معلومات عن عيد الأم 2021 وأبرز الهدايا

عيد الأم 2021 أو يوم الأم هو احتفال ظهر حديثاً في مطلع القرن العشرين، يحتفل به في بعض الدول لتكريم الأمهات والأمومة ورابطة الأم بأبنائها وتأثير الأمهات على المجتمع.

تعتبر الأم كلمة رائعة، عظيمة صادقة ومعبرة، كلمة حركت رياح المشاعر في داخلي، وهزت سفن الإحساس في قلبي، وهيجت بحار المحبة في كياني.

يحتفل العالم العربي بعيد الأم والذي وجد ليذكرنا بشكر هذه الإنسانة التي قدمت لنا الحياة واعطتنا الكثير من جهدها وصحتها وعافيتها لنكون من الصالحين.

هدايا عيد الام

هدايا غير مكلفة للصغار:

مجموعة أزهار من الأوراق الملونة.

عقد من الخرز الملون.

بطاقات معايدة مصنوعة يدوياً مع أشعار وكلمات خاصة بعيد الأم.

برواز صور مصنوع يدوياً.

كتاب جديد.

هدايا متوسطة التكلفة للمراهقين:

باقة ورود.

قالب حلوى بالفراولة عليه أسم الأم.

مجموعة شموع عطرية.

بطاقات معايدة موسيقية.

صندوق خشبي للمجوهرات.

هدايا ثمينة للكبار:

عقد بأحجار كريمة خاصة بعيد ميلاد الأم.

عقد من اللؤلؤ.

سوار من اللآلئ.

تعليقة الماس (قلب، ورقة الحظ)

عباءة قماش كشمير.

حقيبة يد فاخرة.

تعليقة تذكار "يمكن وضع صور بداخلها."

أقراط لؤلؤ.

بيجاما مخمل بلون وردي.

محفظة جلدية صغيرة للبطاقات.

مجموعة منتجات العناية بالبشرة.

مجموعة منتجات للماكياج.

مجموعة منتجات العناية بالقدمين.

مجموعة العناية بالجسم والاسترخاء.

علبة شوكولا فاخرة.

كلام عن عيد الام

الاحتفالات بعيد الأم باقة ورد من حديقة قلبي، أنثرها بين كفيك وأقول لك أحبك يا أمي.

الأم كلمة رائعة، عظيمة صادقة ومعبرة، كلمة حركت رياح المشاعر في داخلي، وهزت سفن الإحساس في قلبي، وهيجت بحار المحبة في كياني.

الاحتفالات بعيد الأم... أنت البحر كله وأنا الموج وسطك.

يا من رقص قلبي في يومك، وركضت روحي لجنبك، وطار إحساسي بحبك، وكل حواسي تهنيك، كل عام وأنت بألف خير يا أمي.

أروع القلوب قلبك وأجمل الكلام همسك وأحلى ما في حياتي أنك أمي.

أمي.. مهما كانت نعم الله كثيرة حولي فستظلّين أجملها. أمّي يا قمراً باهراً أنار الدرب من عثراتي.

أمّي أنتِ بنظر الناس أمي، لكن بنظري أروع ملاك، ولو أستطيع لأهديك عمري.

لا يوجد لغة في هذا العالم يمكن أن تعبر عن حبك يا أمي، فأنتِ مثل النجوم التي تنير لي الطريق دوماً.

الاحتفالات بعيد الأم...أمّي يا قولاً صادقاً حفر كلماتها على زفراتي.

أمّي يا نسمة طبعت صورتها على قاموس حياتي.

هل تعلمين من هو أجمل شخص في هذا العالم؟ أنتِ يا أمي، فأنتِ معي في كل الأوقات في أوقات نجاحي وأوقات حزني.

صور عن عيد الام

فى شهر مارس من كل عام نحتفل بالكثير من الأعياد منها عيد الربيع ومنها ماهو للأسرة مثل عيد يوم المرأة العالمي وعيد الأم.

تصاميم صور عيد الام 2021 مكتوب عليها تهنئة عيد أم سعيد، تصفح اجمل الصور عن عيد الام وشاركها على مواقع التواصل الاجتماعي وعبر عن حبك لها من خلال بطاقات اجمل الصور المعبرة عن عيد الام:

يوم عيد الام إلى أغلى وأعز الناس سنه مباركة يا تاج الراس

معايدات عيد الام يا أغلى ما في الكون يومك أحلى وأجمل يوم يجمعنا كلنا حوليك دوم

تهئنة مليانة ورد وفل أرسلها قبل عيدك ما يهل يا أمي علشان أكون قبل الكل

باقة ورد من حديقة قلبي أنثرها بين كفيك وأقول لك بحبك يا أمي

انا لي قلب ما يقسى ولي عقل ما ينسى ولي أم بدونها ما أسوى

رسائل عيد الأم... الليل له آخر والعمر له آخر بس بصراحه حبك لينا ما له آخر بنحبك يا ماما

