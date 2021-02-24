رسائل عيد الأم كثير، كل عام وكل أمهاتنا بألف خير، أدام الله عليهن الصحة والعافية وراحة بال، كل عام وعيون أمهاتنا تزداد بريقاً وفخراً بنا، كل عام وجميع الأمهات والأخوات والزميلات بألف خير وصحة وعافية.

يعد عيد الأم مناسبة خاصة، حيث وتقترن كلمة الأم على الدوام بالعطاء غير المحدود والحنان والعطف والتضحية، وعلى صدرها وفي أحضانها تنتهي المتاعب والهموم، وقد قال الكاتب الإنجليزي شكسبير في هذا السياق "لا توجد في العالم وسادةٌ أنعم من حضن الأم، ولا وردةٌ أجمل من ثغرها"، وإن للأم دورٌ شديد الأهمية في الحياة، فهي أساس وجود الأبناء وجهة رعايتهم الأولى، وهي المربية، وقد وُصِفَت على لسان قدماء بأنها صانعة الرجال أو مصنع الرجال، فإذا كانت صالحةً بشخصيتها وحكمتها صلح كل المجتمع الذي تقوم هي ببنائه.

كيكة الكاكاو بمناسبة عيد الأم...جربيها!

يحتفل العالم في عيد الأم تعبيراً عن الإمتنان والمحبة لها فهي رمز العطاء اللامتناهي، ولكل من يحب أن يصبّح على والدته برسالة تهنئة معطرة بكلمات بالحب.

وفي هذا المقال نقدم لكم أجمل رسائل عيد الأم 2021 لتهنئة والدتك على الواتساب والموبايل في عيدها:

رسائل عيد الأم... إلى أغلى وأعز الناس سنه مباركة يا تاج الراس

رسائل عيد الأم... يا أغلى ما في الكون يومك أحلى وأجمل يوم يجمعنا كلنا حوليك دوم

رسائل عيد الأم... تهئنة مليانة ورد وفل أرسلها قبل عيدك ما يهل يا أمي علشان أكون قبل الكل

رسائل عيد الأم... باقة ورد من حديقة قلبي أنثرها بين كفيك وأقول لك بحبك يا أمي

رسائل عيد الأم... انا لي قلب ما يقسى ولي عقل ما ينسى ولي أم بدونها ما أسوى

رسائل عيد الأم... الليل له آخر والعمر له آخر بس بصراحه حبك لينا ما له آخر بنحبك يا ماما

رسائل عيد الأم... سامحيني لو كنت عنك غايب يا أمي يا ست الحبايب

رسائل عيد الأم... لو كان عندي كتير هموم وكان عندي الشغل بالكوم بين حضنك كل شيء بيهون

رسائل عيد الأم... مرت سنة بكل ما فيها وجت سنة أحلى ما فيها إنك لسه معاي فيها

رسائل عيد الأم... أحلى الأعياد عيدك و أروع القلوب قلبك و انا جايبلك هدية ما تنفعش لغيرك

رسائل عيد الأم... أمي .. يا شمعة الكون العالم كله يحتفل بهاليوم وأنا من بين هالجموع. أقــولك .. كل عام وإنتِ بخير دوم

رسائل عيد الأم... أمي .. حياتي معاكي حلوة وعلى شفايفي إنتي غنوة وفي يومك يا أجمل وردة لو أقدر اهديكي عمري بيع وشروة

رسائل عيد الأم... أمـي .. ما أتصور حياتي من دونك … العمر ما يحلى غير بوجودك .. وكل ما يمر عيدك بحضورك … أدعي ربي ما يحرمني وجودك … كل عام وإنت بخير .

رسائل عيد الأم... أمي .. إنت حبك عن جميع الناس غير .. بعتلك أجمل تهاني مع أجمل طير .. ينغملك ويقولك كل عام وإنت بألف خير يلي بوجودك بيننا علطول يعم الخير

رسائل عيد الأم... أمي يارب تكوني سالمة سنة بعد سنة .. وأحتفل بيومك كل سنة أجمل من سنة.

رسائل عيد الأم... كم نتمنى يا أمّي أن نقول لكِ ما تمثلينه بالنسبة لنا، لا يوجد كلمات تعبر عن مدى شكرنا وتقديرنا لوجودكِ في حياتنا.

