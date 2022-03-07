إطلالة تقلا شمعون بفستان الزفاف في عروس بيروت

أطلت الممثلة اللبنانية القديرة تقلا شمعون والمعروفة بشخصية "ليلى الضاهر" في حلقة يوم أمس في مسلسل عروس بيروت الجزء الثالث بإطلالة لافتة عادت بنا الى حقبة الخمسينيات، حيث اختارت فستان باللون الأبيض ستايل ناعم وبسيط يصل أسفل حدّ الركبة، وقد اختارت معه حذاءً بكعب عالٍ باللون الأبيض، واعتمدت تسريحة شعر ناعمة مع اكسسوار باللون الفضي بسيط مع حلق ناعم من نفس تصميم إكسسوار الشعر.

نبذة عن تقلا شمعون

تقلا شمعون هي ممثلة لبنانية ولدت في لبنان 12 أيلول 1961 وهي من برج العذراء، متزوجة من المخرج والمنتج اللبناني طوني فرج الله.

درست تقلا شمعون في الجامعة اللبنانية تخصص التواصل المرئي والمسموع ثم حصلت على دبلوم دراسات عليا في الإخراج والتمثيل ثم دخلت مهنة التمثيل بعدما تخصصت أكاديمياً فيها.

كانت انطلاقتها في عام 1992 من خلال السينما بفيلم ناجي العلي، وقد أثبتت نجاحاً لافتاً خصوصاً في دور "الأم"، وشاركت في العديد من المسلسلات اللبنانية والعربية المشتركة إضافة لتدريسها مادة التمثيل في أكاديمية التمثيل التي تملكها.

وكانت آخر أعمال الفنانة اللبنانية تقلا شمعون، من خلال مشاركتها في مسلسل عروس بيروت الجزء الثالث، وهو مسلسل درامي رومانسي، تم إنتاجه بين لبنان وتركيا، ومن بطولة ظافر العابدين، كارمن بصيبص، جو طراد، مرام علي، جاد بو علي، فارس ياغي، رانيا سلوان، ميا سعيد، وغيرهم.

مسلسل عروس بيروت

عروس بيروت هو مسلسل رومانسي عربي تم تصويره وإنتاجه في لبنان وتركيا، بطولة ظافر العابدين، وكارمن بصيبص، وتقلا شمعون، جو طراد، محمد الأحمد ومرام علي.

أحداث مسلسل عروس بيروت الموسم الثالث

الموسم الثالث من مسلسل عروس بيروت سوف يشهد العديد من التطورات والأحداث والخلافات المستمرة، مع توالي أحداث وحلقات المسلسل، بين الزوجين ثريا وفارس الضاهر خاصة بعد قرارها العودة إلى الغناء ضمن إحدى الفرق لتوفير المال، فور تعرضهم للأزمة المالية التي حلّت في بيت الضاهر نهاية الموسم الثاني.

وأيضاً تكشف الأحداث انفصال آدم "محمد الأحمد"، عن زوجته سارة "ميا سعيد" بعد كشف خيانتها له وموت آدم، وفيما ستكلل قصة حب الست ليلى والمحامي عادل بالزواج.

كم عدد حلقات مسلسل عروس بيروت الموسم الثالث؟

عدد حلقات مسلسل عروس بيروت الموسم الثالث 45 حلقة.

أين تم تصوير مسلسل عروس بيروت؟

تصوير مسلسل عروس بيروت قد تمّ في أكثر من بلد بين لبنان وتركيا وإحدى الدول الأوروبيّة.

أجمل إطلالات كارمن بصيبص بطلة المسلسل المنتظر "عروس بيروت"