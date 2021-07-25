زيوت عطرية تخفف من حدة الحساسية الموسمية

مع تغير المواسم، تكون حساسية الجلد مشكلة شائعة جدًا، حيث يصبح الجلد متهيجًا وأحمر اللون وجافًا إلى جانب مشاكل أخرى، ولكن لحسن الحظ يمكن استخدام الزيوت العطرية لتقليل الحساسية الموسمية:

اللافندر

يعتبر اللافندر أو الخزامى من أكثر الزيوت العطرية فعالية، حيث يهدئ تهيج بشرتك ويقلل من أعراض الحساسية، ويقلل من التهاب الجلد ويمنع تضخم الخلايا المخاطية.

الأوكالبتوس

زيت نبات الأوكالبتوس له خصائص مضادة للالتهابات تخفف من الاحتقان والحساسية الموسمية، كما يمكن لاستخدام الأوكالبتوس في العلاج بالروائح أيضًا إلى تقليل أعراض الحساسية.

زيت شجرة الشاي

يمكن أن يقلل الاستخدام المنتظم لزيت شجرة الشاي من أعراض الحساسية الموسمية، وعلى الرغم من أن العلاقة بين زيت شجرة الشاي والحساسية الموسمية لم تتضح بعد، إلا أن العديد من الناس يستفيدون من استخدام زيت شجرة الشاي في تخفيف اعراض الحساسية.

النعناع

يقلل النعناع من التهاب الجلد بفعالية، ويمكنك استخدامه على بشرتك مباشرة أو وضعه على موزع الزيت الخاص بك ليوزع الزيت في البيئة حتى تمتصه بشرتك، وينصح باستخدامه بانتظام خلال التغيرات الموسمية.

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