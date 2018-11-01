إزالة الشعر بمنتهي السهولة وبدون ألم

هناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها تجاوز ألم نزع الشعر بالوسائل التقليدية (shutterstock.com)

طريقة إزالة الشعر بدون ألم، مشكلة ألم إزالة الشعر وكيفية التغلب عليه من ضمن المشكلات التي تعاني منها كل امرأة أثناء عملية إزالة الشعر بالوسائل التقليدية، ولكن تلك المشكلة أيضاً لها حل فهناك أكثر من وسيلة لإزالة الشعر بدون ألم سوف نذكرها لك من خلال هذا المقال.

كما سنذكر لك أيضاً كيفية إزالة الشعر من المناطق الحساسة بدون ألم نهائياً والتخلص من آلام إزالة الشعر باستخدام نفس الوسيلة التقليدية التي تعتادين عليها، والآن نترككم مع طريقة إزالة الشعر بدون ألم وأسهل طريقة لازالة الشعر الغير مؤلمة أثناء نزع الشعر وإزالته.

طريقة إزالة الشعر بدون ألم

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هناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها تجاوز ألم نزع الشعر بالوسائل التقليدية وطرق أخرى مبتكرة بدون ألم وتلك الطرق تتمثل في:-

نزع الشعر باستخدام ماكينة الحلاقة

الكثير من السيدات يلجأون إلى استخدام هذا الحل كبديل عن الحلول الأخرى التي تعتمد على إزالة الشعر من جذوره، فتلك الطريقة غير مؤلمة ومن مزاياها أنها سريعة جداً يمكن الإعتماد عليها في المناسبات ولا تستهلك منك وقتاً طويلاً، أما من عيوبها فإن الشعر يظهر بعد يومين أو ثلاثة أيام فقط مما يجعلك تضطرين لإعادة الحلاقة مرة أخرى، يمكنك استخدام الماكينات المخصصة للنساء فهي مريحة وغير مؤلمة على الإطلاق.

استخدام مخدر موضعي

هناك العديد من أنواع البنج الموضعي الموجود في الصيدليات ويُباع على شكل كريم أو لوسيون ويوضع على المنطقة المُراد نزع الشعر منها ثم يُترك على الجلد لمدة عشر دقائق ثم تبدأي في استخدام وسيلة نزع الشعر التي تفضلينها ولن يتسبب لك ذلك في أي ألم.

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منقوع الترمس المُر المطحون

ماء الترمس من الوسائل التي تقضي على الألم، ضعي ملعقتين كبيرتين من الترمس المطعون في كوب من الماء ثم يُغلى ويترك حتى يبرد ثم يُعبأ في زجاجة رذاذ ويوضع منه على المنطقة قبل نزع الشعر مباشرة، يساعدك الترمس المر على تقليل ظهور الشعر في المرات القادمة أيضاً.

بودرة التلك

من الطرق التي قد تخفف الألم قليلاً ولكن لا تُزيله فالألم سيظل موجوداً ولكنه أخف من الألم الطبيعي.

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