أيهما أنسب للجامعة حقيبة الخصر أم حقيبة الظهر؟

قد تقعين في الحيرة أثناء اختيار الحقيبة اليومية الأنسب للجامعة، فأنتِ ترغبين بالظهور بأجمل حلة وتريدين أيضاً أن تتمتعي ببعض الراحة لا سيما إذا كانت ساعات تواجدك في الجامعة طويلة.

لا داعِ للتردد بعد الآن، كل ما عليكِ فعله هو قراءة النصائح التالية التي نقدمها لكِ بالتعاون مع موقع 6thStreet.com لتتمتعي بأفضل تجربة تسوق مريحة، ولتنتقي الأنسب لك:

حقيبة الظهر للجامعة:

قد تعتقدين أنكِ كبرتِ ولستِ بحاجة لحمل حقيبة الظهر بعد انتهاء المرحلة المدرسية، لكن الحقيقة أن حقيبة الظهر لا غنى عنها في جميع مراحلك الدراسية، وقد تحتاجينها في مرحلة العمل وحاجتك لها تتعدى ذلك فهي من أساسيات السفر أيضاً. لذا، فإن اختيارك لحقيبة الظهر عالية الجودة هو قرار صائب لأنكِ ستستخدمينها في العديد من شؤون حياتك، فحقيبة الظهر تخلصكِ من تقييد يديكِ بحمل الكتب ولوازم الجامعة، كما أنها مريحة وعملية وذات مظهر جميل.

حقيبة الخصر للجامعة:

انتشرت موضة ارتداء حقائب الخصر، فهي جميلة وعملية وتخلصكِ من أعباء حمل ونسيان الحقيبة العادية، وإلى جانب كل ذلك تُعتبر خياراً مثالياً للجامعة وخصوصاً خلال الأيام التي لا تحتاجين إلى حمل الكتب فيها مثل أيام الامتحانات والتطبيق العملي.

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