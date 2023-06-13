أنهت الفنانة السورية سلافة معمار تصوير مشاهدها في النسخة العربية من المسلسل التركي الخائن الذي يجمعها بمواطنها الفنان قيس الشيخ نجيب والفنانة مرام علي، خطفت إطلالات سلافة معمار بطلة مسلسل "الخائن" الأنظار واعتمدت اللون البني لشعرها من أجل الشخصية.

وظهر النجم السوري قيس الشيخ نجيب في الصورة وهو يتوسّط كل من النجمة السورية سلافة معمار والفنانة مرام علي والذي تم تصوير جميع مشاهده في تركيا على أن يعرض في الخريف المقبل.

إطلالات سلافة معمار بطلة المسلسل المترقب "الخائن"

وظهر النجم السوري قيس الشيخ نجيب في الصورة وهو يتوسّط كل من النجمة السورية سلافة معمار والفنانة مرام علي.

قصة مسلسل الخائن

تدور أحداث النسخة التركية من العمل حول طبيبة شهيرة تدعى آسيا تعيش حياة مستقرة مع زوجها وابنها، تكتشف هذه الطبيبة عن طريق الصدفة عن خيانة زوجها لها مع فتاة شابة، كما تكتشف ان العلاقة التي جمعه زوجها والفتاة بدات منذ سنتين.

تقرر هذه الزوجة والطبيبة الانتقام من زوجها وعشيقته على طريقتها الخاصة، ضمن أحداث نارية، وفي الوقت الذي أكدت به بعض المصادر ان النسخة العربية من العمل تحمل نفس الاسم، قالت مصادر أخرى إنه في البداية كان من المفترض ان يكون اسم المسلسل "عديم الوفا" وفي النهاية تم الاستقرار على اسم "الطبيبة".

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