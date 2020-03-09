4 نصائح نفسية لضمان استمرار الحب بين الزوجين

استمرار مشاعر الحب والرومانسية بعد الزواج بين الرجل وزوجته ليس من الأمور السهلة، فالكثير من حالات الطلاق يحدث بسبب شعور الزوجين بالملل بعد عدة سنوات من الزواج.

هذا التقرير يعرض لك أهم نصائح الأطباء المتخصصين في العلاقات الزوجية لتدوم المشاعر الرومانسية إلى الأبد بينك وبين زوجتك.

1- توقف عن التفكير

لا تبذل الكثير من المجهود العقلي في التساؤل حول ما إذا كانت زوجتك سعيدة معك أم لا، أو هل تشعر بالملل في حياتها معك أم لا!! فكثرة التفكير في هذه الأمور سوف يفقدك القدرة على الإستمتاع بحياتك مع زوجتك.

2- الأنانية

يجب أن تتحلى ببعض الأنانية في حياتك الزوجية حتى يكون لك بعض الوقت المخصص لك وحدك للقيام بأي نشاط تود القيام به، سواء ممارسة الرياضة أو التنزه مع أصدقائك، فالزواج لا يعني وضع نفسك في سجن لا فكاك منه أو أن تمضي بقية حياتك بجانب زوجتك، فلكل طرف احتياجاته وإهتماماته الشخصية التي يجب أن يمارسها حتى لا يتسلل الملل إلى حياتك الزوجية وتُصادر منك حريتك إلى الأبد.

3- تحدث مع زوجتك

إن تبادل الإهتمامات والمواضيع المشتركة بينك وبين زوجتك سيوفر فرصة أفضل لكلا الطرفين لمعرفة ما يجول بخاطر الاَخر من أفكار وإهتمامات ومشاعر، فالحديث بين الزوجين يضيف جواً من التفاعل الذي يوفر المزيد من التفاهم والحب بينكما.

4- المفاجآت

فالنساء تعشق المفاجأت والهدايا البسيطة التي يعبر الرجل من خلالها عن حبه وإحترامه لزوجته، فمعظم الرجال لا يعبرون عن مشاعرهم بإستخدام الكلمات، لذلك تقوم الأفعال بتوصيل الكثير من الكلمات والمعاني الجميلة للزوجة، وحاول أن لا تربط تقديم هدية مفاجأة لزوجتك بذكرى ما، مثل عيد زواجكما أو غيرها من المناسبات، فالتعبير عن حبك لزوجتك لا يرتبط بتاريخ معين.

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