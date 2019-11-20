إطلالات المشاهير من حفل مجلة "ELLE" بالعربي

تواجد عدد من النجوم العرب في حفل إعادة إطلاق مجلة "ELLE" العالمية بنسختها العربية، حيث حضر الحفل عدد من المشاهير والوجوه المعروفة، وتصدر حديث السوشال ميديا بسبب إطلالات النجمات على السجادة الحمراء.
ومن أبرز الإطلالات كانت للممثلة المصرية "ياسمين صبري" التي اختارت فستان كلاسيكي "Tuxedo Dress" من تصميم "انطوان القارح"، إذ نسقت مع الإطلالة مجوهرات ذهبية وكلتش من نفس لون الفستان.
اطلالة #ياسمين_صبري بحفل مجلة ايل البارحة في دبي . . الحفل مايحتاج اطلالة اكثر من هيك مش بحاجه لااطلالة مثل الاطلالات يلي نشرفهم بمهرجانات كبيرة . اللوك بسيط انيق مرتب و كلاسيك لااكثر لااقل . و تنسيق الاطلالة على القد من ناحية المجوهرات الشعر و المكياج كثير مرتبين ، الشوز و الكلاج مناسبين . رايكم شنو ؟ . . . . . . . . . . . . . . #thefashion12
بينما اختارت الفنانة اللبنانية "مايا دياب" فستان باللون الفضي "Metallic" طويل أبرز منحنيات جسدها ونسقت معه مجوهرات من "Versace"، أما الممثلة اللبنانية الجميلة "ستيفاني صليبا" خطفت الأضواء بإطلالة مثيرة للغاية حيث ارتدت فستان باللون الأسود قصير وكلاسيكي وأضافت له إكسسوار للرأس.
اطلالة #ستيفاني_صليبا بحفل مجلة ايل في دبي البارحة . . اكثر اطلالة عجبتي بالحفل اطلالة جميله و مدروسه و تنسيقها مش عشوائي طالعه sexy بشكل كلاس و مرتب جداً ، الفستان مع Touch الاحمر يلي داخل بالفستان اضافة حلوه وعطى جاذبيه للوك الشعر مع المكياج مع الطوق رائعين بكل معنى الكلمة . الكلون مع الشوز مع الكلاج ولا غلطه ولا انا غلطت من قلت انو اللوك و تنسيقه مدروس لان كل شي منسق بالوك راكب مع بعض . رايكم بتستاهل 10/10 او لا ؟ . . . . . . . . . . . . . #thefashion12
واختارت الإعلامية الإماراتية "مهيرة عبد العزيز" فستان طويل باللون الزهري ميزه من الخلف "شبرة" باللون الأخضر ورفعت شعرها بكعكة بسيطة.
...... I’m a Barbie Girl ... ..... The dress code was high fashion for the relaunch of @elle_arabia .. I fell in love with this dress and went for the Barbie look Outfit: @blankboutique Stylist: @aramkabbani Makeup: @monaalnoman .... #mahiralookbook #mahirastyle #fashion #highfashion #makeup #hairstyle #icon #lifestyles #saudi #uae #kuwait #egypt #lebanon ....... #مهيرة_عبدالعزيز #القادم_أجمل
أما خبيرة التجميل "جويل مردينان" صدمت الجمهور بإطلالتها، إذ تألقت ببنطلون و "Top Crop" من الجلد مع حقيبة يد على شكل "فرد ناري"، واعتمدت تسريحة شعر كيرلي أقرب إلى الستايل الغجري، والممثلة "نسرين طافش" أطلت بفستان أحمر كلاسيكي مفتوح من منطقة الصدر ونسقت معه حقيبة يد سوداء.
Relaunch of Elle Arabia: #JoelleMardinian look at the event اطلالة #جويل_مردينيان خلال الحفل . ____________________________ بحب جرأتها باطلالاتها ، بس لازم تندرس اكثر ، اللبس مش مناسب جسمها ولا المناسبة طالع شوي لوك بربارة . تقييمي : 4/10 تقييمكم ؟ _________________________ #TWOF2 #the_world_of_fashion2
Relaunch of elle Arabia: #NesreenTafesh in #MarmarHalim #نسرين_طافش بفستان من #مرمر_حليم ______________________ كمان من لاطلالات لموفقة خلال الحفل ، اللوك فرش ومهضوم ولابقلها ولستايلنغ بيجنن . تقييمي : 8/10 تقييمكم ؟ _________________________ #TWOF2 #the_world_of_fashion2
فقد شاهدنا أيضاً ملكة جمال لبنان السابقة "فاليري أبو شقرا" بتوب أصفر اللون مع شورت باللون النود، وأضافت حزام بني ليمكل إطلالاتها، أما الممثلة السورية "ديمة الجندي" اختارت فستان قصير بكتف واحد ونسقت معه حذاء وحقيبة باللون الفضي.
The ICONIC STAR 🌟 @valerieabouchacra 🔥 From @elle_arabia yesterday event @valerieabouchacra Gorgeous as usual QUEEN OF THE WORLD 👸💫💛🥇 _____________________________ LOOK : @saramelki #valerieabouchacra #best_arab_actress #multitalentedstar #missworld #misslebanon #missuniverse #Queen_Of_The_World #The_One_and_Only #Queen_Of_Our_Hearts #Love_me_not_2 #فاليري_أبو_شقرا #أفضل_ممثلة_عربية #الأولى_والأخيرة #معبودة_الجماهير #ملكة_الشاشة #ملكة_التمثيل #ملكة_الكاريزما #الملكة_الأبدية #ملكة_الهيبة #نجمة_النجمات #ملاك_الفن #ملكة_النجاحات #ملكة_القلوب #ملكة_الكون #مافيي #ياسما #مافيي2
شاهدي مجموعة من أجمل فساتين التي تألقت بها المشاهير في حفل مجلة "ELLE" بالعربي، أيهن الأكثر أناقة؟
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