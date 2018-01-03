صور أجمل إطلالات النجمات في حفلات رأس السنة 2018

إطلالات النجمات في حفلات رأس السنة 2018

أحيت النجمات ليلة رأس السنة الميلادية حفلات في مختلف الدول العربي والمدن العربية ومنها دبي وأبوظبي وبيروت والأردن ولبنان ومصر، ورغم أن كل فنانة ظهرت في حفل مختلف عن الحفل الذي ظهرت به زميلتها، إلا أنهن تسابقن على الظهور بأجمل الفساتين.

ومن أهم المصممين الذين خطوا إطلالات النجمات يوسف الجسمي وطوني ورد ونيكولا جبران وشربل زوي وغيرهم من المصممين.

إليك أبرز إطلالات النجمات خلال حفلات رأس السنة 2018!

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