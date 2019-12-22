إطلالة سميرة سعيد في ختام ذا فويس من المصمم اللبناني نيكولا جبران

أطلت الفنانة سميرة سعيد في ختام برنامج ذا فويس The Voice بفستان أنيق براق باللون الذهبي من تصميم المصمم اللبناني نيكولا جبران، وأكملت جمال إطلالتها من خلال ترك خصلات شعرها منسدل بنعومة مع تموجات ناعمة.

والجدير بالذكر أن أمس هو العرض المباشر النهائي من ذا فويس الموسم الخامس والذي تنافس فيه أربعة متسابقين وهم مهدي عياشي من فريق الفنان راغب علامة وإيمان عبد الغني من فريق الفنانة أحلام وفهد مفتخر من فريق الفنان محمد حماقي ورضوان الأسمر من فريق الفنانة سميرة سعيد.

وتوّج مهدي عياشي من تونس بلقب ذا فويس The Voice للموسم الخامس وهو من فريق الفنان راغب علامة.‎‎

أحلام وسميرة سعيد تختاران اللون نفسه في إطلالتهما‎، من الأكثر أناقة؟