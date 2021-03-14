إتيكيت عيد الأم 2021، تعتبر الأم كلمة رائعة، عظيمة صادقة ومعبرة، كلمة حركت رياح المشاعر في داخلي، وهزت سفن الإحساس في قلبي، وهيجت بحار المحبة في كياني.

يحتفل العالم العربي بعيد الأم والذي وجد ليذكرنا بشكر هذه الإنسانة التي قدمت لنا الحياة واعطتنا الكثير من جهدها وصحتها وعافيتها لنكون من الصالحين.

وتعتبر الهدايا من الأشياء المعنوية والعاطفية والإنسانية التي نحتاجها في حياتنا ذلك لأنها تنمي أواصر المحبة والمودة بين الناس بعضها البعض.

إتيكيت عيد الأم 2021

إتيكيت عيد الأم 2021... هذا اليوم وجد للاحتفال مع أمهاتنا لكنه ممكن أن يكون مع أية امراة لنا بها صلة وثيقة مثل الخالة أو العمة أو الجدّة أو حتى أقرب الأصدقاء للأم.

إتيكيت عيد الأم 2021...أم الشريك أو الحماة تعتبر كالأم وتخصيصها بهديّة وتعبيرعن الإمتنان في هذا اليوم واجب حتمي.

إتيكيت عيد الأم 2021...تعد زوجة والدك أي أمك غير البيولوجيّة كأمك أيضاً، ويجب عدم نسيانها في هذا اليوم.

إتيكيت عيد الأم 2021...في حال كانت أمك وأم شريكك من الأشخاص الذين ينسجمون مع بعض، يستحب جمع الجميع في جلسة واحدة أو دعوة الجميع مع الأطفال إلى الغداء أو العشاء مع ابقاء أجواء إيجابية ومرحة طوال الوقت.

إتيكيت عيد الأم 2021...يجب شراء هدايا تناسب صاحبة العلاقة ومن المستحب القيام بعملية التعرف على اذا ما كانت الأم بحاجة إلى شيء معين بفترة بسيطة لشرائه لها.

إتيكيت عيد الأم 2021...حتى لو قررت اصطحاب أمك أو أم شريكك الى الصالون مثلاً في هذا اليوم فهذا لا يعنى أنه يمكن الاستغناء عن الهدية وحتى لو كانت بسيطة أو معبرة.

إتيكيت عيد الأم 2021...الورود البيضاء أو الزهرية وليست الحمراء مع كلمات معبّرة تلاقي استحساناً لدى جميع الأمهات.

إتيكيت عيد الأم 2021...في حال كانت النية شراء ملابس أو أحذية من المستحسن اصطحاب الأم معك إذا لم تكوني متأكدة من القياس تماماً وللتأكد أن المشترى حسب ذوقها الخاص.

إتيكيت عيد الأم 2021...في حال كانت أم أي من الأطراف متوفاة، لا يجوز البقاء طوال اليوم بالنحيب أو خلق حالات من الدراما، بل العكس بتذكر الأم والدعاء لها بالرحمة والمغفرة وحتى إخبار الأطفال عن تفاصيل طيبة متعلقة بها.

كيك عيد الأم

رسائل عيد الأم 2021