البوابة – لازالت التحضيرات لحفل زفاف ولي العهد الأمير الحسين والأنسة رجوة آل سيف تجري على قدم وساق، مع بدأ الاحتفالات الرسمية بهذا الحدث الميمون. وقد تضمنت الاحتفالات إقامة حفل عشاء وحناء احتفاءً بالعروس السعودية رجوة آل سيف وعائلتها في المملكة الأردنية الهاشمية، وتخلل الحفل أغاني واهازيج شعبية ورقصات فلكلورية حيث عمت البهجة ارجاء العاصمة عمان بهذا الحفل الذي تميز بالبساطة والرقي والفخامة، وجمع الشعبين الأردني والسعودي في نسيج فرح متكامل.

إتيكيت حضور حفل زفاف الأمير الحسين والأنسة رجوة



هذا ونشر الديوان الملكي الأردني تفاصيل الفعاليات التي ستقام بهذه المناسبة، حيث ستجرى مراسم عقد القران في قصر زهران في عمّان، والذي شهد حفل زفاف الملك عبد الله الثاني، والملكة رانيا العبد الله عام 1993، بالإضافة الى العديد من الأعراس الملكية. ذلك سيتوجه موكب ملكي يتقدمه الأمير الحسين والآنسة رجوة الى قصر الحسينية حيث يقام حفل استقبال وعشاء رسمي، بحضور عدد من أفراد العائلة الملكية ، وضيوف من الأمراء والملوك والشخصيات رفيعة المستوى من العرب والعالم.



تم بناء قصر زهران في عام 1957 في غرب عمان ، وهو بمثابة مقر الأحداث الرسمية للعائلة الهاشمية حيث تقام الحفلات الرسمية ، بما في ذلك حفلات الزفاف الملكية. في غضون ذلك ، تم بناء قصر الحسينية في عام 2006 ويضم الأسرة المالكة للملك والملكة وولي العهد. كما أنها مكان خاص للمناسبات الملكية، بما في ذلك حفلة الحناء الأخيرة للأميرة إيمان، قبل زفافها الملكي في شهر آذار/ مارس الماضي.



ومن المتوقع أن يحضر عدد كبير من أفراد العائلات المالكة وزعماء ورؤساء دول وشخصيات عربية وعالمية مرموقة حفل زفاف الأمير الحسين والآنسة رجوة. ومن بين الضيوف الملكيين المؤكدين الأميرة إليزابيث من بلجيكا ووالدها الملك فيليب والملكة ماكسيما والملك الهولندي ويليم ألكسندر وابنتهما الكبرى الأميرة كاتارينا أماليا وولي العهد فريدريك والأميرة ماري من الدنمارك، وولي عهد السويد الأميرة فيكتوريا (التي حضرت مؤخراً تتويج الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا) وزوجها الأمير دانيال، وولي العهد النرويجي هاكون، والأميرة تاكامادو من اليابان. كما أكدت ملكة ماليزيا أنها والملك سيحضران أيضًا. وليس من المعروف حاليًا ما إذا كان أي من أفراد العائلة المالكة البريطاني سيحضر حفلات الزفاف القادمة - ومع ذلك ، فإن العائلتين تتشاركان علاقات ودية. في عام 2018 ، استضاف الأمير حسين أمير ويلز خلال جولة في الشرق الأوسط ، والملكة رانيا هي أيضًا عضو مجلس إدارة جائزة إيرثشوت ، التي أطلقها الأمير وليام في عام 2020.



هذا وكشفت ملكة ماليزيا أوين عزيزة، عن قواعد الزي الرسمي لحضور حفل زفاف ولي العهد الأمير الحسين ورجوة آل سيف، التي غردت في 15 مايو الماضي عبر تويتر، بأنها "أشبه بربطة عنق سوداء للرجال ، وفستان طويل للنساء ولكن دون تيجان ..."

جدير بالذكر أن العائلة الهاشمية احتفلت منذ عدة اشهر بزفاف الأميرة إيمان في حفل عائلي ضم عدداً كبيراً من الأمراء والأميرات والشخصيات رفيعة المستوى في العاصمة عمان، حيث تميزت الثياب الرسمي بالحشمة والبساطة والأناقة.

إتيكيت حضور حفل زفاف الأمير الحسين والأنسة رجوة

يمكن أن يكون لقاء الملوك فرصة مثيرة ومحيرة في نفس الوقت. إذا كنت محظوظًا لإتاحة الفرصة لك ، فإن القليل من التحضير سيمنحك الثقة التي تحتاجها للاستمتاع بالحدث. وإذا ساورك الشك بشأن ما يجب فعله أو كيفية التصرف ، فراقب الشخص الذي يبدو أنه يعرف ما يفعله أو تفعله ، واتبع خطته - خاصة إذا كانت تلتقي بفرد من أفراد العائلة المالكة.

قواعد الإتيكيت والبروتوكول

- الملك والملكة: يخاطب الملك بلقب بـ "جلالتك" والملكة بلقب "جلالتكِ" ثم سيدي أو سيدتي.

- عند مقابلة أي فرد من أفراد العائلة المالكة ، لا تلمس أو تغزو مساحته الشخصية دون دعوة واضحة. الأحضان والقبلات على الخد والأشكال الأخرى أو الاتصال الجسدي محظورة تمامًا.

- عند الالتقاء بأي فرد من أفراد العائلة المالكة لا تعرض المصافحة ما لم يبادر الشخص أولاً ، ولا تحاول الامساك أو التشبث بهم بإحكام. -الابتعاد بخطوة إلى الخلف يعني أن المصافحة والمقابلة قد انتهت فحاول الابتعاد تدريجياً.

- لا ترتدي قفازات أبدًا عندما تصافح الملوك والامراء. في الواقع ، يجب ألا ترتدي القفازات أبدًا في وجود الملوك.

- لا بأس في إجراء حوار قصير اثناء المصافحة، مثل "كيف حالك" أو "سررت بلقائك".

- قف دائمًا عندما يدخل الملك أو الملكة الى الغرفة ؛ ولا تدير ظهرك لهم أو تمشي أمامها.

- لا تنادي الملوك بأسمائهم القصيرة أو الشخصية.

- عند التحدث إلى العائلة المالكة ، لا تقف بالقرب منهم ولا تطرح أسئلة شخصية.

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