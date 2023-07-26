ابر اوزمبك للتنحيف بين الفوائد والأضرار

ابر اوزمبك تحتوي على مادة سيماجلوتايد وهي تستخدم لعلاج السكري من النوع الثاني، ولكنها فعالة في إنقاص الوزن بل تعتبر من أكثر الأدوية الفعالة وفي الآونة الأخيرة زاد الطلب عليها.

ابر اوزمبك وهي هرمون الشبع الموجود في أجسامنا لكن هذه على شكل ابرة أو حقنة تحقن في الأسبوع مرة واحدة لمدة 4 أسابيع القلم يكفي، وليست أقلام أنسولين كما يعتقد البعض.

فوائد ابر اوزمبك للتخسيس

من فوائد إبر اوزمبك للتخسيس تنظيم مستويات السكر في الدم وذلك عن طريق تحفيز إفراز الأنسولين في الجسم.

إبر اوزمبك من العلاجات الآمنة لخسارة الوزن مقارنة مع العلاجات الأخرى المستخدمة للتخسيس.

تمتاز إبر اوزمبك بسهولة استخدامها بحيث يمكن للمريض حقن نفسه بنفسه بمجرد فهمه لطريقة استخدامها.

إبر اوزمبك من العلاجات الآمنة والفعالة في خسارة الوزن.

أضرار ابر اوزمبك للتخسيس

التهاب البنكرياس نتيجة استخدام هذا النوع من الإبر "إبر اوزمبك" توقف عن استخدام العلاج فوراً وقم باستشارة الطبيب في حال ملاحظة ألم شديد في منطقة البطن يمتد إلى الظهر في بعض الأحيان متواصل لا يختفي وقد يرافقه في بعض الأحيان تقيؤ.

في حال استخدام ابر اوزمبك سوف تزداد فرصة الإصابة بانخفاض نسبة السكر في الدم، يمكن الاستدلال على انخفاض نسبة السكر في الدم وذلك من خلال مجموعة من الأعراض فيما يلي أبرزها:تغيرات مزاجية، نعاس شديد، دوخة، تعرق، عدم القدرة على التركيز أو تداخل الكلام، تسارع في ضربات القلب، التوتر، الارتباك.

يمكن للإسهال والتقيؤ والغثيان الناتج عن استخدام ابر اوزمبك أن يزيد من فرصة الإصابة بالجفاف مما يؤثر سلباً على وظيفة الكلى وقد يزيد من فرصة الإصابة بالفشل الكلوي.

في حال ملاحظة أي أعراض تدل على الحساسية المفرطة من الابر يتوجب عليك مراجعة الطوارئ واستشارة الطبيب في أقرب وقت، ومن الأعراض التي قد تظهر:

تسارع ضربات القلب. تورم الوجه أو اللسان أو الحلق أو الشفتين. صعوبة في التنفس أو البلع. حكة شديدة. طفح جلدي.

من أضرار ابر اوزمبك حدوث مشاكل في المرارة والتي تشمل هذه الأعراض وهي: ارتفاع حرارة الجسم، اصفرار الجلد أو العينين، براز داكن اللون كالطين، ألم في الجهة العلوية من البطن.

أضرار أخرى لابر اوزمبك

آلام في المعدة.

الإسهال أو الإمساك.

الغثيان والتقيؤ.

متى يبدأ نزول الوزن مع ابرة اوزمبك؟

لا يوجد وقت محدد لنزول الوزن مع ابرة اوزمبك ويمكن أخذ الابرة في أي وقت من اليوم، بغض النظر عن موعد الوجبات الغذائية الرئيسية، ولكن يجب أن يتم أخذ الابرة في نفس اليوم من كل أسبوع.

متى افضل وقت لاخذ ابرة اوزمبك؟

يمكنك استخدام ابرة اوزمبك في أي وقت من اليوم مع أو بدون طعام وشراب، لكن يفضل استشارة طبيب مختص، وأفضل الأماكن لوضع الابر هي الجزء الأمامي من الخصر (البطن) أو الجزء الأمامي من الفخذين أو الجزء العلوي من ذراعك.

كم كيلو تنزل ابر التنحيف اوزمبك؟

تنزل ابر التنحيف اوزمبك من 10 - 17 كيلو في الشهر لكن مع كبار السن يقل الوزن ويفضل ممارسة الرياضة عند أخذ الإبرة وتنظيم الوجبات.