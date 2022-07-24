إبر أوزمبك للتخسيس..الفوائد والآثار الجانبية والسعر

إبر أوزمبك للتخسيس أصبحت في الآونة الأخيرة الموضوع الأكثر بحثًا وانتشارًا على الإنترنت، وخاصة بالنسبة للأشخاص الذين يبحثون عن أفضل الحلول المتاحة لعلاج السمنة والتخلص من الوزن الزائد، حيث أنه بحسب العديد من التجارب، أثبتت إبر أوزمبك للتخسيس فاعليتها في هذا الأمر.

وبناء على ما سبق، حققت إبر أوزمبك للتخسيس رواجًا بين الأشخاص الذين يطمحون لإنقاص الوزن، على الرغم من أنه في واقع الأمر إبر أوزمبك في الأصل هي إبر تم صناعتها وتركيبها لتكون علاجًا لمرضى السكري من خلال التحكم في معدلات الأنسولين في الدم.

لذلك، إذا كنت من بين الأشخاص الذين يخططون لخسارة الوزن للمحافظة على نمط حياة صحي ولتفادي الأمراض التي قد تسببها السمنة، فعلى ما يبدو أن الحل السحري هو إبر أوزمبك للتخسيس، ومن خلال هذه المقالة سنستعرض لك كل ما تحتاج لمعرفته حول فوائد إبر أوزمبك للتخسيس وأضرارها، إلى جانب معلومات وتفاصيل حول جرعات وطريقة استخدام إبر أوزمبك للتخسيس والأسعار، والفئات التي لا يجب أن تستخدم إبر أوزمبك نهائيًا.

ما هي إبر أوزمبك للتخسيس ؟

أظهرت إبر أوزمبك للتخسيس نتائجًا واعدة في مساعدة الأشخاص الذين يعانون من السمنة، حيث أنها تحتوي على مادة السيما جلوتايد semaglutide والتي تعمل في الجسم بشكل مشابه لهرمونات الببتيد 1 الشبيهة بالجلوكاجون، وهي تؤخذ مرة واحدة في الأسبوع عن طريق الحقن، بحيث تساهم في تنظيم إفراز الأنسولين وتقمع الشهية، وتثبط إفراز الجلوكوز المخزون في خلايا الكبد، وتبطئ عملية امتصاص الجلوكوز في الأمعاء.

وفي الحقيقة، السبب وراء استخدام إبر أوزمبك من قبل الأشخاص المصابين بمرض السكري من النوع الثاني، هو أنهم لا يستيطعون إنتاج ما يكفي من هرمون الجلوكاجون المهم الذي يساعد على إدارة مستويات السكر في الدم، والتحكم في الشهية، والأهم من ذلك إنقاص الوزن.

وبحسب دراسة أجريت على 957 مشاركًا لم يكن أي منهم مصابًا بمرض السكري، كان لديهم جميعًا مشكلة السمنة، حيث تلقى البعض جرعات متفاوتة من إبر أزمبك للتخسيس، في حين تلقى آخرون دواءً وهميًا، ومن ثم تلقى الجميع إرشادات شهرية حول النظام الغذائي والتمارين الرياضية.

وأوضح التقرير أنه بعد عام واحد، فقد جميع المشاركين الذين يتلقون إبر أوزمبك وزنًا أكبر بكثير من أولئك الذين يتلقون العلاج الوهمي، حيث فقد حوالي 65 في المائة من المشاركين الذين تناولوا إبر أوزمبك ما لا يقل عن 10 في المائة من وزن أجسامهم.

