إطلالات المشاهير من حفل مجلة "ELLE" بالعربي

تواجد عدد من النجوم العرب في حفل إعادة إطلاق مجلة "ELLE" العالمية بنسختها العربية، حيث حضر الحفل عدد من المشاهير والوجوه المعروفة، وتصدر حديث السوشال ميديا بسبب إطلالات النجمات على السجادة الحمراء.

ومن أبرز الإطلالات كانت للممثلة المصرية "ياسمين صبري" التي اختارت فستان كلاسيكي "Tuxedo Dress" من تصميم "انطوان القارح"، إذ نسقت مع الإطلالة مجوهرات ذهبية وكلتش من نفس لون الفستان.

بينما اختارت الفنانة اللبنانية "مايا دياب" فستان باللون الفضي "Metallic" طويل أبرز منحنيات جسدها ونسقت معه مجوهرات من "Versace"، أما الممثلة اللبنانية الجميلة "ستيفاني صليبا" خطفت الأضواء بإطلالة مثيرة للغاية حيث ارتدت فستان باللون الأسود قصير وكلاسيكي وأضافت له إكسسوار للرأس.

واختارت الإعلامية الإماراتية "مهيرة عبد العزيز" فستان طويل باللون الزهري ميزه من الخلف "شبرة" باللون الأخضر ورفعت شعرها بكعكة بسيطة.

أما خبيرة التجميل "جويل مردينان" صدمت الجمهور بإطلالتها، إذ تألقت ببنطلون و "Top Crop" من الجلد مع حقيبة يد على شكل "فرد ناري"، واعتمدت تسريحة شعر كيرلي أقرب إلى الستايل الغجري، والممثلة "نسرين طافش" أطلت بفستان أحمر كلاسيكي مفتوح من منطقة الصدر ونسقت معه حقيبة يد سوداء.

فقد شاهدنا أيضاً ملكة جمال لبنان السابقة "فاليري أبو شقرا" بتوب أصفر اللون مع شورت باللون النود، وأضافت حزام بني ليمكل إطلالاتها، أما الممثلة السورية "ديمة الجندي" اختارت فستان قصير بكتف واحد ونسقت معه حذاء وحقيبة باللون الفضي.

شاهدي مجموعة من أجمل فساتين التي تألقت بها المشاهير في حفل مجلة "ELLE" بالعربي، أيهن الأكثر أناقة؟

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