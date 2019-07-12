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إطلالة التوليفة السوداء والبيضاء لصيف 2019

منشور 12 تمّوز / يوليو 2019 - 07:30
توليفة الأسود والأبيض تبدو في قمة الأناقة مع القصّات والخطوط الواضحة
توليفة الأسود والأبيض تبدو في قمة الأناقة مع القصّات والخطوط الواضحة
الأحمر يعد الخيار الكلاسيكي للتنسيق مع توليفة الأسود والأبيض، بينما تضفي عليها درجات الباستيل الحالمة لمسة رقة وأنوثة.
 
 تتربع توليفة الأسود والأبيض على عرش الموضة النسائية في صيف 2019 لتمنح المرأة إطلالة كلاسيكية تنطق بالأناقة والفخامة.

وأوضحت مستشارة المظهر الألمانية إنيس جروم أن توليفة الأسود والأبيض تندرج ضمن التوليفات اللونية ذات الطابع الكلاسيكي الراقي. كما تبدو هذه التوليفة المميزة عن غيرها في قمة الجاذبية بفضل التباين اللوني المثير.

وأضافت جروم أن توليفة الأسود والأبيض تبدو في قمة الأناقة مع القصّات والخطوط الواضحة، وكذلك النقوش الواضحة كالتقليمات والكاروهات. وأشارت جروم إلى أن الأحمر يعد الخيار الكلاسيكي للتنسيق مع توليفة الأسود والأبيض، بينما تضفي عليها درجات الباستيل الحالمة لمسة رقة وأنوثة.

أما درجات النيون فتضفي على التوليفة طابعا جريئا يخطف الأنظار. ويمكن الاستعانة بالأكسسورات وكذلك بالحقيبة والأحذية كعناصر تضيف جمالية أكبر للتوليفة وذلك للحصول على تنسيق متكامل ومتناغم.

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كلمات دالة:إطلالة الصيفأزياءفستان أبيض وأسود

Via SyndiGate.info


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