إطلالات تناسب عطلات السفر مستوحاة من الفنانة نسرين طافش

تلفت الفنانة السورية نسرين طافش دائماً أنظار معجبيها عبر صفحتها الرسمية في تطبيق الإنستغرام من خلال رشاقتها وجمالها وأيضاً إطلالاتها الجذابة بألوان الصيف المبهجة.

إطلالات نسرين طافش

تعودّ معجبو الفنانة نسرين طافش على إطلالاتها الساحرة التي تخطف قلوبهم دائمًا، وتعتمد نسرين طافش أسلوب التغيير ومواكبة أحدث صيحات الموضة بإطلالات جريئة وعصرية، حيث نجد أغلب اختياراتها ما بين التصميم القصير المحدد للقوام والواسع الطويل لتبدو بمظهر مبهر وساحر بطريقة فريدة من نوعها وأيضاً تناسب أذواق المرأة التي تبحث عن مظهر عصري ومميز.

نسرين طافش تعلن ارتباطها رسميًا

أعلنت الفنانة السورية نسرين طافش عن ارتباطها بنشر صورة وكتبت معلقة عليها: "ما جمعه الله، اللهم بارك هذه الوحدة واحفظ هذا الحب الأبدي دائماً وأبداً"

هوية العريس مصري الجنسية وهو مدرب اليوغا الخاص بها ويدعى "أشرف"، وانهالت التعليقات من قبل الجمهور والتي هنات الفنانة السورية على هذا الارتباط

من هي نسرين طافش؟

ولدت نسرين طافش في 15 شباط/فبراير في عام 1982، في مدينة حلب في سوريا، وهي من أب فلسطيني من أصول سعودية ألا وهو الشاعر والكاتب "يوسف طافش" وأم من أصل جزائري، وهي الأخت الصغرى لسبع أخوات، وفي عام 2008 تزوجت نسرين من رجل أعمال إماراتي، وفي عام 2013 أعلنت انفصالها عنه بدون ذكر الأسباب مكتفية بمقولة "قسمة ونصيب".

مسلسلات نسرين طافش

في عام 2002 هولاكو

في عام 2003 ربيع قرطبة

في عام 2004 أبو زيد الهلالي، أحلام كبيرة، رجال تحت الطربوش، التغريبة الفلسطينية

في عام 2005 قرن الماعز، رجال ونساء، أحقاد خفية.

في عام 2006 صدى الروح، دعاة على أبواب جهنم، الإنتظار، على طول الأيام، أهل الغرام .

في عام 2007 فجر آخر .

في عام 2009 حكايات الغروب، طريق النحل، بيت جدي، فنجان الدم، صبابا.

في عام 2010 بقعة ضوء.

في عام 2011 السراب، جلسات نسائية .

في عام 2012 بنات العيلة .

في عام 2014 تحالف الصبار، الإخوة، حلاوة الروح.

في عام 2015 في ظروف غامضة، العراب، ألف ليلة وليلة، الطواريد.

في عام 2016 الطواريد.

مسرحيات نسرين طافش

العميان.

العرس.

النفق.

كذا انقلاب.

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