إسفكسيا الغرق: الأعراض، الإسعافات الأولية

إسفكسيا معناها في اللغة العربية اختناق سببه الغرق، والغرق هو حالة يتعرض فيها الشخص للغرق في الماء أو سائل آخر، ويعتبر الغرق من أخطر حوادث الحياة وأكثرها فتكًا، وعندما يكون الشخص غارقًا، يجد صعوبة في التنفس والابتلاع وقد يفقد الوعي، وقد يحدث الغرق نتيجة للسباحة في مياه عميقة بدون مهارات سباحة كافية، أو نتيجة لتعرض الشخص لحادثة بحرية، أو بسبب الفيضانات أو الطقس السيئ.

كيف نتجنب إسفكسيا الغرق؟

إجراءات يمكن اتباعها لتجنب إسفكسيا الغرق:

إنه من المهم أن تتواجد دائمًا في مناطق سباحة آمنة وتحترم القوانين المتعلقة بالسلامة عند السباحة في البحار والبرك والأنهار.

إذا كنت غير ملم بالسباحة أو المياه العميقة، فمن الأفضل تجنب السباحة في تلك المناطق دون إشراف أو مساعدة مختصة.

البقاء هادئًا وعدم الهلع: الهلع والتوتر يمكن أن يزيد من صعوبة النجاة من الغرق، لذلك من الأفضل الحفاظ على هدوء الأعصاب.

الابتعاد عن المصدر المحتمل للخطر: إذا كنت بعيدًا عن الشاطئ وتشعر بالإرهاق، حاول العودة باتجاه الشاطئ على قدر إمكانك. إذا كنت تسبح في منطقة خطرة، حاول التحرك بعيدًا عن الأماكن التي قد تكون خطرة مثل التيارات البحرية القوية أو المناطق العميقة.

العائمة: استخدم تقنية العائمة (floating) عندما تكون مجتازًا على ظهرك وتتنفس ببطء لتوفير الطاقة والبقاء على السطح.

طلب المساعدة: إذا كنت في خطر، حاول طلب المساعدة بصوت عالٍ من الأشخاص الذين قد يكونون قريبين منك، أو استخدم إشارات يدوية (مثل رفع اليد) لجذب انتباه الآخرين.

ماذا أفعل إذا غرق شخص أمامي؟

رمي عصا أو عوامة أو أي شي لنحافظ على مجرى الهواء ويكون فوق الماء.

بعد خروجه من بركة السباحة او البحر يجب اتباع الإسعافات الأولية.

الإسعافات الأولية عند الغرق

يجب وضع الغريق على أرض مستوية مستلقيًا على ظهره، مع الحذر عند التعامل معه فقد يكون فاقدًا وعيه بسبب ارتطام رأسه بشيء.

يجب مناداة الغريق باسمه وهز كتفيه للتأكد من استجابته.

إذا لم يستجب الغريق للنداء يجب التحقق من تنفسه.

إرسال فوراً شخص للاتصال بالهلال الأحمر.

إذا كان الغريق يتنفس يجب وضعه في وضع الإفاقة وتدفئته بالملابس أو البطانية وتغيير ثيابه المبللة وانتظار سيارة الإسعاف.

إسعافات أولية في حال عدم التنفس

يجب رفع رأس الغريق عن طريق وضع يد على جبينه ويد أسفل الذقن ورفعه بحذر من أجل فتح مجرى التنفس.

يجب تحسس مكان الحنجرة "تفاحة آدم" في الرقبة وذلك باستخدام إصبعين للتحقق من وجود النبض.

البدء بإجراء التنفس الصناعي عن طريق النفخ في فم المصاب 5 مرات ببطء مدة ثانية ونصف إلى ثانيتين مع مراقبة ارتفاع صدره بعد النفخ والانتظار حتى يهبط صدره بين النفخات.

القيام بعملية الإنعاش القلبي الرئوي 30 ضغطة.

إعادة التنفس الصناعي بالنفخ مرتين فقط، ثم القيام بالإنعاش القلبي الرئوي مرة أخرى وهكذا إلى أن يستيقظ الغريق أو وصول سيارة الإسعاف.

إذا استعاد الغريق تنفسه قبل وصول سيارة الإسعاف فيجب تدفئته بالملابس أو البطانية وتغيير ثيابه المبللة.

يجب مراقبة الغريق والتحقق من نبضه وتنفسه إلى أن يصل الإسعاف.

هل تحدث إسفكسيا الغرق في البحر فقط؟

لا تقتصر إسفكسيا الغرق على الغرق في مياه البحر فقط، لكن يمكن الإصابة بها أثناء السباحة في البركة، وتحتوي هذه المياه على أملاح الكلوريد التي تدخل في الرئة، منها للحويصلات الهوائية، ومنها للشعيرات الدموية الموجودة في الرئة، بينما الغرق في المياه المالحة يعطي فرصة لإسعاف الغريق من 8 إلى 12 دقيقة.

أعراض إسفكسيا الغرق

تسارع في عملية التنفس.

ضيق تنفس.

صداع.

دوار.

فقدان في الوعي.

سعال شديد.

بحة في الصوت.

فقدان القدرة على النطق.

تغير في لون الوجه أو الشفاه.

صعوبة في البلع.

فقدان الذاكرة.

الأشخاص المعرضون لإسفكسيا الغرق