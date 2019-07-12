إطلالة التوليفة السوداء والبيضاء لصيف 2019

وأوضحت مستشارة المظهر الألمانية إنيس جروم أن توليفة الأسود والأبيض تندرج ضمن التوليفات اللونية ذات الطابع الكلاسيكي الراقي. كما تبدو هذه التوليفة المميزة عن غيرها في قمة الجاذبية بفضل التباين اللوني المثير.

وأضافت جروم أن توليفة الأسود والأبيض تبدو في قمة الأناقة مع القصّات والخطوط الواضحة، وكذلك النقوش الواضحة كالتقليمات والكاروهات. وأشارت جروم إلى أن الأحمر يعد الخيار الكلاسيكي للتنسيق مع توليفة الأسود والأبيض، بينما تضفي عليها درجات الباستيل الحالمة لمسة رقة وأنوثة.

أما درجات النيون فتضفي على التوليفة طابعا جريئا يخطف الأنظار. ويمكن الاستعانة بالأكسسورات وكذلك بالحقيبة والأحذية كعناصر تضيف جمالية أكبر للتوليفة وذلك للحصول على تنسيق متكامل ومتناغم.

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