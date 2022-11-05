إزالة الشعر بفعالية للعرائس: نصائح ومحاذير على الرغم من أن الحلاقة أسهل واقل ألماً من استخدام السكر أو الشمع لإزالة الشعر الزائد، إلا أن استخدام الأخير يزيل الشعر لفترة أطول ويحقق نتائج أفضل من أي طريقة أخرى، مما يجعله الاختيار المفضل للفتيات المقبلات على الزواج.

إزالة الشعر بفعالية للعرائس: نصائح ومحاذير

فوائد استخدام الشمع

يزيل الشمع الشعر من الجذور وليس فقط على مستوى الجلد مثل الحلاقة. كما أن جلسة إزالة الشعر بالشمع قبل حفل الزفاف مباشرة ستضمن أنك لست بحاجة إلى الحلاقة طوال حفل الزفاف وشهر العسل ، مما يجعلك تشعر بالراحة في الفساتين الفضفاضة وأي شيء تختارين ارتدائه. كما سيضمن اختيار إزالة الشعر بالشمع بدلاً من الحلاقة عدم حصولك على أي نمو شعر في غضون أيام قليلة فقط بعد التخلص من شعرك ، وعدم نمو الشعر تحت الجلد ، وعدم التعرض لجروح الحلاقة ، وستكونين قادرة على الاستمتاع ببشرة ناعمة وخالية من الشعر لمدة شهر على الأقل.

إزالة الشعر بفعالية للعرائس: نصائح ومحاذير

النصائح:

1. اختيار شمع ذا نوعية جيدة

اختيار الشمع عالي الجودة يعني أن بشرتك لن تتعرض للحساسية أو الاحمرار بل ستحصلين على بشرة ناعمة متألقة بعد الجلسة مباشرة. الشمع القابل للذوبان يعد خيارًا صحيًا أكثر خاصة عندما لا يمكنك تحمل الألم. كذلك تركيبة التيتانيوم عالية الدقة لشمع الميكروويف رائعة جداً، وتساعد في إزالة الشعر الناعم الصغير وتضمن لبشرتك نتيجة ناعمة كالحرير. بصرف النظر عن الشمع الناعم ، فإن الشمع الخرزي وهو شكل من أشكال الشمع الصلب، يساعد في إزالة الشعر في المناطق الحساسة مثل الوجه وتحت الإبط وما إلى ذلك بسلاسة ودون ألم.

2. الالتزام بطقوس ما قبل وما بعد إزالة الشعر بالشمع

تذكري دائمًا أنك بحاجة الى الاستعداد لجلسة إزالة الشعر بالشمع لتكون ناجحة. استخدمي جل منظف قبل جلسة الشمع لتنظيف بشرتك وإزالة جميع الأوساخ عنها، مما يساعد على التصاق الشمع بشكل أفضل. كذلك استعيني بجل مهدئ بعد جلسة الشمع لإزالة أي بقايا وتهدئة البشرة. وزيادة النعومة.

3. العلاج بالبارافين قبل المانيكير والباديكير

من المعتاد أن تقوم كل عروس بجلسة تنظيف وعناية بالأظافر (مانيكير وباديكير) قبل زفافها. ولكن اذا كنت تبحثين عن مزيد من الاسترخاء والتغذية ، فإن إضافة جلسة البارافين هو الحل الأمثل. علاجات البارافين لها تأثير ترطيب عميق وتترك البشرة ناعمة وحريرية ومحمية من الجفاف بواسطة عوامل خارجية مثل تغيرات الطقس والمناخ. كما يعمل كعلاج حراري مريح ومجدد للعضلات والمفاصل المتيبسة ، لأنه يحسن الدورة الدموية بشكل فعال. يسمح العلاج أيضًا بامتصاص أفضل لأي مكونات نشطة يتم تطبيقها بعد ذلك.

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