رسائل عيد الأم... سامحيني لو كنت عنك غايب يا أمي يا ست الحبايب

لو كان عندي كتير هموم وكان عندي الشغل بالكوم بين حضنك كل شيء بيهون

رسائل عيد الأم... مرت سنة بكل ما فيها وجت سنة أحلى ما فيها إنك لسه معاي فيها

أحلى الأعياد عيدك و أروع القلوب قلبك و انا جايبلك هدية ما تنفعش لغيرك

رسائل عيد الأم... أمي .. يا شمعة الكون العالم كله يحتفل بهاليوم وأنا من بين هالجموع. أقــولك .. كل عام وإنتِ بخير دوم

أمي .. حياتي معاكي حلوة وعلى شفايفي إنتي غنوة وفي يومك يا أجمل وردة لو أقدر اهديكي عمري بيع وشروة

رسائل عيد الأم... أمـي .. ما أتصور حياتي من دونك … العمر ما يحلى غير بوجودك .. وكل ما يمر عيدك بحضورك … أدعي ربي ما يحرمني وجودك … كل عام وإنت بخير .

رسائل عيد الأم... أمي .. إنت حبك عن جميع الناس غير .. بعتلك أجمل تهاني مع أجمل طير .. ينغملك ويقولك كل عام وإنت بألف خير يلي بوجودك بيننا علطول يعم الخير

رسائل عيد الأم... أمي يارب تكوني سالمة سنة بعد سنة .. وأحتفل بيومك كل سنة أجمل من سنة.

رسائل عيد الأم... كم نتمنى يا أمّي أن نقول لكِ ما تمثلينه بالنسبة لنا، لا يوجد كلمات تعبر عن مدى شكرنا وتقديرنا لوجودكِ في حياتنا.

رغم امتلاككِ ليدين اثنتين مثلنا إلا أن ما تقومين به يفوق قدرة هاتين اليدين، شكرًا على كل الحب الذي تضعينه مع كل ما تقدمينه لنا.

أحب شعوري بأنني طفلكِ المفضل دون أن أحتاج لقول ذلك بصوتٍ عالٍ.

أعلم جيدًا أنه لا يوجد أحد سيدعو لي ويتمنى من الله أن يحفظني ويبعد عني الشرور، ويمنحني الخير والمتعة من الحياة سواكِ.

شكرًا على كل الأشياء الجميلة التي منحتني إياها في حياتي، وكل عام وأنتِ بخير.

أمّي يا منارة طريقي ونور حياتي، أسأل الله أن أراكِ قريبًا بكل خير ويحفظكِ من كل مرض.

عبارات عيد الام

عبارات عن عيد الام أمي يا بسمتي الحلوة، ويا أحلى لحن وأرق غنوة، أهديك قلبي في عيدك وأروح لك فدوة.

أمي يا أول ما نطقته شفتاي، أمي يا مرهم الروح الذي دائماً يزيل جروح الزمن، أمي يا نبع الحنان، يا رمز العطاء، أمي أنت شمعة حياتي، أمي أنت رفيقة دربي، أمي أحبك، أمي يا من تمنح الأمان، يا حضناً دافئ، أمي أقولها بكل فخر وإعتزاز عيد ميلاد سعيد وكل عام وأنتِ حبيبتي يا أمي.

الاحتفالات بعيد الأم... عندما أخاف ألجأ إليها، وعندما أفرح أذهب إليها وعندما أحتاج أحداً لا أجد سواها، فكيف لي أن لا أعطيها في عيدها كل الحب.

الاحتفالات بعيد الأم... أمي لا يوجد ما يكفي من العناق والقبلات لكي تظهر لك كم أنا أحبك.

أمي يا قلباً من وفاء، يا أصل كل الوداد، مهما وصفت ومهما قلت فيك زود، أبقى بحقك مقصر أمام رب العباد، لولاكِ يا أمي ما كان لي بالدنيا وجود، وهل أنساكِ يا أمي بأحلى الأعياد، عيدكِ يا أمي هو فرحة كل من في الوجود.

أظنها لا تريد عيوننا، أو نفديها بأعمارنا، فهي أرحم بنا من أنفسنا، ولكنها تريد منا إحترام وطاعة لأوامرها، وتقدير، وإعطائها حقوقها من رعاية وعطف ورحمة، فكل عام وأنتِ بألف خير غاليتي.

أمّي وسيدة روحي..عهد علي أن أحبك بكل قلبك، وأن أطيعك بكل جهدي، وأن أدعو لك بكل إيماني فمن سواك يستحق كل هذا يا ملاكي؟

أمّي أحبك قليلة جداً هذه الكلمة أمام هامتكِ العالية، كل عام وأنتِ بألف خير.

