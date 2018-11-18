فوائد مذهلة لـ مكملات أوميغا 3

مكملات أوميغا 3 تساعد في وقاية وعلاج الأشخاص من أمراض المناعة الذاتية

الأحماض الدهنية قادرة على منع أو تحسين النتائج السلبية لأمراض المناعة الذاتية وعلى رأسها السكري من النوع الأول. أفادت دراسة صينية حديثة، بأن مكملات الأحماض الدهنية المعروفة باسم "أوميغا 3" قد تساعد في وقاية وعلاج الأشخاص من أمراض المناعة الذاتية، وعلى رأسها مرض السكري من النوع الأول. الدراسة أجراها باحثون بجامعة قوانغدونغ للتكنولوجيا في الصين، ونشروا نتائج دراستهم في دورية “كلينيكول انفستيغايشن” العلمية.

ولاختبار فاعلية مكملات أوميغا 3 في الوقاية والعلاج من السكري من النوع الأول، أعطى فريق البحث مجموعة من الفئران تلك المكملات وراقبوا مستويات السكر في الدم لديها. وتحدث الإصابة بالنوع الأول من السكري عند قيام النظام المناعي في الجسم بتدمير الخلايا التي تتحكم في مستويات السكر في الدم، وتكون معظمها بين الأطفال، وتختلف عن النوع الثاني، الذي يظهر أساساً جرّاء فرط الوزن وقلّة النشاط البدني.

ووجد الباحثون أن إضافة أوميغا 3 إلى النظام الغذائي للفئران أحدثت تحسنًا كبيرًا في عملية التمثيل الغذائي للغلوكوز وخفضت معدل الإصابة بداء السكري من النوع الأول. وعبر فريق البحث عن اعتقاده بأن هذه الأحماض الدهنية قد تكون قادرة على منع أو تحسين النتائج السلبية لأمراض المناعة الذاتية وعلى رأسها السكري من النوع الأول.

وتتوفر أحماض أوميغا 3 في زيت السمك والأسماك الدهنية مثل السالمون والتونة والسردين، ويمكن الحصول عليها من خلال تناول هذه الأسماك، بالإضافة إلى المكملات الغذائية المتوافرة بكثرة في الصيدليات. ورصدت دراسات سابقة فوائد صحية لأحماض أوميغا 3 على رأسها تقليل خطر الإصابة بالاكتئاب وأمراض القلب والسكري والكلى، وتقليل نسبة الكولسترول في الدم، بالإضافة إلى الوقاية من التهاب المفاصل.

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