إذا تم إلغاء حفل زفافك بسبب فيروس كورونا، انبعي هذه النصائح!

في العديد من الدول، تم حظر ما يعتبر حفلات زفاف تقليدية، والتي تجمع أعداداً كبيرة من الناس بسبب تفشي فيروس كوفيد-19، والذي حدَ من التجمعات بشكل كبير جداً، وذلك أدى إلى عدم احتفال عرائس هذه السنة بالعرس الذي لطالما حلموا به، في الواقع قد تكون هذه الفرصة المثالية لبداية حياتكما الزوجية!

إن تكاليف الزواج عالية جداً فحجوزات القاعات وإطلالة العروس وتذاكر شهر العسل وغيرها الكثير مكلف جداً.

ونقلا عن "موقع حلوة" إن إنفاق كل تلك الأموال على حفل زفاف لن يجعلك أكثر سعادة، ولن يجعل زواجك أقوى، بل على العكس تماماً، ففي عام 2015، قام علماء الاجتماع بعمل عدد من الدراسات والتي أثبتت أن نفقات الزفاف ومدة الزواج مرتبطان ارتباطا عكسياً ، إذ كلما أنفقت أكثر، كلما استمر الزواج أقصر.

إن التقاليد هي السبب وراء إقامتنا لحفلات زفاف الكبيرة رغم أن العديد منًا لا تكون هذه آمنياتنا ورغباتنا.

جاءت الأزمات العالمية – وآخرها COVID-19- لتعطل [صناعة الزفاف] بسبب الكساد الكبير الناتج عنها.

إن تقليد الاحتفالات الضخمة المتقنة التي تتبعها الحفلات الهائلة بنفقة كبيرة أصبحت تنتمي إلى الماضي. تلك الفترة انتهت. حان الوقت لصنع بعض التقاليد الجديدة الأرخص على نطاق واسع إلى حد كبير.

قبل COVID-19 ، كان الزفاف طريقة لبدء حياتك معًا في طفرة من الديون والنرجسية المهدرة. هذا ما أجبرك حفل الزفاف السابق على تقديمه: أجبرك على تحويل حبك إلى نمط حياة. أجبرتك على تحويل حياتك الخاصة إلى عرض كبير. كان هناك ضغط اجتماعي هائل للانخراط في ما يبدو من الحماقة: البدء في مرحلة البلوغ من خلال الكذب ، وتكوين تاريخ احتيالي ، والتظاهر بأنك مستقل.

فيروس كورونا دمرَ العديد من الأشياء الرائعة، والتي اعتادنا عليها في حياتنا كلقاءات العائلة والأصدقاء والتي نأمل عودتها قريبا، إلا أن هذا قد يصبح أحد نواتجه الإيجابية، دعونا لا ندع الجنون يعود. يجب أن نحاول الحفاظ على حفلات زفاف بسيطة كما هي الآن حتى أطول وقت ممكن.

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