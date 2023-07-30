إبرة مونجارو mounjaro إحدى الإبر المستخدم لعلاج مرض السكري من النوع الثاني، والتي أسهمت أيضاً في خسارة الوزن عند الكثيرين بشكل سحري، مونجارو تغلبت على عملية تكميم المعدة وأسهمت في خسارة أكثر من 30 كيلو غرام عند البعض وتغيرت حياتهم كلياً بعد أن جربوا الحميات الغذائية والرياضات المتعددة للتخلص من السمنة.

الآثار الجانبية الطويلة المدى لإبر مونجارو

انخفاض في مستويات سكر الدم

التهاب في البنكرياس

مضاعفات عند مرضى اعتلال الشبكية السكري

مشاكل في المرارة

أمراض معوية شديدة

خطر الإصابة باورام الغدة الدرقية

مشاكل في الكلى

هل التوقف عن أخذ إبرة المونجارو ممكن يجعلنا نستعيد كل الوزن التي تم خسارته؟

نعم، ممكن أن يرجع الوزن إذا لم يغير الشخص نمط حياته للأفضل.

ما هو سر خسارة الوزن بسرعة عن طريق المونجارو؟

بسبب قطع الشهية والإحساس بالشبع.

تجربتي مع إبرة مونجارو للتنحيف

تجربتي مع إبرة مونجارو للتنحيف كانت تجربة جيدة مفيدة وناجحة جدًا من أجل علاج مرض السكري من النوع الثاني الذي يعاني منه الكثير من الأشخاص، لكن كانت المتيجة أكثر من رائعة وهو أنني خسرت 10 كيلو غرام بأسبوعين أصحبت أحب نفسي أكثر ولقد ساعدتني أيضاً بشكل كبير في تحسين صحتي العامة والسيطرة على نسبة السكر في الدم.

إبرة مونجارو للتنحيف

إبرة مونجارو للتنحيف والتي تحتوي على مادة التيرزيباتيد وتستخدم هذه المادة بشكل أساسي في علاج مرض السكري من النوع الثاني، لقدرته الكبيرة على خفض نسبة السكر في الدم، ويقوم مبدأ عمل هذا العلاج على التالي:

خفض كمية السكر المصنعة من الكبد.

تعزيز في إفراز الأنسولين في الجسم.

إبطاء عملية امتصاص الطعام ومروره من المعدة مما يعزز الشعور بالشبع لأطول فترة ممكنة.

استخدامات إبرة مونجارو للتخسيس

يستخدم هذا العلاج للسيطرة على مستويات السكر في الدم للمرضى المصابين بمرض السكري من النوع الثاني. ومن الاستخدامات الأخرى الشائعة له هي للتخسيس وخسارة الوزن. أشارت بعض الدراسات إلى أن الأشخاص الذين قاموا باستخدام هذه الإبرة لمدة 72 أسبوعاً تمكنوا من خسارة ما يقارب 15 إلى 20.9% من وزن الجسم، تعتمد كمية خسارة الوزن على الجرعة المستخدمة للعلاج.

على الرغم من فعالية إبرة مونجارو في التخسيس إلا أنها إلى هذه اللحظة لم يتم اعتمادها بشكل رسمي من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لهذا الغرض. [1]

موانع واحتياطات استخدام إبرة مونجارو للتنحيف

تتضمن موانع واحتياطات استخدام إبرة مونجارو للتنحيف ما يلي:

مرضى السكري من النوع الأول.

إصابة حالية أو مسبقة بأمراض السرطانات وخاصة سرطان الغدة الدرقية النخاعي.

من يعاني من المرارة.

حساسية مفرطة اتجاه أحد مكونات العلاج.

احتياطات استخدام إبرة مونجارو للتنحيف

مشاكل في المعدة مثل صعوبة الهضم.

التداخلات الدوائية لإبرة مونجارو للتخسيس

خلال فترتي الحمل والرضاعة الطبيعية.

الإصابة بأمراض متعلقة بالكبد والكلى.