فوائد إبر أوزمبك للتخسيس

سهلة الاستخدام ويمكن للشخص أن يقوم بحقنها دون مساعدة الطبيب

إبر أوزمبك تحافظ على الجلد ولا تسبب الترهلات بعد إنقاص الوزن

آمنة بشكل عام وأقل خطورة من الجراحات التي يلجأ إليها الأشخاص المصابين بالسمنة

لا يوجد مضاعفات خطيرة بعد استخدام هذه الإبر في معظم الحالات

أضرار إبر أوزمبك للتخسيس

في بعض الأحيان قد تسبب إبر أوزمبك للتخسيس الصداع والدوار

اضطرابات الجهاز الهضمي مثل الإمساك والإسهال والقيء والغثيان

آلام المعدة المتكررة وخاصة في الفترة الأولى من الاستخدام

قد تسبب في حالات نادرة وغير شائعة مضاعفات خطيرة مثل تليف الكبد

طريقة الحقن الخاطئة قد تؤدي إلى الإصابة بالعدوى الجلدية

تفاصيل جرعات إبر أوزمبك للتخسيس وطريقة الاستخدام

يتم أخذ إبر أوزمبك كحقنة تحت جلد الفخذ أو البطن أو الجزء العلوي من الذراع، وعندما تبدأ العلاج ، سيقدم طبيبك تعليمات وتفاصيل حول الجرعات، وسيظهرون لك أيضًا كيفية حقن الدواء بنفسك، وبهذه الطريقة يمكنك إعطاء نفسك جرعات من أوزمبك في المنزل دون مساعدة.

ومن خلال المعلومات أدناه سنتعرف على الجرعات الشائعة الاستخدام أو الموصى بها، ومع ذلك، تأكد من تناول الجرعة التي يصفها لك طبيبك، حيث سيحدد طبيبك أفضل جرعة تناسب احتياجاتك.

تأتي إبر أوزمبك للتخسيس كأقلام يمكن التخلص منها، حيث تحتوي الأقلام على محلول سائل متوفر بجرعات مختلفة، ويتم إعطاء الحقن كجرعة أسبوعية، وهناك ثلاثة تركيزات من إبر أوزمبك وهي 0.5 مجم من المادة الفعالة سيما جلوتايد و1 مجم و2 مجم، ويختلف كل منها في كمية الأدوية التي تحتوي عليها والجرعات التي توصلها.

وعادةً ما يبدأ طبيبك بجرعة منخفضة، حيث تسمح الجرعة المنخفضة برؤية كيفية استجابتك للدواء، ومع مرور الوقت يتم ضبط الجرعة من قبل الطبيب للوصول إلى الكمية المناسبة لك.

آثار إبر أوزمبك الجانبية

قد تشمل الآثار الجانبية الأكثر شيوعًا لإبر أوزمبك الغثيان والقيء والإسهال وآلام المعدة (البطن) والإمساك، ولكن فيما يلي بعض الآثار الجانبية الخطيرة التي يجب في حال حدوثها التوقف على الفور عن استخدام إبر أوزمبك للتخسيس، وتشمل:

التهاب البنكرياس: توقف عن استخدام إبر أوزمبك واتصل بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك على الفور إذا كنت تعاني من ألم شديد في منطقة معدتك مستمر، مع أو بدون قيء، وقد تشعر بالألم من بطنك إلى ظهرك.

التغيرات في الرؤية: أخبر مقدم الرعاية الصحية الخاص بك إذا كانت لديك تغييرات في الرؤية أثناء العلاج باستخدام إبر أوزمبك للتخسيس.

انخفاض نسبة السكر في الدم: قد يكون خطر الإصابة بانخفاض نسبة السكر في الدم أعلى إذا كنت تستخدم أوزمبك مع دواء آخر يمكن أن يسبب انخفاض نسبة السكر في الدم، مثل الأنسولين.

الفشل الكلوي: في الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكلى، قد يتسبب الإسهال والغثيان والقيء في فقدان السوائل، مما قد يتسبب في تفاقم مشاكل الكلى، لذلك من المهم بالنسبة لك أن تشرب السوائل للمساعدة في تقليل فرصة الإصابة بالجفاف.

ردود فعل تحسسية خطيرة: توقف عن استخدام أوزمبك واحصل على المساعدة الطبية على الفور إذا كانت لديك أي أعراض لرد فعل تحسسي خطير، بما في ذلك تورم وجهك أو شفتيك أو لسانك أو حلقك وغيرها من الأعراض الأخرى.

