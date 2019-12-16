أحلام وسميرة سعيد تختاران اللون نفسه في إطلالتهما‎، من الأكثر أناقة؟

تعتبر النجمتان أحلام وسميرة سعيد من أكثر نجمات الوسط الفني أناقة وعناية بإطلالاتهما، ففي المناسبات الإجتماعية والفنية كما في إطلالاتهما اليومية تتميز أحلام وسميرة سعيد بذوق عالي.

جذبت النجمتان سميرة سعيد وأحلام الأنظار بأناقتهما في العرض النصف نهائي من برنامج ذا فويس The Voice حيث أطلتا بنفس اللون الأخضر الجذاب.

اختارت أحلام فستاناً مطرزاً متوسط الطول حيث زين من الخصر بحزام عريض من ذات اللون من تصميم المصمم العالمي زهير مراد.

أما سميرة سعيد فاختارت القفطان المغربي من اللون الأخضر مع وجود تطريز لافت من اللونين الذهبي والفضي، وأكملت جمالها بتسريحة تموجات.

من الأكثر أناقة أحلام أم سميرة سعيد؟ شاهدوا الصور واحكموا!

المزيد من إطلالات المشاهير:

ألمع نجوم بوليوود يتألقون في حفل The Power List 2019 (صور)

ارتدي اللون الأحمر في الكريسماس على طريقة سيرين عبدالنور