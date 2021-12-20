إطلالة نانسي عجرم بالشورت الجلد القصير في الرياض

غنت الفنانة اللبنانية الناعمة نانسي عجرم يوم أمس الموافق 19 ديسمبر 2021، في حفل ختام ميدل بيست إلى جانب الفنان المصري عمرو دياب، ضمن فعاليات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية والذي حضر الحفل عدد كبير من الجمهور للاستمتاع بأغنيات النجمين الشهيرة.

نانسي التي نشرت صورة عن إطلالتها هذه على حسابها الخاص على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، ارتدت شورت قصير مميز من الجلد الأسود مع جاكيت لامع بقصة فضفاضة باللون الذهبي والفضي والأسود ونسّقت تحت الجاكيت توب باللون الذهبي اللامع.

وأكملت إطلالتها بارتداء بوتس كعب عالي أسود طويل مع حزام جلد أسود، وأيضاً مجموعة مجوهرات ناعمة من الأساور والعقود من onzeheuresonze.

أما بالنسبة لتسريحة شعرها فقد اعتمدت الويفي الناعم طويل مفروق من النصف من تنفيذ مصفف الشعر وسام موركس، أما المكياج كان مكياج سموكي ناعم مع أحمر شفاه نيود لامع من تنفيذ خبير التجميل فادي خطايا.

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