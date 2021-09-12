أيهما أفضل غسول الجسم أم الصابون؟ لا شك أن استخدام الصابون شائع جداً فهو سهل الاستخدام، ورخيص، ومتوفر في كل الأسواق. من جهة أخرى فأن غسول الجسم أسهل وأكثر فعالية، ومتوفر بعبوات وروائح متنوعة. بالطبع لكل شخص تفضيلاته الخاصة. ولكن ماذا لو قلنا لك بأننا قمنا بمقارنة علمية بينهما، فماذا ستختار غسول الجسم أم الصابون. جميلة البوابة ستساعدك في الاختيار ...

أيهما أفضل غسول الجسم أم الصابون؟

القيمة

هناك اعتقاد سائد بأن غسول الجسم أغلى من الصابون. وهذا صحيح للوهلة الأولى ولكنه ليس صحيحًا بالنسبة لجميع أنواع غسول الجسم. عند تقييم "عدد مرات الاستحمام" التي تحصل عليها من استخدام قطعة صابون واحدة مقابل استخدام عبوة غسول الجسم – فأن غسول الجسم أفضل من حيث القيمة. غسول الجسم ليس باهظ الثمن! حتى كمية بحجم العملة المعدنية تكفي لتجربة استحمام رائعة مع رغوة إضافية وترطيب. القليل منه يقطع شوطًا طويلاً – لذا أنت توفر عندما تشتري غسول الجسم!

الوقت

لا يجب أن يتطلب الاستحمام الكثير من الماء ووقتًا طويلاً حتى يكون فعالاً. هناك خرافة نؤمن بها في كثير من الأحيان - أن غسل الجسم يستغرق وقتًا أطول مع غسول الجسم وبالتالي زيادة مدة الوقت الذي يقضيه في الاستحمام. على وجه الخصوص ، غالبًا ما نعتقد أن استخدام الصابون سيكون أسرع ، وبالتالي نتجنب استخدام غسول الجسم. ومع ذلك ، فإن معظم غسول الجسم يغسل بسهولة مع ترك البشرة منتعشة ورطبة حتى عندما يتأخر المرء خاصة أثناء الصباح.

الرغوة والرائحة

نحب الاستحمام لأنه يمنحنا الشعور بالنظافة والانتعاش. من المعروف أن غسول الجسم يرطب بشكل أفضل ويترك البشرة صحية دون أن تجف. كمية بحجم العملة المعدنية لأي غسول جيد للجسم تعمل رغوة كافية لتجربة استحمام ممتعة. ويمكن أن تدوم حتى 80 غسلة مع استخدام الليفة.

التخزين وقابلية النقل

عنصر عملي مهم آخر. بينما تحتاج قطع الصابون إلى أدوات إضافية مثل صحن الصابون لتخزينها بشكل صحي ، فإن غسول الجسم آمن في عبوته. حيث يسهل حملها أثناء السفر أو التنقل. عادةً ما يشترك أفراد الأسرة في نفس الحمام ، فمن الملائم استخدام ومشاركة غسول الجسم من منظور النظافة بدلاً من مشاركة قطعة الصابون. كما أن حمل الصابون صعب ومن الصعب مشاركته. مع غسول الجسم، كل قطرة منتعشة وغير مستخدمة.

أسلوب الاستحمام

هناك اعتقاد شائع آخر هو أن غسول الجسم يجب أن يستخدم فقط تحت الدش. ولكن سواء كنت تستحم تحت الدش أو في حوض الاستحمام ولا ترغب في تبليل شعرك ، فإن غسول الجسم يعمل لكلا النوعين.

الخلاصة:

وأخيراً لنجيب على سؤال أيهما أفضل غسول الجسم أم الصابون؟ فأننا نقترح بأن غسول الجسم يستحق منك فرصة لتجربته، فهو يرطب البشرة دون تجفيفها وتجربة الاستحمام بحد ذاتها - الرغوة والعطر شيء نتطلع إليه. آمل أن تساعدك هذه المؤشرات في اتخاذ قرار أكثر استنارة لبشرتك.

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