طريقك إلى معدة مسطحة أكثر

لتصغير حجم المعدة تناولي كميات قليلة في فترات متقاربة

ليس التوتر الخارجي السبب الوحيد الذي يحفز الجسم على افراز الكورتيزول وتخزين الدهون عند البطن كما تقول الدكتورة مارلين غلينفيل اخصائية التغذية ومؤلفة كتاب "دهون حول الوسط" فطريقة ووقت تناول الطعام مهمان أيضًا.

تضيف الأخصائية قائلة: يرتفع مستوى الكورتيزول عندما ينخفص السكر في الدم أو عند شرب الكافيين وقد صممت خطة تناول الطعام هذه لمحاربة ذلك:

1- لا تتبعي حمية: فايقاف الحريرات بشكل مفاجئ يمكن أن يؤدي إلى الشعور بالجوع الشديد الذي يؤدي بدوره إلى إبطاء الأيض وزيادة التوتر، اذا اردت ان تخسري الوزن الزائد فعليك بتناول الاطعمة المتنوعة، ولكن بأقل بالربع من كمية الطعام التي اعتدت تناولها.

2- تناولي كميات قليلة في فترات متقاربة: سوف تساعد ثلاث وجبات في اليوم مع وجبتين خفيفتين في الصباح والعصر على المحافظة على مستويات سكر الدم والطاقة مستقرة. لا تجعلي الفترات بين الوجبات تمتد إلى أكثر من 3 ساعات - وجدت دراسة في جريدة نيو انغلند الطبية أن تناول الطعام كل 3 ساعات أدى إلى خفض مستويات الكورتيزول بنسبة 17% خلال أسبوعين.

3- دائمًا تناولي وجبة الإفطار: يكون مستوى سكر الدم في الصباح في أدنى مستوياته ويمكن لعدم تناول وجبة الإفطار أن يسبب هبوطًا مفاجئاً في سكر الدم مما يجعلك تبحثين عن بديل سكري وبسرعة.

4- توقفي عن تناول السكر والكربوهيدرات المكررة: تزيد الاطعمة السكرية والمهدرجة نسبة السكر في الدم بشكل كبير ولكن لفترة قصيرة. وعندما ينخفض السكر في الدم يفرز الجسم الادرينالين والكورتيزول للمحافظة على استقراره. تساعد الكربوهيدرات المركبة مثل الحبوب الكاملة على المحافظة على استقرار السكر في الدم.

5- تناولي البروتينات مع كل وجبة:تستغرق الجزيئات المركبة الموجودة في البروتينات فترة أطول حتى يستطيع الجسم تحليلها، مما يؤدي الى ابطاء وتيرة هضم الطعام - بما في ذلك الوقت الذي يحتاجه الجسم الى معالجة الكربوهيدرات.

6- لا تتجاهلي الدهون الأساسية: إذا كنت امضيت فترة طويلة وانت تتبعين حمية قليلة الدسم فعلى الأرجح أنك تستهلكين كمية أقل من الدهون المشبعة ولكن ذلك يعني أيضًا أن الأحماض الدهنية الأساسية لديك منخفضة. توجد هذه الاحماض في المكسرات والسمك والبذور والافوكاتو.

7- أوقفي الكافيين: يحفز الكافيين افراز الكورتيزول، وينطبق ذلك على المشروبات السكرية. توقفي تماماً عن تناولها إذا كان ذلك ممكنًا.

8- تغلبي على الإنتفاخ: قللي من تناول الأطعمة التي تسبب الغازات مثل الفاصولياء والملفوف والكراث والعدس.

9- تجنبي الأطعمة كثيرة الدسم والمشروبات الغازية: تتطلب الأطعمة المشبعة بالدسم وقتا طويلًا للهضم كما أن المشروبات المهدرجة مليئة بالغازات، فكلاهما يجعلك منتفخة ولا تشعرين بالراحة.

10- لا تمضغي العلكة: لأنك سوف تبتلعين هواء أثناء المضغ. وسيكون لإحداث أصوات أثناء الشرب أو استخدام الشاروقة أو التكلم وأنت تتناولين الطعام أو تناول الطعام على عجلة التأثير نفسه.

11- تناولي الطعام ببطء وامضغيه جيدًا: حيث يجهد ازدراد الطعام المعدة أثناء عملية الهضم. بالتالي سيكون حدوث النفخة والغاز أمرا حتميا.

12- حاربي الإمساك: بتناول الأطعمة الغنية بالألياف والكثير من الماء، أي شيء يبطئ حركة الأمعاء سيؤدي إلى الانتفاخ.

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