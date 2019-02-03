تبادل الهدايا التي ممكن أن تكون بسيطة جداً وغير مكلفة

يُعد عيد الحب يوماً يُعبِّر فيه المحبون عن عاطفتهم تجاه بعضهم، ويُعرف عيد الحب باسم عيد القديس فالنتاين، الذي يُصادف تاريخ الرابع عشر من شباط، وتأتي الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا وأستراليا على قائمة الدول التي تحتفل بهذا اليوم بالإضافة إلى دول أخرى مثل كوريا الجنوبية والمكسيك والأرجنتين، وفي دولة الفلبين أيضاً التي تتجسد فيها ذكرى عيد الحب بين الأزواج والأحبة والأقارب والأصدقاء.

أجمل ما في الكون الحب والمحبة، وبالرغم أن المرء ليس بحاجة ليوم معين ليعبر عن حبه الصادق للطرف الآخر سواء كان حبيب، صديق، زوج، طفل، معلمة الصف،إلاَ أن الجميع بات ينتظر يوم St. Valentine ليعبر عن مشاعره وحبه للشريك.

ومن أصول وإتيكيت عيد الحب "الفالنتاين":

• تبادل الهدايا التي ممكن أن تكون بسيطة جداً وغير مكلفة مثل الورود، الشوكولا، الشموع المعطرة، الأشياء بشكل قلوب و حتى الألماس والمجوهرات بشكل قلوب لمن تسمح امكانياته بذلك.

• كتابة الكلمات الرقيقة والمعبرة على الكرتات المخصصة لذلك أو حتى كتابة أشعار للحبيب.

• تنظيم العطل الرومنطقيّة ومفاجأة الشريك بذلك.

• تنظيم حفلة عشاء رومنطقيّة دون ازعاج الشريك بالتفاصيل والتأكد من الحجز المسبق والتدقيق بالتفاصيل.

• تحضير عشاء ذو طابع خاص (على ضوء الشموع مثلاً) في المنزل وارتداء الثياب المناسبة لهذه المناسبة.

• الالتزام بحسن السلوك والتصرّف خلال وجبة العشاء التي يجب أن تكون رومنطقيّة وليس مزعجة.

• إعطاء الشريك كامل الإهتمام طوال اليوم وخصوصاً خلال السهرة أو دعوة العشاء.

• إبقاء الهاتف صامتاً واذا كان بالإمكان اقفاله نهائياً تفادياً لأية ازعجات أو تشتيت الإنتباه.

• التذكر بالقيام بالشكر على أية هديّة أو مبادرة تلقيتها خلال النهار.

وأخيراً وليس آخراً، عدم أخذ قرار بقطع أية علاقة ما في هذا اليوم والذي سيؤثر سلباً على الطرف الآخر ويجعله ينزعج من هذا اليوم في المستقبل.

وكل عام وأنتم وجميع أحباءكم بألف خير.

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