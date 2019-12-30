إتيكيت حفلات رأس السنة

هل تفكرين بالاحتفال في ليلة رأس السنة؟ أين ستقضيها؟ في بيت أحد أصدقائك أم في أحد الفنادق؟ وماذا سترتدين في هذه المناسبة؟

وفي هذا المقال إليكم بعض قواعد الاتيكيت لحفلات رأس السنة، نتمنى أن تستفيدي منها:

1- لا تهملي عدد المدعوين أبداً عندما تتلقين دعوة وذلك لأنه إذا اصطحبتِ أشخاص أكثر من العدد المدون فيها قد تضعي نفسك في موقف حرج إذا كانت الأماكن محدودة.

2- عندما ترسل لكِ الدعوة، يجب عليكِ أن تردي عليها بالقبول أو الرفض خلال فترة أقصاها 48 ساعة.

3- قومي بشراء هدية بسيطة لأصحاب الحفل، فقط إذا كانت السهرة في منزل أصدقائك أو أقربائك.

4- في المعتاد تبدأ السهرة عند الساعة التاسعة مساءً، وتنتهي عند الساعة الثانية عشر، لذا حاولي أن تحترمي ذلك.

5-ارتدي ملابس رسمية تليق بهذه المناسبة بعيداً عن الابتذال.

6- حاولي أن لا تصطحبي الأطفال معك إلى السهرة، إلا في حال كان الحفل عائلي.

7- الحضور في الوعد المحدد بدون تاخير.

8- إذا كنتِ أنتِ صاحبة الحفل فلا تنشغلي عن ضيوفك وجهزي ضيافتك قبل مجيئهم.

9- هذا النوع من الحفلات يحتاج إلى نوع من المجاملات، لذا استمتعي بوقتك حتى لو اضطررت إلى ذلك.

المزيد من آدم وحواء:

جددي الحب مع زوجك في عام 2020

ما هي أهم قراراتك لـ عام 2020؟