إطلالات رياضية تناسب خروجات يوم الجمعة

يوم الجمعه هو عنوان العائلة والراحة بإمتياز، حيث تجتمع فيه العائلة تحت سقف واحد، ونجد البعض يغتنم هذا اليوم لمناقشة ما حصل من أحداث في هذا الأسبوع بعيدًا عن الجدال في جو من الألفة من خلال التجمع في بيت أحد أفراد العائلة، أو الخروج إلى مزرعة أو مطعم لتناول وجبة الغذاء سويًا.

اجتماع العائلات يوم الجمعة خصوصًا بعد صلاة الظهر تعتبر عادة لكسر ‏الروتين والممل وأيضاً صلة الرحم في زيارة العائلة والأقارب، ولا ننسى مشاركة الحديث والألعاب ‏والنكات وسماع القصص القديمة من الأباء والأجداد الكبير ولعب الشدة والشطرنج وحفلات الشواء.

ومعظم السيدات تشعر أن هذا اليوم هو يوم الراحة بالنسبة لها وهو آخر أيام الأسبوع، وإجازة رسمية ولا ترغب بارتداء ملابس رسمية تقيدها بالحركة وعدم الراحة، لذلك نقدم لكِ في هذا المقال بعض من مقترحات الملابس الرياضية الأنيقة والمريحة بألوانها وموديلاتها المتعددة والمناسبة ليوم الجمعة والمقدمة من محلات أديداس adidas، ما رأيكِ بها؟

نصائح لاختيار ملابس رياضية مريحة في الصيف

اختيار ملابس رياضية من قماش بنوعية جيدة ويمتص العرق مثل قماش البروبلين ليحافظ على شعورك بالراحة والانتعاش في فصل الصيف ومع الجو الحار.

الابتعاد عن اختيار الملابس الرياضية المصنوعة من القماش البلاستيك أو المطاط لأنه يزيد من حرارة الجسم مما يؤدي إلى كثرة التعرق.

حاولي أن تختاري ملابس رياضية مريحة وفضفاضة والابتعاد عن الملابس الرياضية الضيقة.

إذا كنتِ من الاشخاص الذين يعرقون بسرعة يمكنك اختيار ألوان الملابس الرياضية الداكنة مثل اللون الأسود أو الرمادي لتجنب الإحراج.

اختيار الأحذية الرياضية بمقاس مناسب لا يكون أكبر ولا أصغر ويكون خفيف لسهولة الحركة.

الابتعاد عن الجوارب القطنية لأنها تمتص العرق وتسبب رائحة كريهة ومزعجة ومن الأفضل اختيار جوارب من النايلون لأنه يمتص العرق ويجف بسرعة.

أفكار جاكيتات بليزر للاحتفال باليوم الوطني السعودي 92

فساتين عملية لإطلالة مريحة طوال موسم الصيف الحار