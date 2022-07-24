من السهل العثور على فساتين عملية لإطلالة مريحة طوال موسم الصيف الحار تناسب ذوقك من بين مستجدات صيف 2022-2023، الفستان متعدد الاستعمالات والذي يتميز بالطول المتوسط أو القصير والطويل، وبأكمام طويلة، مع أكتاف أو بدون، ومظهر عصري وأنيق يناسب فصل الصيف الحافل بالمناسبات والخروجات الصيفية والسهرات المسائية مع الأهل والأصدقاء، ويمكنك ارتدائها طوال الأسبوع باكثر من طريقة ولأي مناسبة عملية.

ولمساعدتك في البحث عن فساتين عملية لإطلالة مريحة طوال الصيف، قمنا بإدراج الفساتين الخاصة التي يمكنك من خلالها مواجهة حرارة الصيف دون إهمال الأناقة والراحة مقدمة من محلات زارا العالمية.

نصائح عند تنسيق الفساتين القصيرة

يمكنك أن تنوعي في كل مرة بالأحذية لأنها مفتاح المظهر الجميل خصوصاً للفساتين القصيرة، مثلاً يمكنك ارتداء الكعب الروكي، أو الكعب المتوسط والمريح، أو الشوز الأبيض، أو الأحذية الرياضية لإطلالة أكثر راحة في الصيف.

يمكنك وضع اكسسوارات ناعمة تناوسب الفستان الذي ترتدينه وأيضاً الحقيبة بحجم مناسب للفستان أو الطلعة.

ضعي مكياج ناعم دون مبالغة.

لا تبالغي بتسريحة شعري، سرحيه بطريقة ناعمة.

قبل شراء الفستان يجب تجربة الفساتين ونتنسيقه لمعرفة مدى ملاءمته قبل شرائه.

فساتين صيفية من زارار جربيها في عيد الأضحى

فساتين من زارا يمكنك ارتداؤها في عيد الأضحى