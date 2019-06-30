بالفوشيا الزاهي... جاكلين فيرنانديز تتألق على غلاف مجلة "كوزموبوليتان" (صورة)

عندما يتعلق بالأناقة والجاذبية والموهبة أيضًا، تأتي "جاكلين فيرنانديز" بين أبرز نجمات بوليوود، كما تتميز أيضًا بروحها الشابة المشاكسة وابتسامتها الجميلة.

ويبدو أن لهذا السبب اخُتيرت "جاكلين" بطلة أحدث غلاف لمجلة "كوزموبوليتان"، ليس مرة واحدة، بل مرتين وبإطلالتين غاية في الجاذبية.

فمن خلال ما نشرته مجلة "إم دي كيه تايمز" من صور، اعتمدت جاكلين في إطلالتها الأولى تنورة وكروب توب بلون الفوشيا الزاهي من توقيع " اميت أجروال".

ولإكمال اطلالتها، اختارت جاكلين أقراط هوب باللون الأصفر المشرق من علامة "ديبا غورناني"، بينما تركت خصلاتها الويفي حرة مع اعتماد مكياج جذاب ركز أكثر على عينيها.

وفي إطلالتها الثانية على غلاف النسخة الإلكترونية من المجلة، أطلت جاكلين بإطلالة شبابية جمعت بين الكلاسيكية والعصرية، حيث ارتدت بدلة شورت ذات درجة فاتحة من الأرجواني، تميزت ببليزر طويل فضفاض نسقته مع كروب توب تصميمه مائل إلى حمالة الصدر.

وعلى عكس إطلالتها الأولى، تخلت جاكلين عن الأقراط، بينما اعتمدت نفس التسريحة والمكياج. هذا وقدمت جاكلين لمحة إلى صيحات مميزة لصيف هذا العام من خلال إطلالتيها المنعشتين واللتان تميزتا بصيحة المونوكروم.

وبالإضافة إلى ظهورها على غلاف مجلة "كوزموبوليتان"، تستعد جاكلين إلى الظهور في عدة مسلسلات سيتم عرضها على الانترنت، بالإضافة إلى فيلمها "مسز سيريال كيلر" Mrs. Serial Killer الذي من المقرر عرضه على نتفليكس. كما أنها ستشارك النجم سلمان خان في فيلم "كيك 2" Kick 2.

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