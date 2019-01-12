طرق طبيعية لتحفيز إطالة الرموش؟

هل تعانين من ضعف وتساقط في رموش العين؟ قد يكون الحل متوفرا في منزلك ولست بحاجة الى أي مواد كيمائية أو إضافات صناعية. فقد أظهر العديد من الزيوت والمكونات الطبيعية نتائج رائعة في تحفيز رموش العين، وإطالتها في وقت قصير، كما أن بعض العادات اليومية قد تساعدك على الحصول على رموش كثيفة وطويلة، فإذا كنتِ ترغبين في رموش طويلة دون الحاجة لاستخدام الماسكارا أو الرموش الصناعية اتبعي النصائح التالية:

توقفي عن استخدام الماسكارا المضادة للماء فهي تؤدي إلى تساقط وإجهاد الرموش، لذلك تنصح خبيرات التجميل باستبدال الماسكارا المضادة للماء بالأخرى العادية واستخدامها عند الضرورة فقط.

الرموش مثل الشعر تحتاج إلى تمشيط، والذي يساعد على تنشيط الدورة الدموية وهو ما يساعد بدوره على تغذية بصيلات الشعر، ليجعل رموشك أكثر طولًا وصحة، كما يعمل التمشيط أيضًا على إزالة الأوساخ التي تعلق بالعين ويمنع تشابكها.

احرصي على تمشيط رموشك يوميًّا باستخدام فرشاة ماسكارا نظيفة.

لتحفيز نمو الرموش وزيادة كثافتها، احرصي على تدليك جفونك إذ يعمل على تحفيز الدورة الدموية، دلكي جفونك مرتين على الأقل يوميًّا باستخدام أطراف الأصابع بحركات دائرية بالقرب من خط الرموش.

استخدمي زيت الخروع يوميًّا قبل النوم على رموشك، اغمسي فرشاة ماسكارا نظيفة في القليل من زيت الخروع، ومشطي رموشك بها لتحصلي على رموش طويلة وكثيفة في شهرين فقط.

استخدمي زيت الزيتون الغني بالأحماض الدهنية التي تساعد على تغذية الرموش وتكثيفها، استخدميه في تمشيط الرموش يوميًّا وتمتعي برموش كثيفة في وقت قصير.