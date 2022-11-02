جميلة البوابة: نصائح ومحاذير استخدام ظلال العيون ظلال العيون هي أكثر بكثير من مجرد وضع لون جميل على جفونك لإضافة بعض الحياة ​​أو استخدامها لإبراز لون عينيك. على الرغم من أن العديد من النساء يعتقدن أنها من أبسط عناصر المكياج. إلا ان هناك تعليمات محددة لتطبيقها. تحتوي لوحات الألوان على أصباغ ودرجات مختلفة؛ وهناك مائة طريقة لمزجها وتطبيقها.

مثل معظم الأشياء التي تحتاجها لتعلم ما يجب عليك فعله وما لا تفعله بشكل صحيح. يمكننا استخدام بعض النصائح والمحاذير. تعرفي على أخطاء ظلال العيون الشائعة وتعلمي كيفية تجنبها.

جميلة البوابة: نصائح ومحاذير استخدام ظلال العيون

استخدام نفس أداة التطبيق

هل تساءلت يومًا عن سبب وجود حوالي نوعين إلى ثلاثة أنواع من مجموعات فرش المكياج الخاصة بظلال العيون؟ حسنًا ، تم تصميم الفرش الأساسية للتطبيقات الكبيرة والتطبيقات الصغيرة والمزج. سيكون استخدام نفس أداة التطبيق للقيام بهذه الوظائف الثلاث أمرًا صعبًا وفوضويًا. حتى مع أدوات التطبيق الصغيرة. يمكن أن يؤدي استخدام هذه الأداة الصغيرة لتطبيق ومزج ظلال العيون إلى إضافة الكثير من اللون مرة واحدة ، مما يجعل من المستحيل مزجها. تميل ظلال العيون إلى التراكم وتبدو موحلة. عند تطبيق ظلال العيون ، تأكد من استخدام أداة مختلفة لمزج كل شيء معًا.

جميلة البوابة: نصائح ومحاذير استخدام ظلال العيون

نسيان مزج الألوان

من أهم الأشياء التي يجب ألا تنساها أبدًا هو مزج مكياجك. هذا ينطبق على كل شيء ، مزج الكونسيلير مع كريم الأساس، ومزج الكونتور على تقاسيم الوجه وما إلى ذلك. هذا جزء مهم للغاية عندما يتعلق الأمر بتطبيق ظلال العيون. إن عدم مزج ظلال العيون سوف يعطيك ذلك اللون المصطبغ الميت في عينك كما لو كنت مصعوقًا بفرشاة الرسم. لا تريدين أي خطوط قاسية أو أصباغ ثقيلة في عينيك. ستبدو بشعة. استخدمي فرشاة خاصة لإنشاء أبعاد أثناء المزج.

جميلة البوابة: نصائح ومحاذير استخدام ظلال العيون

الكونسيلر قبل ظلال العيون

أولاً من الأفضل وضع الطبقة الأساسية قبل وضع مكياج العيون ، ولكن عندما يتعلق الأمر بمنطقة أسفل العين ، فمن الأفضل تأجيل هذه الخطوة. تناثر ظلال العيون سيجعل من الصعب إزالته من محيط العين وبالتالي إعادة مزج الطبقة الاساسية. يميل الكونسيلر إلى أن يكون كثيفًا ، مما يجعله يمتص بودرة ظلال العيون بشكل أسرع. يعد تطبيق ومزج ظلال العيون اولاً هو افضل حل ، بعد ذلك ضعي الكونسيلر على منطقة أسفل العين. لا تقلقي إذا كنت قد طبقت خافي العيوب بالفعل ، فقط ضعي كمية كثيفة من البودرة فوق منطقة أسفل العين لجعل مسح البودرة الزائدة أسهل.

جميلة البوابة: نصائح ومحاذير استخدام ظلال العيون

استخدام الظلال اسفل العين

عند وضع ظلال العيون أسفل العين ، من الأفضل إبقائها فاتحة. يمكن أن يؤدي وضع الكثير من ظلال العيون على منطقة أسفل العين إلى جعلها تبدو ثقيلة جدًا وتجعل العينين تبدو متعبة وغير مركزة. من الأفضل إبقائها بالقرب من خط الرموش ومزجها جيدًا. يمكنك استخدام خافي العيوب لمنع ظلال العيون من التناثر.

جميلة البوابة: نصائح ومحاذير استخدام ظلال العيون

مطابقة لون ظلال العيون مع لون عينيك

هناك خرافة شائعة تقول أن ظلال العيون يجب أن تتناسب مع لون عينيك. إذا كنت تتخيل أن هذا صحيح ، فلن يكون هناك سوى عدد قليل من ظلال العيون المتاحة للجمهور ويمكن للأشخاص ذوي العيون البنية الالتزام فقط بظلال العيون البنية. لذلك ، نحن هنا لتأكيد أنه لا يجب عليك مطابقة ظلال العيون مع لون عينيك. عندما يتعلق الأمر باختيار الألوان ، فابحثي دائمًا عن اللون المقابل لمخطط الألوان للمساعدة في ظهور لون العين. على سبيل المثال ، إذا كان لديك عيون زرقاء ، فإن ظلال العيون الصفراء أو الذهبية ستجعلها تبرز.

جميلة البوابة: نصائح ومحاذير استخدام ظلال العيون

ظلال العيون اللامعة

تعتبر ظلال العيون المتلألئة رائعة لإضافة بعض اللمعان للعيون ، لكن هذه الأنواع من ظلال العيون يمكن أن تبرز الخطوط الدقيقة والتجاعيد في الجفن. من الأفضل تجنب استخدام هذا النوع من ظلال العيون عندما تبدأ في رؤية التجاعيد.

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