معايدات عيد الام

مناسبة عيد الأم 2021 من غيرك يا أمي حياتي بلا طعم وبلا لون، ربي يديمك يا سكّر وأجمل عاطفة بالكون.

الاحتفالات بعيد الأم...لو كان عندي أكوامٌ من الهموم بين حضنك كل شيء بيهون، فكل عام وأنت بخير.

لا يكفي عيد الأم بأن أعبر لكِ بالشكر عن كل ما قدّمته لي في حياتي وكل شيء تفعلينه من أجل بقائنا.

أمي ما أتصور حياتي من دونك، العمر ما يحلى غير بوجودك، وكل ما يمر عيدك بحضورك، أدعي ربي ما يحرمني وجودك، وكل عام وإنت بخير.

في هذا اليوم يمكن أن أقدّم لكِ الهدايا والزهور، ولكن لا يوجد شيء في هذا الكون يمكن أن يظهر ويعير عن مدى حبّي لكِ، عيد أم سعيد.

عيد أم سعيد، أنتِ امرأة مميّزة جداً في حياتي، أحبك دائماً.

أمي..لطالما تعلمنا منك معاني العزّ والكبرياء، فكل عام وأنت شامخة كشجرة سرو جذورها في الأرض وفروعها في السماء.

الأم هي من تحيا وتعيش من أجل بناء أسرة متماسكة مترابطة، هي من تظهر كنورٍ مضيء في الظلمات لترشدنا إلى طريق صحيح، وتسهر الاحتفالات بعيد الأم... كالقمر إن أصابنا مكروه أو علة في ليالي الألم، وتكون كالمقص الذي يقطع أشواك الجرح والأذى من ربيع العمر.

أمي إنتِ حبك عن جميع الناس غير، أبعث لكِ أجمل تهاني مع أجمل طير، ينغملك ويقول لكِ كل عام وإنتِ بألف خير يلي بوجودك بيننا على طول يعم الخير.

الاحتفالات بعيد الأم... تهئنة كلها حب وإخلاص، إلك يا أغلى الناس، ولقلبك إلي أغلى من الألماس.

موعد الاحتفال بعيد الأم

موعد عيد الأم يُنسَب الفضل بظهور الاحتفال بعيد الأم في الولايات المُتّحدة إلى امرأة تدعى آنا جارفس، إلا أنَّ الفكرة بدأت في الحقيقة مُنذ عام 1872؛ ففي تلك السّنة اقترحت المُؤلّفة الأمريكيّة جوليا وورد هوي اعتماد هذا العيد الوطنيّ، ولم يكُن الهدف الأصليّ الاحتفال بالأمّهات بقدر ما كان إيجاد وسيلة للتّرويح عن النّاس من مآسي الحرب الأهليّة الأمريكيّة التي كانت قد وضعت أوزارها مُنذ سنوات قليلة آنذاك. دعت جوليا هوي الأمّهات إلى الاحتفال بهذا العيد بعدّة مظاهر، مثل التجمّع في الكنائس والسّاحات، وإلقاء الخطب والمواعظ وغير ذلك.

أمّا آنا جارفس فقد دعت إلى الاحتفال بعيد الأم كمُناسبة وطنيّة للمرّة الأولى في الثاني عشر من مايو سنة 1907، حيث أقامت تجمُّعاً عامّاً في كنيسة ببلدة غرافتون في ولاية فرجينيا الغربيّة، وبفضل جُهودها الحثيثة وخلال خمس سنوات من ذلك التّاريخ فحسب أصبحت جميع مُدن الولايات المُتّحدة الكُبرى تحتفل بمظاهر عيد الأم في كلّ عام، وفي سنة 1914 أعلن الرّئيس الأمريكيّ وودرو ويلسون عن تحويل عيد الأم إلى عطلة وطنيّة رسميّة في أمريكا، وانتشر بعدها التّقليد ليصل مُعظم بلدان العالم.

معلومات عن عيد الأم

يعود تاريخ الاحتفالات بعيد الأم لعصر الإغريق والرومان القدماء، الذين أقاموا العديد من المهرجانات التي تكرم الأم، ويعد أوضح سابقة للاحتفال بعيد الأم في العصر الحديث هو المهرجان المسيحي الأول الذي يعرف باسم أحد الأمومة، وقد انتشر مفهوم يوم الأم في المملكة المتحدة وفي أجزاء من أوروبا عندما تم الاحتفال بيوم الأحد الرابع، أو ما يعرف بالصوم الكبير، ومع مرور الوقت أصبحت الزهور وغيرها من رموز التقدير تُقدّم من الأبناء للأمهات، وفيما بعد اندمج تقليد يوم الأم مع عيد الأم الأمريكي في الفترة الواقعة ما بين الثلاثينيات والأربعينيات.



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