لإطلالة مميزة في حفلات الزفاف في الشتاء.. اتبعي تلك النصائح

أكدت من خلاله على أهمية اختيار الملابس والتأنق تبعًا لحالة الطقس، وعدم تجنبه خوفًا من انخفاض الأناقة، وذكرت هناك البعض الذي يريد أن يتأنق بفساتين مكشوفة دون مراعاة البرودة وهذا يؤثر على إطلالتهم في النهاية عندما يظهر عليهن الشعور بالبرد، وأعطت مثالا على ذلك الفنانات على الريد كاربت.

كما حذرت ميمي رعد الكثيرات من حضور حفلات الزافاف باللون الأبيض سواء فساتين أو جمبسوت أو جيب من أجل إطلالة مميزة في الشتاء.