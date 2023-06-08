البوابة – هل تؤمن بعلم الأبراج حتى لو لم تكن تؤمن به أو تصدقه، هناك بعض الأشياء التي قد تكون منطقية. بالنسبة للحظ، يعتبر برج القوس من أكثر الأبراج حظاً ، يليه برج الميزان. غالبًا ما تنعم هذه العلامات بحسن الحظ ، سواء من حيث حياتهم الشخصية أو حياتهم المهنية. وهم معروفون أيضًا بنظرتهم المتفائلة وقدرتهم على رؤية الجانب المشرق في أي موقف.



أي الأبراج هي الأكثر حظاً وأيها الأقل حظاً

يعتبر برج الجوزاء الأقل حظاً. هذا لا يعني أن مواليد برج الجوزاء غير محظوظين ، لكن من المرجح أن يواجهوا تحديات ونكسات أكثر من مواليد الأبراج الأخرى. وهم معروفون أيضًا بترددهم وميلهم إلى الإفراط في التفكير في الأمور. بالطبع ، ليس الحظ هو العامل الوحيد الذي يحدد النجاح. من المهم أيضاً العمل الجاد والتصميم والموقف الإيجابي. ولكن إذا كنت تبحث عن برج أكثر ميلاً للحصول على الحظ السعيد ، فقد يكون القوس أو الميزان هما الخيار المناسب لك.



أي الأبراج هي الأكثر حظاً وأيها الأقل حظاً

فيما يلي جدول يضم العلامات الأكثر حظًا والأقل حظًا ، وفقًا لعلم الفلك:

الأكثر حظًا برج القوس، برج الميزان، برج الحمل، برج الثور، برج الأسد.

الأقل حظًا برج الجوزاء، برج الجدي، برج الدلو، و برج الحوت.



من المهم ملاحظة أن هذه مجرد توجهات عامة ، وهناك دائمًا استثناءات للقاعدة. قد يحقق بعض الأشخاص الذين يولدون تحت علامة الحظ السيء نجاحًا كبيرًا في حياتهم ، بينما قد يعاني الذين ولدوا تحت علامات الحظ من عقبات في حياتهم. في النهاية ، الحظ هو عامل نفسي، العمل الجاد والتصميم والموقف الإيجابي هي التي تحدد النجاح.

اقرأ أيضاً:

بيتزا خضار مع عجينة الحنطة الكاملة

