إشارات تدل على أن زوجك المسافر يخونك

كيف أعرف أن زوجي يخونني وهو مسافر؟ هاجس يراود الزوجة حينما يبتعد الزوج عنها فترة من الوقت، إنه ليس مجرد سؤال عابر، بل حقيقة وواقع تعيشه الكثير من الزوجات، حيث تراودهن الشكوك تجاه أزواجهن، وبالأخص إذا بدأت ترتاب في تصرفات الزوج وبدأ يسافر كثيراً بدون داعٍ، وبحسب الدكتورة أميرة حبراير الخبيرة النفسية توجد بعض العلامات التي توضح للزوجة أن هناك شكوكاً حول هذا الأمر منها.

السفر المتكرر

إذا بدأ يسافر بشكل متكرر وغير مفهوم ويتعمد عدم اصطحابك معه، هنا يجب أن تبدئي في الشك في الأمر، أما إذا كانت طبيعة عمل زوجك تستدعي السفر بشكل مستمر فيعتبر ذلك أمراً طبيعياً ولا داعي لقلق.

إذا لاحظت أنه يرفض تماماً أن تلمسي هاتفه الخلوي، أو بريده الإلكتروني فذلك دائماً، يشير إلى أنه يخفي، الكثير من الأسرار، فالغموض وعدم الوضوح، هو بداية ظهور المشاكل الفعلية فانتبهي.

لدى النساء دائماً اعتقاد أن الرجل عندما يمتلك المال، يتجه دائماً إلى الخيانة، والارتباط بأخرى، لذا إذا بدأت تشعرين أن زوجك لديه أموال لا تعلمي عنها شيئاً، ويخفي عنك حالته المادية، إذاً فاحذري.

إذا لاحظت أنه بدأ في انتقادك بشكل كبير، وهناك تغير ملحوظ في العلاقة الزوجية، لم يعد ينجذب إليك، ويشرد دائماً وتشعرين أنه في مكان آخر ولا يمنحك أي اهتمام، فبالتأكيد هناك من ينشغل بها.

كيف تتجاوزين تلك المحنة؟

- احزني وعزي نفسك، يجب أن تمري بتلك المرحلة، حتى تطوي تلك الفترة الحزينة من حياتك، وتبدئي من جديد، سوف تحتاجين إلى بعض الوقت، ولكن سوف تتعافين، وتصبحين أقوى وأفضل من ذي قبل، ولكن لا تستسلمي للأحزان.

- اكتبي كل ما تشعرين به من مشاعر واجهي نفسك، وإذا كان الأمر يفوق قدراتك على الاحتمال يمكنك طلب مساعدة خاصة من طبيب نفسي، سوف يساعدك ذلك كثيراً على تجاوز الأمر.

- تناولي الطعام ومارسي الرياضة ونامي جيداً، كل ذلك سوف يجعلك تتخلصين من حالة الإحباط، وسوف تشعرين بالسعادة، حاولي أن تشغلي نفسك بالعمل أو ممارسة هواية تفضليها.

- واجهي زوجك بكل ما تشعرين به لا تخفي شيئاً، ولا تفقدي الثقة في نفسك أو الآخرين، واجهي غضبك وتخلصي منه، وبعد كل ذلك اتخذي قرارك الهام، هل سوف تستمرين في حياتك الزوجية، وتثقين بزوجك الذي بالتأكيد، سوف يبذل جهداً كبيراً للحصول على ثقتك مرة أخرى، أو سيكون الأمر فوق احتمالك، وستنهين تلك الزيجة التي تلوثها بالخيانة، استشيري قلبك واتخذي القرار الذي يسعدك دون أي ضغوط.

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