رسائل عيد الأم... رغم امتلاككِ ليدين اثنتين مثلنا إلا أن ما تقومين به يفوق قدرة هاتين اليدين، شكرًا على كل الحب الذي تضعينه مع كل ما تقدمينه لنا.

رسائل عيد الأم... أحب شعوري بأنني طفلكِ المفضل دون أن أحتاج لقول ذلك بصوتٍ عالٍ.

رسائل عيد الأم... أعلم جيدًا أنه لا يوجد أحد سيدعو لي ويتمنى من الله أن يحفظني ويبعد عني الشرور، ويمنحني الخير والمتعة من الحياة سواكِ.

رسائل عيد الأم... شكرًا على كل الأشياء الجميلة التي منحتني إياها في حياتي، وكل عام وأنتِ بخير.

رسائل عيد الأم... أمّي يا منارة طريقي ونور حياتي، أسأل الله أن أراكِ قريبًا بكل خير ويحفظكِ من كل مرض.

رسائل عيد الأم للمعلمات:

رسائل عيد الأم للمعلمات... إلى أروع معلمة أحب عطائكِ وتميزكِ، أراكِ قدوة رائعة لي وأتمنى أن أصبح معلمة ذكيّة مثلكِ.

رسائل عيد الأم للمعلمات... أحبكِ بقدر تشجيعكِ وتحفيزكِ الدائم لي، كل عام وأنتِ أروع وأفضل معلمة عرفتها.

رسائل عيد الأم للمعلمات... معلمتي الفاضلة، أحمل لكِ أجمل معاني الحب وأصدقها، كل عام وأنتِ بألف خير.

رسائل عيد الأم للمعلمات... المعلمة الغالية، نحبكِ جدًا ونعرف كم أنتِ حريصة علينا ونُقدر تعبكِ الكبير معنا.

رسائل عيد الأم للحماة:

رسائل عيد الأم للحماة... حماتي أم زوجي وأمّي الثانية وجدة أولادي، أحبكِ بحبهم لكِ، أدامكِ الله نور في حياة عائلتي.

رسائل عيد الأم للحماة...كل عام وأنتِ بخير، الله يمد بعمركِ وتبقي البركة لنا في هذه الحياة.

رسائل عيد الأم للحماة... كل عام و أنتِ بألف خير يا حماتي، العمر كله يا حبيبتي.

رسائل عيد الأم للحماة... حماتي العزيزة، كل عام وأنتِ بألف خير يا رب.

رسائل عيد الأم للحماة... كل عام وأنتِ مصدر الحنان والأمان بحياتنا يا حماتي الحبيبة.

رسائل عيد الأم للزوجة:

رسائل عيد الأم للزوجة... أنا محظوظ بوجودكِ في حياتي، فحنيتكِ ورعايتكِ لي تشعرني بأنكِ أم ثانية وهبني إياها الله بعد وفاة أمّي.

رسائل عيد الأم للزوجة... أشعر معكِ بأنني طفل كبير، فأنتِ تهتمين بي مثل اهتمامكِ بأولادنا، ربي يحفظكِ لي ولهم يا عزيزتي.

رسائل عيد الأم للزوجة... أحمد الله الذي رزقني بكِ يا عزيزتي فأنتِ أم رائعة وحنونة ومحبة لأطفالنا، أنتِ نعمة من الله لي ولهم.

رسائل عيد الأم للزوجة... أنتِ إنسانة رائعة وجديرة بالثقة، ولديكِ قدرة كبيرة على تحمل المسؤولية ومنح كل فرد منا اهتمامكِ ورعايتكِ التي لا يشبهكِ أحد بها.

رسائل عيد الأم للزوجة... أنتِ أروع قدوة لبناتنا وأتمنى أن يشبهنكِ عندما يكبرن ويمتلكن قلبً بحنية ورِقة قلبكِ، وعقلًا بوّعي وجمال عقلكِ.

من موقع البوابة كل عام وكل أم بالف خير اللهم احفظ كل أم وقدرنا على اسعادهم!

نصائح لتنمية قدرات طفلك في المدرسة

عزيزتي الأم: لا تسمحي لأحد بتقبيل مولودك الجديد