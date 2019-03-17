5 إرشادات عند أخذ قراءة ضغط الدم

يجب الجلوس بهدوء لمدّة خمس دقائق قبل بدء الاختبار

ضغط الدم من الأمور التي ينبغي قياسها بشكل منتظم، إذ يُمثل ذلك الطريقة الوحيدة لمعرفة ما إذا كان ضغط الدم مرتفعاً أم لا، وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه العملية تتمّ بسرعة ولا تُسبّب الألم للشخص، إضافة إلى ما سبق فيُمكن العمل على قياس ضغط الدم سواء في العيادة، أو الصيدلية، أو المنزل.

يُعبر عن قراءة ضغط الدم برقمين، إذ يُمثل الرقم الأول الضغط في الأوعية الدموية عندما ينقبض أو ينبض القلب ويُعبر عنّه بمصطلح ضغط الدم الانقباضي، أمّا الرقم الآخر فهو يُمثل الضغط في الأوعية الدموية عندما يرتاح القلب بين النبضات ويُعبّر عنه بمصطلح ضغط الدم الانبساطي.

ويُنصح باتّباع الإرشادات التالية للحصول على قراءة ضغط دم صحيحة ودقيقة:

1- الحرص على عدم التدخين أو تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين خلال نصف ساعة على الأقل قبل إجراء الاختبار.

2- الجلوس بهدوء لمدّة خمس دقائق قبل بدء الاختبار.

3- الجلوس على الكرسي عند أخذ القراءة، مع الحرص على أن تكون الأقدام على الأرض واليدان مدعومتين؛ بحيث تكون الذراع بمستوى القلب.

4- الحرص على أن يُغطّي الجزء القابل للنفخ من الكفة ما لا يقل عن 80% من منطقة أعلى الذراع، كما يجب وضع الكفة على الجلد العاري وليس فوق رداء.

5- تجنّب الحديث في أثناء قياس الضغط. القيام بقياس ضغط الدم مرتين مع الحرص على وجود فترة فاصلة قصيرة بينهما، وفي حال كان مقدار الفرق بين القراءتين خمس نقاط أو أكثر فيُنصح بأخذ القراءة مرة ثالثة.

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