الإصابة بالتهاب البنكرياس.

اعتلال الشبكية السكري.

الأعراض الجانبية لإبرة مونجارو للتنحيف

غثيان.

صداع.

إسهال.

انخفاض في الشهية.

آلام متوسطة إلى شديدة في المعدة.

تقيؤ.

إمساك.

عسر في الهضم.

طريقة استخدام إبرة مونجارو للتنحيف

طريقة استخدام إبرة مونجارو للتنحيف حيث تستخدم إبر مونجارو للتنحيف مرة واحدة أسبوعياً في أي وقت من اليوم، وفيما يلي بعض الأسئلة الشائعة عن طريقة الاستخدام:

ماذا إن أردت تغيير موعد استخدام الإبرة في الأسبوع؟

في حال أردت تغيير موعد استخدام الإبرة "إبرة مونجارو" في الأسبوع تأكد من وجود فاصل زمني لا يقل عن 72 ساعة بين الجرعتين.

ماذا يحدث إن نسيت أخذ الجرعة الأسبوعية؟

لا تقلق، خذ الجرعة الفائتة بمجرد أن تتذكرها خلال 4 أيام بعد الجرعة الفائتة، بينما في حال مر أكثر من 4 أيام، ينصح بتجاوز الجرعة الفائتة والاستمرار في جدول الجرعات كالمعتاد، وتأكد من وجود فاصل زمني لا يقل عن 3 أيام بين كل جرعة وأخرى.

ما هي طريقة الاستخدام الأصح لإبرة مونجارو؟

عند استخدام إبرة مونجارو اختر موقع الحقن الخاص بك، وينصح بحقن العلاج في إحدى المعدة أو الفخذ، الجزء الخلفي للذراع ويُفضل تغيير مكان الحقن كل مرة.

قم بسحب غطاء القاعدة، ثم ضع القاعدة بشكل مسطح على بشرتك، وافتحها

اضغط مع الاستمرار المستمر على الزر لمدة تصل إلى 10 ثوانٍ.

قد تسمع صوت نقرتين عن وضع الإبرة وتشير النقرة الأولى إلى بدء عملية الحقن،بينما النقرة الثانية فتشير إلى اكتمال العملية.

قبل البدء باستخدام إبرة مونجارو يتوجب عليك القيام بفحصها بصرياً من أجل التأكد من أنها صالحة للاستخدام، ويجب أن يظهر محلول الحقن بشكل صاف وبلون يميل إلى الأصفر قليلاً، وتجنب استخدام هذه إبرة مونجارو في حال ملاحظة وجود أي جسيمات غريبة داخله أو في حال ملاحظة أي تغير في لونها.

أسعار إبرة مونجارو

سعر إبرة مونجارو في الاردن

يبلغ سعر غبر مونجارو في الاردن 975 دولار وهو ما يساوي 691 دينار اردني.

سعر إبرة مونجارو في قطر

يبلغ سعر إبرة مونجارو في قطر 3,641,00 ريال قطري.

سعر إبرة مونجارو في الكويت

يبلغ سعر إبرة مونجارو في الكويت 300 دينار كويتي.

سعر إبرة مونجارو في السعودية

يبلغ سعر إبرة مونجارو في السعودية 380 ريال سعودي.

سعر إبرة مونجارو في الإمارات

يبلغ سعر إبرة مونجارو في الإمارات 385 دينار إماراتي.

سعر إبرة مونجارو في أمريكا

يبلغ سعر إبرة مونجارو في أمريكا 1000 دولار أمريكي.

سعر ابر مونجارو في تركيا

يبلغ سعر إبرة مونجارو في تركيا 101 دولار امريكي.

سعر ابر مونجارو في مصر

يبلغ سعر إبرة مونجارو في مصر 2280 جنيه مصري.

إبرة مونجارو في صيدلية النهدي سعودية

يبلغ سعر إبرة مونجارو في صيدلية النهدي سعودية 1771.74 ريال سعودي

أضرار إبرة مونجارو