرهقًا. يمكن للجاكيت المصنوع من الريش أن يحتفظ بالحرارة مثل ثلاث سترات محبوكة دون أن تظهر ضخماً. بهذه الطريقة ، لا داعي للقلق بشأن تراكم الطبقات أسفل ملابسك الخارجية.

ارتدي معطفًا طويلًا وأنيقًا

اللباس الخارجي هو الشكل النهائي لملابسك الشتوية. فهو سيجمع كل شيء معًا بينما يضيف طبقة أخيرة من الحماية. المعاطف الطويلة الأنيقة مناسبة تمامًا لهذا الغرض. سيوفر الطول تغطية إضافية، مما يلغي الحاجة إلى المزيد من الطبقات السفلية. وفي الوقت نفسه ، يعطي صورة ظلية محددة لمظهرك العام.

أضف الاكسسوارات لمزيد من الدفء

الاكسسوارات ضرورية لكنه اختيارية. إنه مزيج متناقض ، ولكن هذا ما يجعله إضافة مثالية لزيك الشتوي. الاكسسوارات مثل القبعات والقفازات والأوشحة ضرورية لحماية أجزاء الجسم التي لا تستطيع الملابس تغطيتها ، مثل أذنيك ويديك. حتى إذا كنت ترتدي ياقة عالية، يمكن أن يوفر الوشاح تلك الطبقة الإضافية من العزل. وعندما لا تعود بحاجة إليها، يمكنك نزعها بسهولة وتخزينها داخل حقيبة يدك.

وأخيراً، توضح النصائح أعلاه أن الحصول على مظهر شتوي خفيف وجذاب وعملي ليس مستحيلًا. كل ما تحتاجه إليه هو اختيار قطع الملابس التي تتميز بالخامات والتصاميم المناسبة. مع بعض الطبقات والإكسسوارات الإستراتيجية ، يمكنك قضاء وقت ممتع والبقاء دافئاً طوال رحلاتك.

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