مشاكل المرارة: حدثت مشاكل المرارة لدى بعض الأشخاص الذين يتناولون أوزمبك، لذلك أخبر مقدم الرعاية الصحية الخاص بك على الفور إذا كنت تعاني من أعراض قد تشمل: ألم في الجزء العلوي من المعدة (البطن)، أو الحمى، أو اصفرار الجلد أو العينين.

فئات يجب عليها استشارة الطبيب قبل استخدام إبر أوزمبك للتخسيس

قبل بدء استخدام إبر أوزمبك للتخسيس، تحدث مع طبيبك حول جميع فوائد ومخاطر هذه الحقن، كما يجب عليك أيضًا مناقشة صحتك العامة وأي ظروف صحية قد تكون لديك، وفيما يلي الفئات التي لا يجب عليها استخدام إبر أوزمبك أو يجب استشارة الطبيب لمعرفة ما إذا كانت آمنة لهم، وتشمل هذه الفئات:

من لديهم تاريخ عائلي من سرطان الغدة الدرقية

الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الكلى

الأشخاص الذين يعانون من اعتلال الشبكية السكري أو تلف العينين الناجم عن مرض السكري

النساء الحوامل أو من يخططن للحمل

النساء المرضعات

سعر إبر أوزمبك للتخسيس

يمكن أن يختلف سعر إبر أوزمبك للتخسيس حسب العديد من العوامل، حيث تشمل هذه العوامل ما تغطيه خطة التأمين الخاصة بك والصيدلية التي تتعامل معها، ولكن بشكل عام سعر إبر أوزمبك للتخسيس في السعودية على سبيل المثال هو ثابت ويبلغ 380.60 ريال سعودي، والدواء يكون عبارة عن قلم واحد محلول معبأ مسبقًا يكفي 4 جرعات، أي 4 إبر لمدة شهر.

أيضًا قد يصل سعر إبر أوزمبك للتخسيس في الأردن ما يقارب الـ90 دينار أردني، ولكن بحسب تجارب بعض الأشخاص الذين يبحثون عن أوزمبك بهدف التخسيس، فإنها حاليًا غير متوفرة بشكل واسع ويصعب الحصول عليها سواء في الأردن أو السعودية.

الأسئلة الأكثر تكرارًا

ماذا تفعل في حالة استخدام الكثير من إبر أوزمبك للتخسيس ؟

اتصل بطبيبك على الفور إذا كنت تعتقد أنك استخدمت الكثير من إبر أوزمبك، وفي حال كانت لديك أعراض شديدة، فاتصل برقم الطوارئ المحلي على الفور أو انتقل إلى أقرب غرفة طوارئ، وفي الواقع، لا يجب عليك استخدام إبر أوزمبك للتخسيس بشكل أكثر مما يصفه طبيبك، حيث يمكن أن يؤدي استخدام أكثر من ذلك إلى آثار جانبية خطيرة.

ما هي العوامل التي يمكن أن تؤثر على جرعة إبر أوزمبك ؟

قد تعتمد جرعة أوزمبك الموصوفة لك على عدة عوامل، مثل نوع وشدة الحالة التي تستخدم فيها أوزمبك لعلاجها، وعمرك، إلى جانب الأدوية الأخرى التي تتناولها، وكذلك الأعشاب والمكملات الغذائية والأطعمة مثل البطيخ أو القرفة.

متى أبدأ بملاحظة مفعول إبر أوزمبك للتخسيس؟

في الواقع إبر إوزمبك للتخسيس تستخدم مرة واحدة فقط في الأسبوع، لذلك فإن مفعولها لا يظهر سريعًا وقد يبدأ بالظهور بوضوح بمرور ثمانية أسابيع، وعلى الأقل قد تلاحظ أنك فقدت 5% من وزن الجسم شهريًا ولكن ذلك يعتمد على مدى استجابة الجسم والجرعة، إلى جانب النظام الغذائي وممارسة الرياضة بانتظام.

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