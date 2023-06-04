البوابة – بيتزا تشبه الربيع وتعلوها الكثير من الخضار الطازجة: هذه البيتزا المصنوعة من عجينة الحبوب الكاملة المقرمشة غنية بشكل مثير بالعناصر الغذائية الحيوية وتوفر الكثير من الألياف. مقارنة ببيتزا السلامي النموذجية ، هذا بالتأكيد خيار صحي أكثر.

بيتزا خضار مع عجينة الحنطة الكاملة

المكونات:

لتحضير عجينة البيتزا الأساسية:

29 أونصة من دقيق الحنطة الكاملة

¾ أوقية خميرة طازجة (0.5 مكعب طازج)

ملح

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

بيتزا:

1 أوقية ريحان

1 فص ثوم

1 أوقية بارميزان

1 أوقية بذور عباد الشمس (3 ملاعق كبيرة)

2 أوقية من بذور اليقطين (3 ملاعق كبيرة)

2 ملعقة كبيرة زيت زيتون

ملح

فلفل

1 بصلة حمراء

18 أونصة من الخضار طماطم ، كوسا ، أزهار الكوسا

4 أونصات جبن موزاريلا



بيتزا خضار مع عجينة الحنطة الكاملة

خطوات التحضير:

1. بالنسبة للعجين ، نضع الدقيق في وعاء ، ونصنع فجوة في المنتصف ، ونفتت الخميرة فيه ، وغطوا 3 ملاعق كبيرة من الماء الفاتر واتركوها تغطيه لمدة 5 دقائق.

2. يُضاف الملح والزيت و 7 أونصات من الماء إلى العجينة المسبقة ، ويُعجن لمدة 10 دقائق ويُعمل في عجينة ناعمة. اتركي العجين في مكان دافئ لمدة ساعة.

3. في هذه الأثناء ، اغسل الريحان ، وجفف الأوراق واقطفها ؛ اتركي بعض الأوراق جانباً. قشر وقطّع الثوم. ابشر جبن البارميزان ناعماً. اهرس كل شيء جيدًا بنصف البذور والزيت و2-3 ملاعق كبيرة من الماء. يتبل البيستو بالملح والفلفل.

4. يقشر البصل ويقطع إلى نصفين ويقطع إلى شرائح. نظف الخضار واغسلها وقطّعها إلى شرائح أو قطع. تقطيع الموتزاريلا إلى قطع خشنة.

5. تُقسم العجينة إلى 4 حصص وتُفرم في بيتزا دائرية. ضع 2 بيتزا فلاتبريدز على صينية خبز مبطنة بورق الخبز. وزعي القليل من البيستو على الفطائر ، وغطيها بشرائح البصل واخبزيها في فرن محمى على حرارة 225 درجة مئوية / 425 درجة فهرنهايت على الرف السفلي لمدة 15-20 دقيقة.



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