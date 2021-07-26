تعرف على بنادول الأسود ( بنادول مايجرين)

بنادول مايجرين أو ما يسميه الناس بنادول الأسود Panadol Migrane وهو من اجدد أنواع البنادول لعلاج الصداع النصفي بكل اشكاله او ما يسمى بالشقيقة، وهو من انتاج شركة جي اس كي المعروفة بمجموعة ادوية بنادول وغيرها من المنتجات الدوائية، حيث يتميز هذا الدواء بتسكين ألم الصداع النصفي المؤلم ويصرف بدون وصفة طبية .

مكونات بنادول الأسود ( بنادول مايجرين)

250 مغ من باراسيتامول

250 مغ من مادة اسيتيل ساليسيلك اسيد وهي مادة الاسبرين نفسها

65 مغ من الكافيين

شرح مكونات بنادول مايجرين

مادة الباراسيتامول: تستخدم في علاج ارتفاع درجة حرارة الجسم والصداع الخفيف ومتوسط الالم والحاد، والصداع النصفي الذي يصيب المريض في مرحلة الصداع النصفي .

مادة اسيتيل ساليسيلك أسيد ( الاسبرين ) : وهي مادة مسكن للألآم الجسم والصداع ومضادة للالتهابات وخافضة ايضا للحرارة .

الكافيين: وهي نفس المادة الموجودة في القهوة والشاي ، ولكن هنا تعمل على تعزيز قدرة مادة الباراسيتامول الى اقصى حد .

دواعي استعمال بنادول الاسود مايجرين

الصداع النصفي ( الشقيقة ) وانواع الصداع النابض والم صداع الراس النتاج عن الارهاق

الآلام في المفاصل

وجع الاسنان

ألم العضلات

ألم الجيوب الانفية

يعمل كخافض لدرجة حرارة الجسم المرتفعة

مسكن للألآم الجسم في الرشح والانفلونزا

طريقة استخدام بنادول مايجرين او مايسمى بنادول الاسود

للصداع النصفي ( الشقيقة ) فوق عمر 17 سنة : تناول حبة واحدة من بنادول الأسود ( بنادول مايجرين ) كل 12 ساعة مع كوب ماء كامل وهذا ما تنصح به الشركة المصنعة ، ويجب شرب كوب ماء كامل وتناول شيء من طعام مع الدواء تجنبا لحدوث تهيج او ضرر في المعدة .

ولكن هناك دراسات اكدت بان الشخص يمكن ان يتناول من بنادول مايجرين حبتين معا كل 6 ساعات ويكون مجموع الكلي هو 8 حبات وهذا اقصى حدا يمكن استخدامه .

يمكن استخدام بنادول اكسترا أو مايسمى بنادول الأحمر للصداع النصفي بدلا من بنادول مايجرين ولكن سيكون اقل فعالية .

للآلام والاوجاع ولخفض درجة الحرارة : حبتين من دواء مايجرين ( بندول الأسود ) معا كل 6 ساعات مع كوب ماء كامل ، بعدد اقصى 8 حبات في خلال 24 ساعة.

يمنع استخدامه من هم اقل من عمر 17 سنة الا باستشارة الطبيب .

موانع استخدام بنادول الاسود ( بنادول مايجرين )

لا تستخدم الدواء اذا كانت لديك اعراض الم في الرقبة وارتفاع في درجة الحرارة ( احد اعراض مرض التهاب السحايا)

يجب قطع استخدام الدواء قبل 7 أيام على الاقل من اي عملية جراحية او عملية خلع السن

لا يستخدم للحوامل والمرضعات

يمنع استخدامه لمن هم اقل من 17 سنة الا باستشارة الطبيب

لا تستعمل الدواء اذا كنت تعاني من حموضة المعدة او قرحة في المعدة او الأمعاء .

اذا تعرضت لحادث في الراس ( يجب زيارة طبيبك على الفور )

تجنب شرب الكحول

الحساسية من الاسبرين او الباراسيتامول

تجنب استخدام الدواء لدى مرض السكري ومرضى الشغط

موانع استخدام دواء مايجرين في حالات مرضية كالربو او لديك تاريخ مرضي به، وحالات النزيف، وحالات الاسهال الشديد، والجفاف، والقرح المعوية، والتهاب الزائدة الدودية .

الاحتياطات من استخدام بنادول مايجرين

وهو استخدام الدواء بأقل جرعة ممكنة وفي فترة قصيرة جدا لا تتجاوز الثلاث أيام في الحالات التالية:

اذا لم يسبق لك ان شخصت بالصداع النصفي

النقرص

تاريخ مرضي سابق في القرح المعوية

نقص فيتامين K

حصوات في الكلى

كبار السن ( فوق 60 سنة )

امراض الكبد

ارتفاع في ضغط الدم

مرض الفشل القلب

اصابتك بالصداع اليومي

زيادة عدد مرات حالات الصداع النصفي

اذا كنت تعاني من الارق ومشاكل في عدم النوم الشديدة لانه يحتوي على الكافيين ، فالافضل تجنب شرب المزيد من القهوة والشاي مع استخدام هذا الدواء .

استشر طبيبك او الصيدلي اذ كنت تعاني من مرض السكري ، لانه يمكن ان تتفاعل المكونات الدواء مع ادوية السكري .

الاعراض الجانبية المحتملة لبنادول الاسود مايجرين

طنين في الاذن ( يجب قطع استخدام الدواء عند تطور هذه الحالة )

الم في المعدة

غثيان وقيء

طفح جلدي

التفاعلات الدوائية لبنادول مايجرين مع الادوية الاخرى

تجنب استخدام دواء مايجرين مع الادوية التالية

ketorolac

مع مجموعة ACE-I الادوية الخافضة للضغط الدم (… captopril, enalpril, fosinopril, benzapril )

Ibuprofen وادوية المضادة للالتهابات الغير ستيرويدية الاخرى ( اقرا هنا اهم اضرار فولت فاست )

methotrexate

warfarin المميع للدم

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